デジタル主権とは、重要なデータ、インフラストラクチャー、AIシステムに対する管理、可視性、ガバナンスを維持する能力を指します。近年、この概念は政策上の議論の対象から、戦略上の重要課題へと急速に位置付けが変化しています。地政学的緊張が高まり、デジタルへの依存が深まる中、各国政府は重要なテクノロジーの構築、運用、保護のあり方を見直しています。
この変化の中心にあるのは、通信事業者（telcos）です。これまで通信接続を支える事業者と見なされてきた通信事業者は、今や国家のデジタル・レジリエンスを支える中核的な存在となりつつあります。通信事業者には、ネットワークを安定して運用するだけでなく、経済活動を支えるシステムに対する制御を維持できるようにする責任も、ますます求められています。
多くの国や地域では、主権に関する戦略を策定するとともに、外部プロバイダーへの依存を減らし、重要インフラへの管理を強化するための方針を打ち出しています（EUでは27件）。しかし、主権とは、単にすべてを国内にとどめることではありません。実際には、管理とイノベーションのバランスを取りつつ、機密性の高いワークロードを確実に保護しながら、技術革新を支えるグローバルなエコシステムへのアクセスも確保することが求められます。
ここでは、通信事業者のリーダーがこれまで以上に重要な役割を担うようになった背景と、デジタル主権が最優先事項となった理由を説明します。通信ネットワークは、ますます重要な国家インフラとして位置付けられています。つまり、レジリエンスやセキュリティーは、もはや運用上の課題にとどまらず、国家レベルの課題となっているのです。
しかし、多くの組織に共通する課題は、主権を狭い視点で捉えすぎていることです。一部の政府は、インフラをすべて国内に構築し、厳格なデータ・ローカリゼーションや国内限定のエコシステムを推進しています。この戦略は慎重に見えるかもしれませんが、トレードオフが生じる可能性があります。実際には、イノベーションを遅らせ、サービス品質を弱体化させ、集中リスクを増大させて、脆弱性を排除するのではなく、脆弱性を生み出す可能性があります。
大手通信事業者は別の方針を取っています。各国政府と緊密に連携し、最も重要なインフラのモダナイゼーションと安全性の確保を進めています。このアプローチには、ハイブリッドクラウドを使用して、運用の柔軟性を維持しながら機密データを国内に保持することが含まれます。また、ベンダーの国籍に関係なく、管理と説明責任を重視した形でAIを活用することも意味します。
また、防衛、サイバーセキュリティー、インフラの最適化、そして長期的な国家競争力の強化に向けた量子コンピューティングの活用方法も模索しています。1つ明らかなことがあります。それは、今から準備を始める通信事業者が大きな優位性を得られるということです。
各国政府がデジタル主権への取り組みを強化する中、通信事業者のリーダーは、国家のデジタル・インフラストラクチャーとサービスを支える強靭な基盤を構築するうえで、極めて重要な立場にあります。
通信事業者は、すでに経済や社会を支える信頼性の高いネットワークを運用しており、それらを活用して、インフラストラクチャー、データ・セキュリティー、AIにおける高度なデジタル能力の導入を加速できます。
しかし、この連携には新たな協力モデルが必要です。通信事業者のリーダーは今後、政府や企業と緊密に連携し、主要な能力への資金提供や運用を誰が担うのか、また、どの分野に公的投資が必要なのかといった優先事項を明確にする必要があります。さらに、顧客や企業が商業的に成立する形で利用・支えるサービスを見極める必要もあります。
確かに、成功のためにテクノロジー・スタックのすべての層を国家が所有する必要はありません。重要なのは、強固な基盤を構築し、重要なシステム全体にわたって管理と可視性を維持することです。必要に応じて、このアプローチは、市民を支えるアプリケーションやサービス、さらには経済活動がますます依存するテクノロジーにも適用されます。
特に通信事業者にとって、AIはビジネス成長の大きな機会をもたらします。IBM Institute for Business Value（IBV）のレポート『AI時代の通信業界』によると、通信業界の経営幹部の75％が、AIは3年以内に明確な競争優位をもたらすと考えています。そのメリットは、コストの最適化と収益増加の両方に及びます。例えば、次のようなメリットがあります。
ほとんどの通信事業者にとって、こうした機会を実現するうえで重要なのは、テクノロジーを導入することよりも、組織としての準備を整えることです。つまり、適切な運用モデルを整備し、効果的なリーダーシップを育成するとともに、従業員に必要なスキルを身に付けてもらい、企業データの価値を最大限に引き出すことです。
私たちの経験では、AIを本格展開している通信事業者は、次のような取り組みを重視しています。
大胆で測定可能なビジネス成果と共通の優先事項に向けて、リーダーシップの足並みをそろえることが重要です。IBMの『2026 CEOスタディ』によると、AIファーストのアプローチを前提に経営体制を見直した企業では、同業他社と比べて全社的に展開されるAIイニシアチブが10％多くなっています。
チームによるAIの開発とデプロイを統括する専任組織を設けます。イノベーションを促進し、企業全体のリスクを管理するための基準を設定します。まずCoEで一元化し、その後、分散化によってイノベーションを全社へ展開します。
社内の全員が使用できる共有AIプラットフォームを作成すれば、チームが毎回すべてをゼロから構築する必要がなくなります。ガバナンスとセキュリティーを一元的に確保しながら、マルチモデルおよびマルチモーダルに対応します。
ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーを使用して、アジリティー、セキュリティー、コスト効率を向上させ、企業データの価値を引き出します。このアプローチにより、チームは安全で信頼できるデータにアクセスできるようになり、AIをより効果的に構築・展開するとともに、データから得られるインサイトを活用して競争優位性を高められるようになります。
強力なガバナンスと監視機能を導入することで、チームが責任を持ってAIを管理できるようにします。これにより信頼が高まり、特に規制の厳しい環境でもAIを安全に展開しやすくなります。
社内でAIスキルの育成に投資するとともに、エコシステム・パートナーと連携してそれぞれの強みを活用し、価値創出までの時間を短縮するとともに、投資対効果を最大化します。
デジタル主権とAIは、通信事業者の経営幹部の意思決定や事業運営のあり方を急速に変えつつあります。かつてはネットワーク管理が中心でしたが、各国政府がデジタル経済の中心的な役割を担うようになる中で、今では地政学的な課題への対応がより重要になっています。前進するためには、通信事業者は各国政府と連携し、今後10年間の経済を支えるインフラをともに築いていく必要があります。
しかし、このような局面では、スピードだけでは十分ではありません。優位に立つのは、安全なインフラストラクチャー、インテリジェントなオペレーション、そして組織が変化に適応し成長できるよう導く規律あるリーダーシップを兼ね備えた企業です。
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利益率が低いときは、あらゆる非効率性が問題となります。レガシー・システムが航空業界全体でAIの効果を依然として制限している一方で、Riyadh Air（リヤド航空）は異なる道を選択しました。リヤド航空はIBMと提携することで、世界初のAIネイティブの航空会社を設立し、よりスマートで高速、より直感的な移動手段を再定義しました。
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