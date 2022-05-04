最近、多くのクライアントがクラウド移行の流れに乗って飛躍を遂げています。これは主に、技術的負債とコストを削減し、「CapExからOpExへ」という目標を達成する必要があるからです。クラウドへの移行に伴う作業は、リフト・アンド・シフトから再プラットフォーム化・修復まで多岐にわたります。
DevSecOps 、 FinOps 、クラウドネイティブ・モデル、 SRE プラクティスなどのさまざまな実践が成熟するにつれて、それらを活用して IT の自動化、スピード、俊敏性を大幅に向上させることに重点が置かれるようになっています。これは、IT組織をエンジニアリング中心の組織に変革することにも役立ちます。
CIOやCTOは、アプリケーション・ポートフォリオを製品ベースおよびサービス・ベースのモデルへとモダナイズしながら、IT組織を製品中心の組織に変革することにこそ、このすべての真の力があることに気づいています。これにより、ビジネスとITが高度に連携した製品文化が推進されます。製品ベースのチーム、フルスタック部隊、および製品とサービスのラインに沿ってモダナイズされたアプリケーションは、アジリティー、スピード、市場投入までの時間の点で大きなメリットをもたらすと同時に、マクロの生産性も向上します（IT全体の冗長な機能を低減）。
製品を構造化する実証済みの方法は、組織のドメインを中心に据えるということであり、これによりドメイン駆動設計 (DDD) が生み出されます。ビジネスとITの機能をドメインに沿った製品中心の方法で連携させるこのDDDモデルは、各アプリケーションがそれぞれの製品チームまたは担当班によって構築および管理される一連の機能で構成される、構成可能なITエコシステムを確立することを目的としています。したがって、ドメインモデルは、組織をコンポーザブルITエコシステム・モデルを受け入れる変革の中心的な役割を果たします。
このプロセスでは、多くのクライアントが、これらの目標を達成するために必要な組織変革を過小評価したり、過大評価したりしています。このような取り組みは、関連するドメインのコンテキストで特定されたドメイン整合製品およびサービスのラインに沿ってアプリケーション機能を分解および構築することに伴う複雑さを過小評価しているため、失敗する傾向があります。
この3部構成のブログ・シリーズでは、DDDの原則を企業全体に適用する体系的で規律のとれた方法で、レガシー・アプリケーションを分解し、ドメインや製品、およびサービスに合わせた機能として書き直す作業の複雑さを簡素化する方法について説明します。ただし、さまざまなレベルで直面する重大な課題は最初に認識する必要があります。これらの課題に対処するには、実行可能な段階的な計画を確立する必要があります。その中でも主要なものは、運用モデルのトランスフォーメーション、組織の変更と再調整、IT組織のさまざまな部分の役割、スキルのトランスフォーメーションなどをターゲットにしています。シリーズ最初の本ブログ記事も、企業がコンポーザブルITエコシステム・モデルに移行するための（段階的アプローチを伴う）明確なロードマップの必要性を強調しています。
シリーズのパート2では、アプリケーションを分解し、適切な製品（ドメイン内）と整合させる方法について詳しく説明します。パート3では、直面する課題と組織の準備について説明します。
構成可能な IT エコシステムを構築および確立するためのエンドツーエンドのプロセスは、次の 3 つの領域で構成されています。
ドメイン駆動型デザイン(DDD)を採用するためのドメイン・モデルとエンタープライズ・フレームワークをさらに確立するため、コアドメインおよび設計のリーダーシップチームを編成します。また、チームは、対象となる組織モデルと一連のビジネス・プロセスの初期セットも設計します。
各ドメインについて、チームは DDD セッションを通じてプロセスの範囲を設定し、イベント・ストーミング・セッションを実施して（高レベルでの）機能を収集します。チームはアプリケーション分解ワークショップまたはデザイン・セッションを実施するとともに、現在のITアプリケーションについて、それらを提供する機能とドメインのセットに分解します。さらに、これらの機能は、サービスに生命を与えるサービス(より具体的なAPI契約ニーズなど)にマッピングされます。機能の所有者を（ドメインごとに）ターゲットにし、その計画を全体的な機能構築ロードマップに合わせます。さらに、機能間の依存関係（データニーズを含む）を特定する必要があります。これは、反復的な構築計画を確立するのにさらに役立ちます。
次に、反復的な方法で機能を構築してデプロイします。ドメイン・チームは協力して、ターゲット・アプリケーションを構成するために統合する必要がある機能のビルドアウトを調整します。つまり、反復計画を継続的に調整する必要があるということです。コンポーザブル・アプリケーションの Day 2 サポートモデルは、機能がそれぞれのチームにサポートされているため異なっており、製品およびサービスのチーム・モデルに合わせてインシデント管理と ITSM プロセスを再構築する必要があります。これはDay 2サポートモデルにおける大きな変化であり、このモデルへの移行にはかなりの組織的な準備が必要です。
反復的な増分ロードマップを構築する際には、成功の基礎となる要素である共存について考察する必要があります。それは、レガシー機能とモダナイズされた機能を共存させる能力を意味しています。モダナイズされた機能がレガシー機能と一定期間をかけて置き換わることを目標としつつ、一方でレガシー機能の消費者エコシステムが直ちに破壊されることなく、モダナイズされたドメイン機能に移行するのに十分な時間が与えられるようにすることを保証するものです。適切に作成された共存モデルでは、そのような目的を達成するために単一方向または双方向のデータ同期が可能になりますが、機能と非機能の両方の側面について慎重なアーキテクチャー上の考慮が必要です。
以下は、前述のとおり、ITエコシステム（モノリス・ベース）を構成可能なモデルにモダナイズするためのエンドツーエンドのプロセスです。
上記のプロセスに基づいて、このブログ・シリーズは3つの部分に分かれています。
このブログ記事では、コア・チーム、ドメイン・モデル、組織の調整、ビジネス・プロセスとドメインとの調整（プロセス・スコーピング）、製品とサービスの確立、スキリング・トランスフォーメーションなどのフレームワークの確立について説明します。
このためには、最も優秀なビジネス(ドメイン)・アーキテクトとクラウド・アーキテクトを集めた上で、ドメイン・モデルを確立してドメイン・アライメント、プロセス・マッピング、機能収穫、リファレンス・アーキテクチャなどについて各チームを指導する設計ハブを構築する必要があります。このようなチームの最初の責任は、ドメイン・モデル・ストラテジーを確立し、チームと協力してさまざまなビジネス・プロセスを文書化し、それらのプロセスとさまざまなドメイン領域とのつながりを理解することなどです。その後、このチームはドメイン・コンピテンシー・センター（ドメインCOE）として機能し、ドメイン・スコーピングの議論、ドメイン駆動設計（DDD）のセッション、アプリケーション分解のセッションなどの推進を支援します。
企業のITポートフォリオは、非常に複雑なアプリケーションおよびデータのネットワークへと大きく進化しました。ほとんどの成熟した顧客はデータに構造を有しており、結果的にアプリケーションに一定の規律がもたらされます複雑さを解消するための鍵は、ITエコシステムの抽象化を開始し、誰もがよく理解し、アプリケーションとデータをさらに進化またはモダナイズするためのガイダンスを提供するような、特定のモデルを確立することです。これを確立する最良の方法は、業界標準のドメイン・モデルを活用し、必要に応じてカスタマイズすることです（例：TMForum、BIAN、IATAバリュー・チェーンなど）。これらのモデルは、ビジネスと自然に連携した方法でIT機能を構築するのに役立ちます。
ドメイン・モデルはさまざまなIT機能を抽象化するのに役立ちますが、さまざまなレイヤーがどのように相互作用し、当該ドメイン・モデルがどのように実現されるかを詳細に示す階層化されたアーキテクチャー・モデルを確立することも重要です。レイヤード・アーキテクチャーは通常、ユーザー・エクスペリエンス・レイヤー（React、Angularなどの最新のUIフレームワークで実現）と、参照システムの上にあるドメイン・サービス・レイヤーについて説明しています。
最近では、IT組織は、自らが所有する各アプリケーションの共通性（主にテクノロジー中心）を示すテクノロジー、アプリケーション・グループ、または何らかのカテゴリーを中心に形成されています。このモデルはある程度は効率性の向上に役立ってきましたが、ビジネスの運営方法を反映したものではありません。チームは、消費チャネル、テクノロジー（共有サービスなど）、またはカテゴリーに基づくある種の論理グループを中心に構築されています。
この組織構造では、IT組織全体に複数の重複したIT機能が構築される可能性があり、ガバナンス・モデルは、IT機能、サービス、データの明確な所有権を確立することにあまり成功していません。クラウドネイティブ・モデルにさまざまなIT機能を（一連の統合サービスとして）構築できたとしても、関係するITレイヤーやチーム、および関連するデータの所有権に関する課題があるため、コンポーザビリティーの目標の達成には役立ちません。そのため、ビジネス・ドメインに沿って IT 組織を再編成しようとする企業が増えています。これは、IT 機能をグループ化し、データの所有権を確立する論理的な方法です。
構成可能なITエコシステムを構築するための必須のステップは、IT組織がビジネス・ドメインと連携していること、そして提供される製品を特定し、製品を中心にチームや分隊を構築するために、体系的なドメイン主導のアプローチに従っていることを確認することです。これは、データを含むIT機能やサービスを構築および管理する自由度も含め、製品の明確なエンドツーエンドの所有権を確立することにも役立ちます。これは、冗長機能の構築を防ぎ、企業全体でのより良い機能やコンポーネントの再利用を促進します。全体として、これにより俊敏性、スピード、市場投入までの時間の短縮が促されるともに、より適切な再利用と冗長機能の回避によって IT コストが削減されます。
一連のビジネスプロセスを発見して確立することは、構成可能なITエコシステムを開発する際に最初に実行する一連の活動の1つです。ほとんどの企業はビジネス・プロセスを適切に把握していますが、その管理方法によっては把握の深さが異なる場合があります。複数のワークショップやディスカッションを実施して、各ドメインの範囲を確立することが重要です。この一連のビジネス・プロセスは、ドメインの整合性と範囲を構築するための基礎を形成します。一連のプロセスが特定のドメインに整合している場合、そのドメインが必然的に所有し管理するデータ（境界コンテキスト）を整合するのにも間接的に役立ちます。
さまざまな作業セッションやワークショップからの学習に基づいてビジネス・プロセスがさらに洗練されると、同時に粒度レベルも把握できるようになります。ほとんどの状況では、少なくとも3つのレベルのビジネス・プロセスを取り込むことができます。ビジネス・プロセスを確立すると、製品の確立がはるかに簡単になる可能性があり、多くの場合、製品は複雑さと粒度に基づいてビジネス・プロセスのレベル2またはレベル3に適合します。通常、ドメイン・コンピテンシー・センターまたはいくつかの類似の構造は、ドメイン・ストラテジー、ビジネス・プロセス、ドメイン・スコーピングなどの確立に向けて機能します。ドメインCOEは、チームが製品を特定し、適切な範囲を設定するための一連の指針を示します。
スケーラブルな方法で構成可能なITエコシステムを構築するということは、さまざまなITチームやスクワッド（分隊）が製品中心のモデルで作業できるようにすることを意味します。チームやスクワッドが専門知識を得るために習得する必要がある重要なスキルがいくつかあります。さまざまなITチームのスキルを向上させるには、次のような2つの側面からのストラテジーが必要となります。
ほとんどの場合、組織がこのような複雑なモダナイゼーション・プログラムに着手する際、この分野でつまずきます。たいていは、スキルのトランスフォーメーションを含むさまざまなワーク・ストリームをサポートするために複数の機能を提供できる、経験豊富なITサービス・プロバイダーと提携することが賢明です。
クラウドの進化により、さまざまな企業が活用できる可能性が大きく開かれ、構成可能な IT エコシステムが現実のものとなりました。ドメイン駆動設計、DevOps、サイト信頼性エンジニアリングなど、実証済みのさまざまなプラクティスの登場により、フルスタック・スクワッドを実現しました。これにより、従来のITエコシステムに見られるように、IT層が関与することなく、エンドツーエンドの機能とサービスを構築できる独立した製品チームの開発が可能になっています。
企業が、ITエコシステムを構成可能なモデルに変革するためのモダナイゼーションの取り組みに着手する場合、企業全体の変化の量と運用モデルのトランスフォーメーションを認識し、それを通じて実践的に検討する必要があります。また、ドメインとプロセスの明確さは時間とともに進化し、変化の余地が必要になるという事実を認識する必要もあります。企業は、上記の課題を考慮してそうしたモデルに到達するために、段階的なアプローチを採用する必要があります。
最初のステップでは、試行（パイロット）および成功の実証向けの製品（またはドメイン）の小さなサブセットを特定することに重点を置く必要があります。これらのパイロットからの学習は、ロードマップ、計画、運用モデルを改良するためにフィードバックされる必要があります。コンポーザブル（構成可能）なITエコシステムへの移行は長い道のりであり、中間の変化のたびに成功を測定することが重要です。フレームワークが多すぎたり、少なすぎたりするフレームワークが多すぎると、分析の麻痺からカオスに至るまで、重大な問題が生じる可能性があります。したがって、最初のフレームワークを迅速に導入する一方で、集中的なパイロット・MVPイニシアチブを実行してフレームワークをテストし、改良する必要があります。フレームワークは時間の経過とともに進化するでしょうし、進化するべきです。その進化は、実際のエクスペリエンス（アプリケーションの分解から学習したプロセスの重複や、ギャップに基づいたドメイン・モデルの改良など）に基づいてのみ実現するものです。
このブログ・シリーズのパート 2 を必ずお読みください――「企業のドメイン駆動型モダナイゼーションからコンポーザブル IT エコシステムへ。パート 2 – アプリケーションとサービスを構成可能なITエコシステムにモダナイズする」
