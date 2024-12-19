生成AIで文書の基盤を構築し、AIの時代にコンプライアンスを強化する

生成AIにおける最も影響力のあるイノベーションの 1 つは、大規模言語モデル (LLM) がドキュメントと動的に対話できるようにする機能です。この機能は、 AIデプロイメントにおける共通の課題です。つまり、トレーニングデータのギャップにより、モデルがもっともらしいが不正確な答えを生成する「ハルシネーション」現象です。

ユーザーが関連する規制文書をAIインターフェースに直接アップロードできるようにすることで、組織は動的な、文脈を認識した知識ベースを作成できます。これにより、コンプライアンス専門家が特定の規制要件について質問したときに、AI の応答が実際の文書に基づいて引用が添えられるようになり、ユーザーは情報のソースを遡って追跡できるようになります。