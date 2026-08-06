名古屋で見えた、AI時代の企業システム最前線 - 運用・統制・現場実装から考える次世代

こうした取り組みを全社へ展開する基盤として活用されているのがIBM Bobです。

製造現場には担当者の経験や勘に依存する業務が数多く存在します。NGKでは、そうした現場ノウハウを業務フローとして可視化・標準化し、組織の資産へと変換する取り組みを進めています。

DX部門が一方的にシステムを押し付けるのではなく、現場とともに改善サイクルを回すことが重要だというメッセージは、製造業に限らず多くの企業に共通する学びといえるでしょう。

さらに生成AI活用についても興味深い事例が紹介されました。

既存プログラムの改修に生成AIを活用した結果、開発期間が約半分に短縮され、コード品質や処理速度も向上したケースがあったといいます。とはいえ、生成された成果物をそのまま利用するのではなく、業務要件に合わせた検証や調整は不可欠です。

ここでも重要なのは、AIが人を置き換えるのではなく、人の能力を拡張するパートナーとして機能するという考え方でした。

瀬川と齊藤氏の講演に共通していたのは、「AI導入」そのものではなく、「AIを継続的に活用できる組織づくり」が重要だという視点でした。

IBMが提唱するAIオペレーティング・モデルは、AIを企業全体の仕組みとして機能させるための設計思想を示しました。一方、NGKの事例は、その考え方を実際の現場に根付かせるためには、業務ノウハウの形式化や人材育成、組織文化の変革が不可欠であることを教えてくれました。