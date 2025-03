運用領域をプロフィットセンターへ。AIを活用したサービス「AITOS」が起こすIT運用のDX

――そのようなIT運用が抱えている課題に対して、日本IBMはどのような支援ができるのでしょうか。

上野 日本IBMが、IT運用の変革で力を入れているのはAIの活用です。AIによる自動化技術は、さまざまな領域で活用されるようになっており、IT運用の領域においても同様です。

これまでは人手による運用がメインだった作業を自動化することはもちろん、新しいテクノロジーを効果的に導入するために、運用領域のプラットフォーム化なども考えられます。もたらされるメリットには、自動化による作業負荷の軽減、社員の経験やスキルに頼るような属人性の排除などがあるでしょう。さらに、AIは人には不可能なことも実現するため、IT運用自体がインテリジェント化していきます。

このような、IT運用にAIや機械学習を活用する概念が「AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations/エーアイオプス)」です。IBMでは、AIOpsに基づいてシステム運用を支える製品として、「IBM Instana Observability(以下、Instana)」「IBM Turbonomic Application Resource Management(以下、Turbonomic)」「IBM Cloud Pak for Watson AIOps」などを備えています。

さらに今回、これらの製品と運用サービスを組み合わせた「AITOS」も用意しました。Instana、Turbonomic、IBM Cloud Pak for Watson AIOpsは製品単体でも効果は得られますが、各企業の環境やニーズに合わせて必要な技術を組み合わせ、一連のサービスとして利用できるのがAITOSの魅力です。

――AITOSを構成する製品でもあるInstana、Turbonomic、IBM Cloud Pak for Watson AIOpsについて教えてください。

上野 Instanaは、「APM(アプリケーション・パフォーマンス・マネジメント)」製品としてアプリケーションの可観測性を実現します。自社開発の領域、外部のサービスとAPIでつなぐ領域などが組み合わさり、より複雑化した構造、かつ高度に分散化された環境で動いている今日のアプリケーションの稼働状況をリアルタイムに把握したり、アプリケーションを構成するコンポーネント同士の依存状態を自動的に可視化したりします。さらに、システムが発する性能に関するシグナルを自動解析する機能を備えているため、障害などの際には、コンポーネントのどこで問題が生じているのかを迅速に把握できます。次世代の監視基盤と言えるでしょう。

Turbonomicは、アプリケーションのリソース管理と最適化のためのツールです。クラウドやオンプレミスで動いているアプリケーションが、どのようにCPUやメモリなどのITリソースを使っているのかを、モニタリングします。さらに、収集したデータを解析してアプリケーションの性能を損なうことなくリソースを最適化するための意思決定を支援します。これまでは人が判断していたことをTurbonomicによって的確に判断できるようになり、アプリケーションの稼働だけではなく、リソース最適化によるコスト最適化も図れるでしょう。

IBM Cloud Pak for Watson AIOpsは、アプリケーションのログ、パフォーマンスに関するメトリック、ServiceNowのチケット情報などさまざまなデータを収集しAIが分析する、AIOpsのためのプラットフォームです。そこから得られた情報や洞察を運用に活かすことで、インシデント対応を自動化・迅速化したり、システムとしては稼働しているけれどユーザーから見ると異常な状態である「サイレント障害」を検知したりすることが可能になります。障害発生前に予兆を検知して障害を回避するという、高度な運用自動化を実現する製品でもあります。