ここでは、通信事業者のリーダーがこれまで以上に重要な役割を担うようになった背景と、デジタル主権が最優先事項となった理由を説明します。通信ネットワークは、ますます重要な国家インフラとして位置付けられています。つまり、レジリエンスやセキュリティーは、もはや運用上の課題にとどまらず、国家レベルの課題となっているのです。

しかし、多くの組織に共通する課題は、主権を狭い視点で捉えすぎていることです。一部の政府は、インフラをすべて国内に構築し、厳格なデータ・ローカリゼーションや国内限定のエコシステムを推進しています。この戦略は慎重に見えるかもしれませんが、トレードオフが生じる可能性があります。実際には、イノベーションを遅らせ、サービス品質を弱体化させ、集中リスクを増大させて、脆弱性を排除するのではなく、脆弱性を生み出す可能性があります。

大手通信事業者は別の方針を取っています。各国政府と緊密に連携し、最も重要なインフラのモダナイゼーションと安全性の確保を進めています。このアプローチには、ハイブリッドクラウドを使用して、運用の柔軟性を維持しながら機密データを国内に保持することが含まれます。また、ベンダーの国籍に関係なく、管理と説明責任を重視した形でAIを活用することも意味します。

また、防衛、サイバーセキュリティー、インフラの最適化、そして長期的な国家競争力の強化に向けた量子コンピューティングの活用方法も模索しています。1つ明らかなことがあります。それは、今から準備を始める通信事業者が大きな優位性を得られるということです。