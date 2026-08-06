名古屋で見えた、AI時代の企業システム最前線 - 運用・統制・現場実装から考える次世代

AIを導入する企業と、AIを前提に経営する企業。
今後、この差は想像以上に大きなものになるかもしれません。
2026年7月22日、JPタワー名古屋で開催されたセミナー「AI時代の企業システム最前線 ～IBM最新テクノロジーアップデート～」では、こうした問いに対し、日本IBMとNGK株式会社がそれぞれの立場から実践的な答えを提示しました。
「生成AIを導入した企業」と「AIを前提に経営する企業」。
この2つの間には、今後決定的な差が生まれる――。
2022年のChatGPT登場を契機に、企業の生成AI活用は一気に広がりました。議事録作成や文書要約、プログラム生成など、多くの業務で成果が見え始めています。
しかし一方で、多くの企業は今、新たな壁に直面しています。
——AIエージェントにも期待が集まっているるのの、「実際にどう運用すればよいのか」という問いに答えられる企業はまだ少ないのが実情です。
日本アイ・ビー・エム データプラットフォーム テクニカルセールスマネージャーの瀬川喜臣は、こうした企業の悩みに対し、「AIファースト企業」という新しい経営の姿を提示しました。
「AIを導入すること」ではなく、「AIを前提に企業運営を再設計すること」が重要な時代となりました。
「AIファースト企業」とはAIを導入した企業ではなく、「AIを安全に運営し続けることができる企業」と語る瀬川の講演前半部で、特に印象的だったのは、「AI格差」というキーワードです。
すでに一部の企業ではAIが日常業務に深く組み込まれ、生産性向上や意思決定の迅速化につながっています。一方で、限定的な試験利用に留まる企業との差は今後さらに広がる可能性があります。
AIエージェントが企業内で数百、数千と動き始めたとき、企業には新たな課題が生まれます。
これらを人手だけで管理することは現実的ではありません。
だからこそ必要になるのが、AIを一元的に管理し、ガバナンス、セキュリティ、運用までを包括的に設計する考え方「AIオペレーティング・モデル」です。
AIオペレーティング・モデルは、AIを全社規模で継続的かつ安全に運用するための考え方です。4つの領域で構成され、それぞれが相互に連携しながらAIファースト企業への変革を支えます。
AIエージェントがリアルタイムデータを基に状況を理解し、提案・推奨・実行支援まで担う。基幹システムやデータ基盤と連携し、人の指示を待つだけでなく、自律的に業務を支援する。
多様なAIモデルやAIエージェントを統合管理し、業務プロセスへ組み込む。複数のAIやクラウド環境をオーケストレーションし、全社レベルで効率的に活用する。
AIを活用したアプリケーション開発（AI駆動開発）や脆弱性管理、自動運用を実現。急増するAIアプリケーションを安全かつ継続的に運用し、生産性向上とリスク低減を両立する。
AIの利用状況や権限、データアクセスを可視化・管理し、セキュリティやコンプライアンスを担保。人とAIエージェント双方のID管理や監査性を確保し、信頼できるAI活用を支える。
「AIを業務に追加するのではなく、AIを前提に業務そのものを再設計し、人とAIエージェントが協働する企業運営へ移行することが重要です。」
IntelligenceでAIが状況を理解し、Actionで企業の業務プロセスを実行し、OperationsでAIやシステムを継続的に運用・改善し、Trustでガバナンスとセキュリティを担保する——4要素を一体として整備することで、AIファースト企業への変革が実現すると瀬川は語ります。
AIオペレーティング・モデルは、その変革を技術・運用・ガバナンスの各面から支える企業向けフレームワークとして位置付けられています。
講演では、今後のAI活用の中心となるAIエージェントにも言及しました。
これまでの生成AIは「副操縦士」として人を支援する存在でした。しかし今後は、生産設備の保守手配や需要変動への対応など、AI自身が状況を理解し、・実行支援を介して業務の一部を担う時代へ進むといいます。
こうした未来を支えるためには、ERPやCRM、生産管理システムなどに散在するデータをリアルタイムに連携し、AIが最新情報へアクセスできる環境整備が欠かせません。
既存システムを全面刷新するのではなく、「つなぎ直す」発想が重要であるという指摘は、多くの参加者にとって示唆に富むものでした。
瀬川は続いて、IBMが社内外で展開するAI駆動開発基盤の「IBM Bob」を紹介しました。
一般的な生成AIによる開発支援がコード生成を中心としているのに対し、IBM Bobは要件定義、設計、実装、テスト、ドキュメント作成、保守まで、ソフトウェアライフサイクル全体を対象としている点が特徴です。
企業システム開発では、コードそのものよりも設計書や要件書の整合性維持が重要になる場面も少なくありません。IBM Bobはそうしたエンタープライズ開発特有の課題を意識し、既存資産のモダナイゼーションや脆弱性管理まで支援する設計となっています。
AIを使って開発する時代から、AIとともに開発する時代へ——。瀬川の講演は、その変化がすでに始まっていることを強く印象づける内容でした。
講演の最後に、瀬川は参加者へこう呼びかけました。
「まずは触っていただくことが一番です。使ってみると、『こんなことにも使える』『ここにも応用できる』という発見が必ずあります。」
生成AIブームから約3年。
企業は今、「AIを導入する」段階を終え、「AIを前提に企業を設計する」段階へ入りつつあります。
その変革を支える設計思想が「AIオペレーティング・モデル」であり、それを現場で実装する実践手法が「AI駆動開発」、そしてその中核を担うのがIBM Bobです。
AIファースト企業への道筋は、もはや未来の構想ではありません。
現場で動き始めているテクノロジーと、それを支える運用モデルによって、企業変革は次のステージへと進み始めています。
続いて登壇したのは、NGK株式会社 デジタル変革推進部長の齊藤隆雄氏です。製造現場、生産技術、工場ITの経験を経て、現在は全社DX推進を担う立場から、AI活用とDX推進の実践例を紹介しました。
「社員全員が当たり前にAIやデジタルを使いこなせる会社を目指しています。」
「AIを導入した」という事例は数多くあります。しかし、そのAIが現場の日常業務に溶け込み、継続的な改善につながっている企業は決して多くありません。
齊藤氏が繰り返し語っていたのは、DXの本質は変革であり、AIは目的達成のための手段、その中心は人（組織）であること。齊藤氏は、生産技術から工場IIoT、そして全社DX推進へと歩んできた経験をもとに、AIや最適化技術だけでなく、それらを現場へ浸透させるまでの試行錯誤を率直に語られました。
スピーカー・プロフィール
デジタル変革推進部長 齊藤 隆雄（さいとう たかお）
2001年にNGK（旧・日本ガイシ）へ入社。生産技術部門でセラミックス製造に携わった後、工場のIIoT化や海外工場を含めたデータ活用を推進。現在はDX推進部門で、全社のデジタル変革推進を担当している。
企業紹介
NGK株式会社は1919年創業のセラミックメーカーで、2026年4月に日本ガイシ株式会社から社名を変更しました。本社は愛知県名古屋市にあります。世界トップクラスのセラミック技術を強みに、自動車排ガス浄化用製品、エネルギーインフラ、電子部品、産業機器など幅広い事業をグローバルに展開しています。また、2030年に向けて「データとデジタル技術の活用が当たり前の会社」の実現を目指し、人材育成、データ活用基盤の整備、業務変革・組織風土改革を柱としてDXを推進しています。AIやデータ活用を通じて、生産性向上や新たな価値創出に取り組んでいます。
NGKでは2030年に向けて、「データとデジタル技術の活用が当たり前の会社」を目指し、人材育成、データ活用、組織風土改革を柱にDXを推進しています。
その代表例として紹介されたのが、生産計画最適化の取り組みです。
セラミック製造では、焼成炉の稼働タイミングや温度制御が電力消費に大きく影響します。そこでNGKは、IBM SPSS Modelerによる分析とCPLEXによる数理最適化を活用し、生産量を維持しながらピーク電力を抑制する仕組みを構築しました。
しかし、齊藤氏が強調したのは、AIモデルを作ることよりも、その結果を現場の設備や運用へ落とし込む難しさでした。
「AIで最適化すること以上に時間がかかったのが、実装です。」
AIが「この時間に設備を動かしてください」と提案しても、それだけでは現場は動きません。設備ごとの制約条件や運転ルール、オペレーターの判断基準など、長年蓄積されてきた暗黙知を一つひとつシステムへ反映していく必要があります。
実際、AIによる最適化結果を検証し、設備制御へ組み込み、現場で無理なく運用できる形へ仕上げるまでには数年を要したといいます。
「確かに電力は下がる。でも、それを人が毎日運用できるかというと、そうではありません。」
この一言には、PoC（概念実証）で終わらず、実運用まで持っていく難しさが凝縮されていました。多くの企業が直面する課題に対し、齊藤氏の経験談は極めてリアルな示唆を与えるものでした。
こうした取り組みを全社へ展開する基盤として活用されているのがIBM Bobです。
製造現場には担当者の経験や勘に依存する業務が数多く存在します。NGKでは、そうした現場ノウハウを業務フローとして可視化・標準化し、組織の資産へと変換する取り組みを進めています。
DX部門が一方的にシステムを押し付けるのではなく、現場とともに改善サイクルを回すことが重要だというメッセージは、製造業に限らず多くの企業に共通する学びといえるでしょう。
さらに生成AI活用についても興味深い事例が紹介されました。
既存プログラムの改修に生成AIを活用した結果、開発期間が約半分に短縮され、コード品質や処理速度も向上したケースがあったといいます。とはいえ、生成された成果物をそのまま利用するのではなく、業務要件に合わせた検証や調整は不可欠です。
ここでも重要なのは、AIが人を置き換えるのではなく、人の能力を拡張するパートナーとして機能するという考え方でした。
瀬川と齊藤氏の講演に共通していたのは、「AI導入」そのものではなく、「AIを継続的に活用できる組織づくり」が重要だという視点でした。
IBMが提唱するAIオペレーティング・モデルは、AIを企業全体の仕組みとして機能させるための設計思想を示しました。一方、NGKの事例は、その考え方を実際の現場に根付かせるためには、業務ノウハウの形式化や人材育成、組織文化の変革が不可欠であることを教えてくれました。
休憩を挟みセミナー後半では2つの重要テーマに焦点を当てます。ひとつは、企業利用が本格化しつつあるAIエージェントをどう管理するのか。もうひとつは、長年企業を支えてきた基幹システムをAI・クラウド時代へどうつなげるのかです。
日本IBMの長田栞と久野朗は、それぞれ異なる立場から、AI時代におけるIT部門の新たな役割を提示しました。
生成AIの企業活用が急速に進む中、次の主戦場として注目を集めているのがAIエージェントです。人事、営業、経費精算、情報検索などの業務を、人の指示に応じて自律的に実行するAIエージェントは、今年2026年、本格普及期を迎えようとしています。
一方で、その広がりとともに新たな課題も浮上しています。
日本アイ・ビー・エム株式会社 データプラットフォーム パートナーテクニカルスペシャリストの長田栞は講演「AIエージェント最前線 ～2026年本格活用において何に気をつけるべきか～」で、AIエージェント時代に企業が取り組むべきテーマとして「ガバナンス」の重要性を強調しました。
業務AIエージェントは単なる生成AIの延長線上にあるものではありません。
企業の人事システムやCRM、経費システムなどと連携し、ユーザーの代わりにデータ検索や申請処理、システム更新まで実行できる「業務の実行主体」です。
チャットを通じて依頼するだけで複数システムを横断的に操作できるため、人手不足や属人化、レガシー化といった企業課題の解決策として期待されています。
長田は「生成AIを業務で活用する流れは確実に進んでいますが、それを管理する体制はまだ追いついていない」と、長田は新たな課題に対して警鐘を鳴らします。
それが「野良AIエージェント」の問題です。
ノーコードツールや生成AIの進化により、現場部門でも比較的容易にAIエージェントを開発できるようになりました。その結果、人事部門、営業部門、管理部門などが個別最適でエージェントを構築し、企業全体では把握しきれない状態が発生する可能性があります。
これはかつて企業で問題となった“野良マクロ”や“野良RPA”と同じ構図です。
誰が作ったのか分からないエージェントが機密データへアクセスし、さらに複数のエージェント同士が連携して業務を実行するようになれば、責任所在の不明確化やガバナンス上のリスクは一気に高まります。
AI導入競争が進む現在、企業に求められるのは「どれだけ多くのAIを作れるか」ではなく、「どれだけ安全に管理できるか」という視点であることが、講演を通じて強く伝わってきました。
こうした課題に対してIBMが提唱しているのが、「コントロールプレーン（統制基盤）」という考え方です。その中核となるのがAIエージェントの開発・運用基盤「watsonx Orchestrate」です。
長田は「業務用AIエージェントを作る機能だけではなく、たくさんのエージェントを管理する基盤としても機能するのが特徴です」と説明しました。
watsonx Orchestrateは、人事や営業、購買などの業務向けテンプレート、豊富なシステム接続機能、ノーコードからプロコードまで対応する開発機能を備えています。しかし真の特徴は、開発ツールではなく“エージェントの統合運用基盤”としての役割にあります。
特筆すべきは、IBM製エージェントだけでなく、他社製エージェントや各種ツールまで管理対象として想定している点です。
利用状況の可視化、ポリシー適用、評価、監査、リスク分析までを一元管理でき、IBM製だけでなく他社製エージェントやMCPツールも含めて管理対象とする構想を掲げています。
AI活用のためのプラットフォームというよりも、AIエージェント社会全体を支える「運用の司令塔」として位置付けられている点が印象的でした。
「現場のスピード感を維持しながら、企業として統制できる仕組みを整えることが重要です。」
講演を通じて長田が繰り返し訴えたのは、企業の競争力を左右するのはAIを導入することではなく、AIを管理できることだという点です。
これから企業に求められるのは、エージェントの開発環境を整えることだけではなく、どのエージェントが存在し、何を行い、どのデータにアクセスしているのかを可視化し、必要に応じて利用停止や制御ができる仕組みを持つことです。
AIエージェントの本格普及によって、企業ITは「システム管理」から「エージェント管理」へと重心を移し始めています。
長田の講演は、AIエージェント同士が連携・自律的に動く未来に向けて、メリットだけでなくリスクにも目を向け、新しいITのルールを整備する必要性を示す内容でした。
最後のセッションでは、日本IBM テクノロジー事業本部 Power and Cloud事業部の久野朗が、「IBM ERPフレームワーク最新情報とハイブリッドクラウド化を支えるPowerVS」をテーマに講演しました。
企業のIT戦略において近年大きなテーマとなっているのが、基幹システムのモダナイゼーションです。
多くの企業がAI活用を進める一方で、ERPや販売管理、生産管理といった基幹システムには、自社の業務に合わせた柔軟性や将来にわたる拡張性がこれまで以上に求められています。
久野が提示したのは、「自社の業務に合わせて育て続けられるERP」というアプローチでした。
その核となるのが、IBM ERPフレームワーク（IEF）です。販売管理、生産管理、経理、給与、ワークフローといった基幹業務をカバーしながら、企業独自の業務ノウハウを柔軟に取り込めるERP基盤として位置付けられています。
既製品のERPに業務を合わせるのではなく、自社の強みや業務プロセスを反映しながら、ユーザー自身がカスタマイズの主導権を持って運用・進化させていけることが大きな特徴です。
久野は、IEFの特徴として、「貴社独自の強み（コア・コンピテンシー）をフルに盛り込める、変更容易なソースコード」を挙げました。
IBM iの安定性や高いセキュリティーを土台にしつつ、クラウドやAI活用へとつなげていく——。長年培ってきた業務プロセスを維持しながら、新しい技術と接続していく発想は、多くの企業にとって現実的な選択肢と感じられました。
講演では、前セッションでも紹介されたAI駆動開発基盤「IBM Bob」が、基幹システム領域でどのような価値を生み出すのかについても具体的に説明されました。
基幹システムの改修は、単純なプログラム変更では済みません。
影響範囲の調査、設計書作成、テスト計画、ドキュメント更新など、多くの作業が伴います。システムが長く使われているほど、その複雑さは増していきます。
久野は、取引先コード変更のデモを例に挙げながら、IBM Bobがシステム全体を分析し、影響範囲レポートや修正仕様書を作成した上でソースコード修正まで支援する様子を紹介しました。
IBM Bobは、システム全体を理解し、変更計画を立案し、その結果を説明しながら開発を進める「開発パートナー」として機能する点に大きな特徴があります。
企業が自社主導でERPを育てていく上でも、限られた人材で保守・改修を継続するための有力な選択肢になりそうです。
さらに久野は、こうしたAI活用やモダナイゼーションを支える基盤としてIBM Power Virtual Server（PowerVS）を紹介しました。
PowerVSは、IBM Power環境をクラウド上で利用できるサービスです。
オンプレミスと同じIBM i環境をクラウド上に迅速に構築でき、CPUやメモリーも柔軟に増減可能です。開発環境や検証環境を必要な時だけ利用できるため、AI活用に伴う実験やモダナイゼーションのハードルを大きく下げます。
また、災害対策やDR環境として活用できる点も企業にとって大きなメリットです。既存システムの安定性を維持しながら、クラウドの俊敏性を取り込むというハイブリッドクラウド戦略を現実的に支える基盤として位置付けられていました。
長田氏と久野氏の講演から見えてきたのは、AI時代の企業システムに求められる視点が「導入」から「運用」へ移っているということです。
AIエージェントについては、どれだけ多く作るかではなく、いかに統制し、安全に運用するかが競争力の源泉になります。
一方、基幹システム領域では、既存資産を捨てるか残すかという二項対立ではなく、AIやクラウドと組み合わせながら進化させる現実的なアプローチが求められています。
セミナー全体を通じて繰り返し語られていたのは、「AIを導入すること」そのものが目的ではないということでした。
AIエージェントが業務を担い、生成AIが開発を支援し、企業システムがクラウドとつながる。その変化の中心にあるのは最新技術ではなく、それらを安全かつ継続的に活用できる組織と運用の仕組みです。
IBMが示したAIオペレーティング・モデルは、そのための設計思想を提示しました。一方でNGKの事例は、どれほど優れた技術であっても現場へ定着しなければ価値を生まないという現実を教えてくれます。
AI時代の企業競争力を左右するのは、AIを組織の力として定着させ運営し続けられるか、企業変革の成長エンジンとして活用し続けられるかです。
名古屋で語られた数々の事例は、企業が今まさに「AI導入の時代」から「AI運営の時代」へ移りつつあることを強く印象づけるものとなりました。