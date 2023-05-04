タグ
ビジネス・オペレーション

ミドルオフィスとバックオフィスのワークロードでデジタル・ディスラプションを推進

相互に組み合う正方形

エンタープライズのコア・ワークロードをモダナイズするための4つの主要な課題と、今すぐ始める4つの方法についてご覧ください。

デジタル・トランスフォーメーションは、パンデミック、デジタルネイティブの消費者の要求、既存の投資を最大限に活用する必要性によって、組織によって10年にわたり追求されてきました。私たちは、組織が企業の中核事業を解き放ち、目に見えるメリットを実現することで、より強力なイノベーションを推進するのを目にしています。

 

フロントオフィスをデジタル化して即効性のある成果を実現し、中核事業をモダナイズしてイノベーションを解き放つ

デジタル・トランスフォーメーションには最新のテクノロジーが不可欠ですが、2022年時点で世界のコアバンキング業務のクラウド移行率はわずか7%に留まっています（リンク先はibm.com外）。これまでフロントオフィス・アプリケーション（またはデジタル・フロントエンド）に重点が置かれてきましたが、ミドルオフィスやバックオフィスのシステムもモダナイズする必要があります。

デジタル・トランスフォーメーションの真の価値は、これらのミドルオフィスおよびバックオフィス・システムのモダナイズにあると信じています。これらのシステムは金融組織の業務の根幹となることが多いですが、これらをモダナイズすることで、絶えず変化する規制環境において、長期的な競争力、コスト効率、レジリエンス、セキュリティー、コンプライアンス・プロトコルを向上させることができます。

例えば、大手金融取引組織の1社では、取引プラットフォームをクラウドに移行することで性能が最大3倍に向上し、セキュリティーが充実したクラウド・プラットフォームで顧客が利益を得るための一瞬の機会を掴むのに役立ち、顧客の投資を保護することができました。

ミドルオフィスとバックオフィスのワークロードのモダナイズは、特に確立された組織や規制された業界の組織にとって、複雑なプロセスになる可能性があります。このような業界特有の規制やセキュリティの問題、クラウドへの移行の複雑さに加え、既存のオペレーションとビジネスが目指す方向性を深く理解する必要があります。私たちは、ミドルオフィスおよびバックオフィスシステムのモダナイズのメリットがリスクを上回ると信じています。

課題となっている4つの主要分野

企業は通常、次の4つの主要領域で課題に直面しています。

  1. プラットフォーム:安全でResilient® であり、規制に準拠したマルチクラウドプラットフォームのコストに悩まされているお客様を目の当たりにしてきました。安全で強靭なプラットフォームは、コンピュートコンテナ、データベース、暗号化、鍵管理にまたがる機密コンピューティング環境を活用すべきです。また、企業の規制コンプライアンス要件をサポートする業界固有の共通フレームワークを活用する必要もありますが、フレームワークを維持するためのコストが課題となる場合があります。さらに、1社のクラウド・プロバイダーに依存すると、クラウド集中リスクが増大し、アプリケーションの性能とレジリエンスに影響を与えると考えられています。
  2. アプリケーション： ミドルオフィスとバックオフィスのアプリケーションの複雑さは、組織が取り組まなければならない重大な課題となる可能性があります。高速かつ大量のトランザクション処理、データの整合性、バッチ処理、複雑なビジネスルールが、この複雑性に寄与しています。アプリケーションは何年も前から存在していますが、それらをサポートするビジネス・ルールやテクノロジーを理解している人材はほとんどいません。
  3. データ：データはもう一つのクリティカルな懸念事項です。データの無秩序なスプロール現象、一貫性、レイテンシー、暗号化は考慮すべき重要な要素です。クラウドのフロントエンドとオンプレミスのミドルおよびバックオフィスアプリケーション間のレイテンシーは、ユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性があります。データ主権要件は、ワークロードの配置決定に影響を与え、イノベーションを阻害する可能性があります。
  4. オペレーティングモデル:組織がプロセス、テクノロジー、文化を移行して新しいテクノロジーと働き方を受け入れるにつれて、オペレーティングモデルはモダナイゼーションの取り組みにおいて重大な課題となる可能性があります。成功には人材とスキルが不可欠であり、アプリケーションの変革にはSRE、フルスタック開発者、クラウドエンジニアといった新しい役割が必要となります。ネイティブクラウド開発の必要性に応えるために、組織は、急速に変化するデジタルランドスケープの中で成功するために必要な人材を獲得するために、労働力のトレーニングとスキルアップを検討する必要があります。

では、これらの課題を克服し、デジタル・トランスフォーメーションのメリットを完全に実現するには、どのような技術を適用すればよいでしょうか。

フロント、ミドル、バック・オフィスにわたる企業のストラテジー・モダナイゼーションの4つの核

フロント、ミドル、バック・オフィス全体でのデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを成功させるには、最適なワークロードの配置、モダナイゼーションに対するビジネス・プロセス中心のアプローチ、セキュリティーとコンプライアンスの考慮、360度の運用モデルなどを含むストラテジーとビジョンが不可欠です。

  1. 最適なワークロードの配置を決定する： ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチに照らして現在のアプリケーションとデータ・ポートフォリオを再評価し、最適なモダナイゼーション・パターンと「目的に適した」ランディング・ゾーンを決定することで、ビジネス価値を最大化します。ワークロードの最適な配置を決定する際に、レジリエンス、性能、セキュリティ、コンプライアンス、総所有コストの属性を考慮します。この方向性は、アプリケーションをモダナイズしながらビジネスの最適化を推進し、効率を高めるために不可欠です。実際に、ワークロードが異なれば、効率的に運用するためのニーズも異なります。
  2. ビジネス・プロセス中心のアプローチを採用する：クリティカルなエンドツーエンドのビジネス・プロセスを評価し、フロント・オフィス、ミドル・オフィス、バック・オフィスのアプリケーションとデータを最適にモダナイズする方法を決定します。効率的でシームレスなエクスペリエンスを提供するために、企業はワークフロー、オートメーション、ビジネス・ルールなど、基盤となるサプライチェーンも評価する必要があります。ミドルオフィスおよびバックオフィス・アプリケーションのストラテジーは、プロトタイプを使用してアプローチを検証し、フロントオフィスのモダナイゼーションと並行して開発する必要があります。組織は、新しいワークフローを定義し、構成可能なビジネス・ルールをサポートし、API、メッセージング、イベント、その他のテクノロジーを使用して統合をモダナイズして、ミドルオフィス・アプリケーションを変革する必要があります。バックオフィス・アプリケーションの場合、コア・バンキング機能と高スループットのトランザクション処理は、多くの場合、LinuxやJavaなどの最新テクノロジーを使用してモダナイズされ、メインフレーム上で実行できます。
  3. モダナイゼーション設計にセキュリティーとコンプライアンス機能を組み込む： ハイブリッド・マルチクラウド環境におけるセキュリティーとコンプライアンスの課題には、複雑さ、エンドツーエンドのオブザーバビリティーの欠如、APIの脆弱性、規制要件の変化などがあります。私たちは、「独自に構築する」セキュリティおよびコンプライアンスフレームワークの長年にわたる維持にはコストがかかることが判明していることに気づきました。業界フレームワークに沿ったコンプライアンス機能により、オペレーションが簡素化され、クラウドのデプロイメントが加速されます。セキュリティーについては、今後のブログで詳しく説明します。
  4. 360度の運用モデルの確立:プラットフォームガバナンス、DevSecOpsFinOpsに対応する運用モデルを具体化することで、俊敏性が向上し、継続的な監視とフィードバックによるデータ駆動型のデリバリーパイプラインが確立され、データ主導型投資のコラボレーションと優先順位付けが可能になります。ITトランスフォーメーションには、文化とクラウドネイティブな開発スキルに重点を置き、情報やアイデアの共有を促進する構造とシステムを採用することが不可欠です。

小規模から始めて、接続されたモダナイゼーションの取り組みを徐々に拡大

予算、人材、時間が限られている現在の経済環境では、ビジネス価値と総所有コストに基づいてデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに優先順位を付けることが重要です。

コスト効率を重視して個別のプロジェクトを推進します。組織は、フロントオフィスまたはバック/ミドルオフィスのいずれかをモダナイズすることから始めて、それぞれの上方または下方に向けて前進することができます。いくつかのクライアントは、このようなストラテジーを実行し、成功を収めています。

  • ブラジルの大手銀行は、メインフレームに記録システムを残したまま、フロントオフィス・アプリケーションをプライベートクラウドやパブリッククラウド上のクラウドネイティブ・アーキテクチャーにモダナイズすることで、クレジット・カード・プロセスをモダナイズしています。
  • ある大手航空会社は、ハイブリッドクラウドとAI機能を活用してITアプリケーション・ランドスケープをモダナイズし、既存のIT投資を活用しながら新しいテクノロジーを採用することで、俊敏性の向上、コストの削減、サイバーセキュリティーの強化、顧客体験の向上を実現する合理化されたデジタル・プラットフォームを実現しています。
  • ある大手金融住宅ローン会社は、顧客体験を向上させ、将来に向けた持続可能なテクノロジー・プラットフォームを構築するために、最もミッションクリティカルなワークロードをハイブリッド・インフラストラクチャーに移行することから始め、その後、段階的に拡大を進めました。IBMのソリューションは拡張性を提供し、総所有コストを削減するとともに、市場投入までの時間を短縮しました。

規制対象の産業の場合、クラウドへの移行がどこから始まるかに関係なく、変化するニーズに適応し、コンプライアンス要件をサポートできる安全なクラウド・プラットフォームを提供できるパートナーを持つことが不可欠です。

IBMを選ぶべき理由

IBMは、特に規制の厳しい業界のお客様向けに、IBM Cloudを通じて最高水準のパラメータ—耐障害性、パフォーマンス、セキュリティ、コンプライアンスプロトコル、総所有コスト—を提供することに注力してきました。これにより、顧客はミドルオフィスおよびバックオフィスにおける重要なワークロードについて、確信を持って意思決定を行えます。

IBMは、規制の厳しい業界および企業顧客向けに、ミッションクリティカルで耐障害性の高いシステムの設計に関する専門知識を有しています。当社は、業界の深い専門知識を活用し、お客様のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。クラウドとオンプレミスで高性能のミッションクリティカルなワークロードを実行するためのx86、Power®、zSystems®を提供しています。当社のチームには、新しいソリューションを提供したり、既存のソリューションを改善したりするための専門知識があります。

デジタル・トランスフォーメーションの旅を始める準備はできていますか？IBMのエキスパートに今すぐご相談ください。IBMのWebサイトにアクセスし、「IBMのエキスパートとチャット」をクリックしてください。

ワークロードをクラウドに移行する前にクラウドの請求額を見積もっておくことで、予想外のクラウドの請求を回避できます。無料のクラウドアセスメントを今すぐ受けましょう。

IBM Cloud が、セキュリティを最前線に据えて規制産業のイノベーションをいかに推進しているかについて解説したブログ記事をぜひご覧ください。

著者

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO