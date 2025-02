Qiskit SDKの設計理念

APAスタイル(7th Edition)

Javadi-Abhari, A., Treinish, M., Krsulich, K., Wood, C. J., Lishman, J., Gacon, J., Martiel, S., Nation, P., Bishop, L. S., Cross, A. W., Johnson, B. R., & Gambetta, J. M. (2024, May 15). Quantum computing with Qiskit. arxiv.org/abs/2405.08810

MLAスタイル (9th Edition)

Javadi-Abhari, Ali, et al. Quantum Computing with Qiskit. arXiv:2405.08810, arXiv, 15 May 2024. arXiv.org, arxiv.org/abs/2405.08810.

Chicagoスタイル

Javadi-Abhari, Ali, Matthew Treinish, Kevin Krsulich, Christopher J. Wood, Jake Lishman, Julien Gacon, Simon Martiel, et al. “Quantum Computing with Qiskit.” arXiv, May 15, 2024. arxiv.org/abs/2405.08810.

この記事は英語版IBM Researchブログ「Defining — and citing — the Qiskit SDK」(2024年6月26日公開)を翻訳し一部更新したものです。