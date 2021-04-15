IBMが委託したForrester社の調査結果によると、仮想マシン（VM）だけでなく、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方のコンテナプラットフォームの利用が継続的に増加していることが示されています[1]。企業は、デジタル・エクスペリエンスを通じて、競争上の優位性を獲得し、顧客と永続的な関係を構築することを目指しています。成功にとって重要なのは、これらの企業が複雑なデジタル・トランスフォーメーションとクラウド・プラットフォームの課題にどのように対処するかということです。
組織のビジネス目標を達成するためにチームがクラウドネイティブ・ストラテジーを導入する際、次の3つの課題はDevOpsとITリーダーに常にプレッシャーを与えます。
そのプレッシャーを考慮すると、アプリケーションをモダナイズする鍵は、まず明確で達成可能なビジネス成果を定義することです。つまり、顧客が今実際に何を必要としているのかを共通の理解において、ビジネス全体のすべての利害関係者が足並みを揃えることを意味します。この明確さにより、チームが最小限に抑えるアプリケーション・エクスペリエンスを定義することがはるかに簡単になります。顧客に提供する初期価値を改善することは、継続的なコミットメントを示しています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
アプリケーションを効果的にモダナイズするには、新しいテクノロジーを導入し、使用方法を学習する必要があります。しかし、アジャイル原則に基づいた新しい作業方法や、アプリケーション・アーキテクチャーに対する異なるアプローチも必要となります。
調査回答者は、主要なスキルギャップを埋めるためにサービスパートナーが必要であると回答しています。IBM® Garageを使用すると、クラウド・ツール、サービス、開発プラクティスの専門家が顧客チームに組み込まれ、新しいクラウド・ネイティブ・アプリケーションの構築や既存のアプリケーションのモダナイゼーションにおいて共同作業できます。チームは、顧客が最も求めている特定の改善、つまり最小実行可能製品（MVP）を実現するために必要なスキルを学びます。
IBM Garageでは、お客様との共同作業を開始するうえで、顧客事例に利害関係者全員が集まります。たとえば、特定のアプリケーションの改善、より機能するミドルウェア、または顧客向けの制御など、企業が達成すべき非常に具体的なビジネス成果を特定することを目標とします。チームがモダナイズするために選択するものは何であれ、エンド・ユーザーが実際に望んでいることから得られたものでなければなりません。
結果を明確にした後、チームはそれをより迅速に実行し、費用を抑え、より高い性能を達成し、一貫したセキュリティを維持する方法という観点から目標をレビューします。スピードが常に勝利を収めるというのは一般的な前提ですが、多くの企業は、スピードで物事を一緒にハッキングすることを同等と考えています。中核的なアイデアをテストまたは試験運用すると、チームはなぜモダナイズがほとんど成果を生まないのかという疑問を抱くようになります。
移植性を提供することで、コンテナベースのプラットフォームはハイブリッドクラウドやマルチクラウドのアプリケーション展開を可能にします。しかし、特定の環境の違いによって、移植性の完全な保証が妨げられることがよくあります。分散クラウドソリューションでは、IBMのようなサービス・パートナーがIBM® Cloud Satelliteを通じて、あらゆる環境で一貫して展開可能なサービスを提供します。DevOpsチームはどこでも同じエクスペリエンスを得られ、使い慣れているため作業のスピードを上げることができます。一貫性は自動化の機会を数多く生み出しています。
多くの組織は、低遅延の要求と地域常駐の要件を満たすために、データ・ソースに近い場所でアプリケーションを実行する必要があります。IBM Cloud Satelliteを使用すると、チームはインターネット経由で接続することなく、環境全体にわたって単一のIDおよびアクセス・エクスペリエンスを使用できます。ローカルで実行されるアプリケーションはデータをローカルに保持します。
IBMのハイブリッドクラウドとAIソリューションで既存のアプリケーションをモダナイズすれば、クラウドへの移行を加速できます。お客様固有のビジネス・ニーズに合わせた、専門家によるコンサルティングと共創サービスにより、柔軟性を獲得し、拡張性を向上させ、イノベーションを推進できます。
IBMフィールド・ガイドで、アプリのモダナイゼーションを迅速に進めるための洞察が得られます。モダナイゼーションの取り組みにおいて、コンテナ、Kubernetes、マイクロサービスによって、どのように運用の合理化、生産性の向上、効率化の推進ができるかをご覧ください。
アプリケーション・コンテナのデプロイメント、スケーリング、運用を自動化するための優れたプラットフォームであるKubernetesについて、詳しくご紹介します。クラウドネイティブ・アプリケーションの管理を簡素化し、効率を高め、シームレスな拡張を実現する方法をご覧ください。
CEOがどのように生成AIを活用してアプリケーションのモダナイゼーションを主導するかをご覧ください。トランスフォーメーションを推進するために優先すべき上位3つの優先項目と、進化するデジタル・ランドスケープで一歩先を行くためにすべてのCEOが取るべき次のステップについて説明します。
Instanaは、包括的なモニタリングと実行可能な洞察を提供することで、クラウド移行作業を簡素化します。
生成AIを活用すれば、メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーションを加速し、簡素化できます。
ハイブリッドクラウドを利用して、AI駆動型のモダナイゼーション・サービスと戦略のもとで、レガシー・アプリケーションを最適化します。
ハイブリッドクラウドを利用して、AI駆動型のモダナイゼーション・サービスと戦略のもとで、レガシー・アプリケーションを最適化します。