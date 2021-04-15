分散クラウド・サービスの使用と組み合わせることで、顧客のニーズを明確に理解することが、ITの複雑さに関する混乱を減らすのに大いに役立ちます。



IBMが委託したForrester社の調査結果によると、仮想マシン（VM）だけでなく、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方のコンテナプラットフォームの利用が継続的に増加していることが示されています[1]。企業は、デジタル・エクスペリエンスを通じて、競争上の優位性を獲得し、顧客と永続的な関係を構築することを目指しています。成功にとって重要なのは、これらの企業が複雑なデジタル・トランスフォーメーションとクラウド・プラットフォームの課題にどのように対処するかということです。

組織のビジネス目標を達成するためにチームがクラウドネイティブ・ストラテジーを導入する際、次の3つの課題はDevOpsとITリーダーに常にプレッシャーを与えます。

既存のレガシー・システムを維持し、必要に応じてモダナイズする。 さまざまなシステムやプラットフォームで一貫したセキュリティーを確保し、アプリケーションをモダナイズ、ビルド、デプロイする。 スピードと機敏さをもって強固な顧客体験を実装できる熟練の開発・オペレーションチームを育成する。

そのプレッシャーを考慮すると、アプリケーションをモダナイズする鍵は、まず明確で達成可能なビジネス成果を定義することです。つまり、顧客が今実際に何を必要としているのかを共通の理解において、ビジネス全体のすべての利害関係者が足並みを揃えることを意味します。この明確さにより、チームが最小限に抑えるアプリケーション・エクスペリエンスを定義することがはるかに簡単になります。顧客に提供する初期価値を改善することは、継続的なコミットメントを示しています。