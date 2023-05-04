デジタル・トランスフォーメーションには最新のテクノロジーが不可欠ですが、2022年時点で世界のコアバンキング業務のクラウド移行率はわずか7%に留まっています（リンク先はibm.com外）。これまでフロントオフィス・アプリケーション（またはデジタル・フロントエンド）に重点が置かれてきましたが、ミドルオフィスやバックオフィスのシステムもモダナイズする必要があります。

デジタル・トランスフォーメーションの真の価値は、これらのミドルオフィスおよびバックオフィス・システムのモダナイズにあると信じています。これらのシステムは金融組織の業務の根幹となることが多いですが、これらをモダナイズすることで、絶えず変化する規制環境において、長期的な競争力、コスト効率、レジリエンス、セキュリティー、コンプライアンス・プロトコルを向上させることができます。

例えば、大手金融取引組織の1社では、取引プラットフォームをクラウドに移行することで性能が最大3倍に向上し、セキュリティーが充実したクラウド・プラットフォームで顧客が利益を得るための一瞬の機会を掴むのに役立ち、顧客の投資を保護することができました。

ミドルオフィスとバックオフィスのワークロードのモダナイズは、特に確立された組織や規制された業界の組織にとって、複雑なプロセスになる可能性があります。このような業界特有の規制やセキュリティの問題、クラウドへの移行の複雑さに加え、既存のオペレーションとビジネスが目指す方向性を深く理解する必要があります。私たちは、ミドルオフィスおよびバックオフィスシステムのモダナイズのメリットがリスクを上回ると信じています。