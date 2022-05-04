構成可能な IT エコシステムを構築および確立するためのエンドツーエンドのプロセスは、次の 3 つの領域で構成されています。

エンタープライズ・ドメイン・フレームワーク

ドメイン駆動型デザイン(DDD)を採用するためのドメイン・モデルとエンタープライズ・フレームワークをさらに確立するため、コアドメインおよび設計のリーダーシップチームを編成します。また、チームは、対象となる組織モデルと一連のビジネス・プロセスの初期セットも設計します。

DDDベースのアプリケーションとサービスの分解（および設計）

各ドメインについて、チームは DDD セッションを通じてプロセスの範囲を設定し、イベント・ストーミング・セッションを実施して（高レベルでの）機能を収集します。チームはアプリケーション分解ワークショップまたはデザイン・セッションを実施するとともに、現在のITアプリケーションについて、それらを提供する機能とドメインのセットに分解します。さらに、これらの機能は、サービスに生命を与えるサービス(より具体的なAPI契約ニーズなど)にマッピングされます。機能の所有者を（ドメインごとに）ターゲットにし、その計画を全体的な機能構築ロードマップに合わせます。さらに、機能間の依存関係（データニーズを含む）を特定する必要があります。これは、反復的な構築計画を確立するのにさらに役立ちます。

機能の反復的な構築とデプロイ、Day 2運用モデルへのトランスフォーメーション

次に、反復的な方法で機能を構築してデプロイします。ドメイン・チームは協力して、ターゲット・アプリケーションを構成するために統合する必要がある機能のビルドアウトを調整します。つまり、反復計画を継続的に調整する必要があるということです。コンポーザブル・アプリケーションの Day 2 サポートモデルは、機能がそれぞれのチームにサポートされているため異なっており、製品およびサービスのチーム・モデルに合わせてインシデント管理と ITSM プロセスを再構築する必要があります。これはDay 2サポートモデルにおける大きな変化であり、このモデルへの移行にはかなりの組織的な準備が必要です。

反復的な増分ロードマップを構築する際には、成功の基礎となる要素である共存について考察する必要があります。それは、レガシー機能とモダナイズされた機能を共存させる能力を意味しています。モダナイズされた機能がレガシー機能と一定期間をかけて置き換わることを目標としつつ、一方でレガシー機能の消費者エコシステムが直ちに破壊されることなく、モダナイズされたドメイン機能に移行するのに十分な時間が与えられるようにすることを保証するものです。適切に作成された共存モデルでは、そのような目的を達成するために単一方向または双方向のデータ同期が可能になりますが、機能と非機能の両方の側面について慎重なアーキテクチャー上の考慮が必要です。

以下は、前述のとおり、ITエコシステム（モノリス・ベース）を構成可能なモデルにモダナイズするためのエンドツーエンドのプロセスです。

上記のプロセスに基づいて、このブログ・シリーズは3つの部分に分かれています。

パート1： 構成可能なITエコシステムのフレームワークの確立

構成可能なITエコシステムのフレームワークの確立 パート2： アプリケーションとサービスを構成可能なITエコシステムにモダナイズする

アプリケーションとサービスを構成可能なITエコシステムにモダナイズする パート3：実行上の課題と組織の準備

このブログ記事では、コア・チーム、ドメイン・モデル、組織の調整、ビジネス・プロセスとドメインとの調整（プロセス・スコーピング）、製品とサービスの確立、スキリング・トランスフォーメーションなどのフレームワークの確立について説明します。