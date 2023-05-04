デジタル・トランスフォーメーションは、パンデミック、デジタルネイティブの消費者の要求、既存の投資を最大限に活用する必要性によって、組織によって10年にわたり追求されてきました。私たちは、組織が企業の中核事業を解き放ち、目に見えるメリットを実現することで、より強力なイノベーションを推進するのを目にしています。
デジタル・トランスフォーメーションには最新のテクノロジーが不可欠ですが、2022年時点で世界のコアバンキング業務のクラウド移行率はわずか7%に留まっています（リンク先はibm.com外）。これまでフロントオフィス・アプリケーション（またはデジタル・フロントエンド）に重点が置かれてきましたが、ミドルオフィスやバックオフィスのシステムもモダナイズする必要があります。
デジタル・トランスフォーメーションの真の価値は、これらのミドルオフィスおよびバックオフィス・システムのモダナイズにあると信じています。これらのシステムは金融組織の業務の根幹となることが多いですが、これらをモダナイズすることで、絶えず変化する規制環境において、長期的な競争力、コスト効率、レジリエンス、セキュリティー、コンプライアンス・プロトコルを向上させることができます。
例えば、大手金融取引組織の1社では、取引プラットフォームをクラウドに移行することで性能が最大3倍に向上し、セキュリティーが充実したクラウド・プラットフォームで顧客が利益を得るための一瞬の機会を掴むのに役立ち、顧客の投資を保護することができました。
ミドルオフィスとバックオフィスのワークロードのモダナイズは、特に確立された組織や規制された業界の組織にとって、複雑なプロセスになる可能性があります。このような業界特有の規制やセキュリティの問題、クラウドへの移行の複雑さに加え、既存のオペレーションとビジネスが目指す方向性を深く理解する必要があります。私たちは、ミドルオフィスおよびバックオフィスシステムのモダナイズのメリットがリスクを上回ると信じています。
企業は通常、次の4つの主要領域で課題に直面しています。
では、これらの課題を克服し、デジタル・トランスフォーメーションのメリットを完全に実現するには、どのような技術を適用すればよいでしょうか。
フロント、ミドル、バック・オフィス全体でのデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを成功させるには、最適なワークロードの配置、モダナイゼーションに対するビジネス・プロセス中心のアプローチ、セキュリティーとコンプライアンスの考慮、360度の運用モデルなどを含むストラテジーとビジョンが不可欠です。
予算、人材、時間が限られている現在の経済環境では、ビジネス価値と総所有コストに基づいてデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに優先順位を付けることが重要です。
コスト効率を重視して個別のプロジェクトを推進します。組織は、フロントオフィスまたはバック/ミドルオフィスのいずれかをモダナイズすることから始めて、それぞれの上方または下方に向けて前進することができます。いくつかのクライアントは、このようなストラテジーを実行し、成功を収めています。
規制対象の産業の場合、クラウドへの移行がどこから始まるかに関係なく、変化するニーズに適応し、コンプライアンス要件をサポートできる安全なクラウド・プラットフォームを提供できるパートナーを持つことが不可欠です。
IBMは、特に規制の厳しい業界のお客様向けに、IBM Cloudを通じて最高水準のパラメータ—耐障害性、パフォーマンス、セキュリティ、コンプライアンスプロトコル、総所有コスト—を提供することに注力してきました。これにより、顧客はミドルオフィスおよびバックオフィスにおける重要なワークロードについて、確信を持って意思決定を行えます。
IBMは、規制の厳しい業界および企業顧客向けに、ミッションクリティカルで耐障害性の高いシステムの設計に関する専門知識を有しています。当社は、業界の深い専門知識を活用し、お客様のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。クラウドとオンプレミスで高性能のミッションクリティカルなワークロードを実行するためのx86、Power®、zSystems®を提供しています。当社のチームには、新しいソリューションを提供したり、既存のソリューションを改善したりするための専門知識があります。
