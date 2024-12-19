生成AIで文書の基盤を構築し、AIの時代にコンプライアンスを強化する

規制遵守においては、特に金融業の場合、規制の変更を先取りし、それらを遵守し続けることが非常に困難な作業になることがあります。生成AIは、組織が知識にアクセスする方法を変え、コンプライアンスストラテジーや運用上の意思決定を推進するクリティカルな情報への迅速で正確なアクセスを可能にします。
IDCの「Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions」によれば、「2025年までに、企業の3分の2が生成AIと検索強化生成（RAG）を組み合わせて活用し、特定分野のセルフサービス型知識発見を推進することで、意思決定の有効性を50％向上させる」とされています。特に、ドキュメントと直接対話する機能を通じて、生成AIは最新の規制テキストへの直感的な会話型アクセスを提供することでコンプライアンスを変革しています。こうした進歩により、コンプライアンス・チームは、ますます複雑化する規制環境において、より迅速で情報に基づいた意思決定を行うことができます。
規制遵守においては、最新かつ正確な情報が最も重要です。自然言語質問応答システムやエンタープライズ・サーチなどの生成AI機能への依存度は、従業員、コンプライアンス責任者、監査員のセルフサービスによる知識発見に基づいています。ドキュメントは、生成AIのユースケースにとって不可欠なデータソースであり、コンプライアンス・シナリオにおいて、アクセス可能で文脈化された情報の重要性を強調しています。
コンプライアンス責任者が、マネーロンダリング防止（AML）ポリシーに影響を与える最新の規制変更について迅速な洞察を必要としていると想像してください。従来の方法では、密度の高い規制テキストを手動で選別したり、複数の異種のソースを参照したりする必要がある場合がありました。しかし、生成AIシステムを使用すると、ユーザーは自然言語で質問し、関連する文書から直接取得した、文脈に沿った正確な回答を受け取ることができるため、コンプライアンス管理にかかる時間と労力を削減することができます。
生成AIは、高度なプロンプト手法によって、より正確で具体的な応答を可能にします。基盤モデルをRAGフレームワークで強化することで、組織は情報に基づいたデータ駆動型の意思決定や洞察に必要な文書やデータに、ユーザーがアクセスできるようになります。このアプローチにより、古い情報または不完全な情報に関連するリスクが大幅に軽減されます。
たとえば、あるグローバル組織のコンプライアンス・チームは、生成AIツールを使用して、現在の規制や社内コンプライアンス文書に基づいてモデルを基盤化できます。これらの文書をシステムに取り込むことで、AI は、新しい顧客確認 (KYC) ガイドラインに準拠するために必要な手順など、具体的な質問に対して、正確な規制文書への参照を添えてカスタマイズされた応答を提供します。これにより、ユーザーはソース資料を迅速に検証できるため、提供される情報の正確性が高まり、AIのアウトプットに対する信頼が高まります。
生成AIにおける最も影響力のあるイノベーションの 1 つは、大規模言語モデル (LLM) がドキュメントと動的に対話できるようにする機能です。この機能は、 AIデプロイメントにおける共通の課題です。つまり、トレーニングデータのギャップにより、モデルがもっともらしいが不正確な答えを生成する「ハルシネーション」現象です。
ユーザーが関連する規制文書をAIインターフェースに直接アップロードできるようにすることで、組織は動的な、文脈を認識した知識ベースを作成できます。これにより、コンプライアンス専門家が特定の規制要件について質問したときに、AI の応答が実際の文書に基づいて引用が添えられるようになり、ユーザーは情報のソースを遡って追跡できるようになります。
ドキュメントベースのチャットシステムのもう1つの強力な機能は、ドキュメントの大規模なインデックス作成と検索をサポートするベクトル・ストアとの統合です。これらのストアは何千ものドキュメントを保持でき、グラウンディングプロセスの精度と能力を大幅に拡張します。規制対応の場合、これは、規制テキスト、社内コンプライアンス・ポリシー、関連文書のライブラリー全体にインデックスを付け、即座にアクセスできるようにすることを意味します。コンプライアンス担当者は、会話をするのと同じくらい簡単にこの膨大な知識ベースを照会でき、最新かつ関連性の高い情報に基づいた応答がリアルタイムで提供されます。
例えば、コンプライアンス・チームが新しい規制が既存の慣行に及ぼす影響を評価することであれば、その規制をシステムにアップロードし、その影響について具体的な質問をすることができます。アップロードされたドキュメントに基づき、ベクトル・インデックスに保存されている関連資料によって強化されたAIは、微妙な洞察を提供するため、チームが問題を迅速に特定し、それに応じてコンプライアンス戦略を適応させるのに役立ちます。
これらの進歩の実務的な影響は非常に大きいです。組織は、コンプライアンス・ワークフローにAI機能を埋め込み、正確な回答や引用を提供するなど、特定の行動を捉えるツールをデプロイできます。これらのツールをAIアシスタントやエージェントに統合することで、アプリケーションのさらなるテストと拡張が可能になります。
多国籍組織が新しい贈収賄防止法および腐敗防止法をコンプライアンス・フレームワークに統合するシナリオを考えてみましょう。ドキュメントチャットAIシステムを使用することで、組織は新しい法律の文言と関連する社内ポリシーの両方を基にAIモデルを構築することができます。コンプライアンス担当者は、対話型インターフェースを通じてAIと対話し、特定要件の理解やコンプライアンス・チェックリストの作成、さらにはコンプライアンス違反の可能性のある領域の特定ができるようになります。これにより、コンプライアンス業務の効率が向上するだけでなく、規制の変更に積極的に適応する組織の能力も強化されます。
生成AIの機能を使用してドキュメントと対話することで、組織はコンプライアンスチームにクリティカルな規制情報へのセルフサービスアクセスを提供し、意思決定と業務効率を大幅に向上させることができます。生成AIの利用が拡大し続ける中、規制コンプライアンスの未来は、進化し続ける規制の状況に対応するインテリジェントで迅速なデータ駆動型のソリューションによって定義されることになります。
