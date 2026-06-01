クラウドに量子コンピューターを公開して10年

量子研究を民主化し、新しい産業を切り開き、世界中の人々の生活を変えたのは一つの決断でした。

ブログ概要:

IBMが量子コンピューターを初めてクラウドに接続し、グローバル・コミュニティーに本物の量子ハードウェアを公開してから2026年5月4日でちょうど10周年になりました。

クラウドでアクセス可能になることによって、量子コンピューティングはニッチな研究領域から、成長する実世界の産業へと変わりました。

10年にわたる進歩により、初期のデモから156量子ビットのシステム、そして成熟したプログラミング・スタックに至るまで、ハードウェアとソフトウェアに大きな進歩が見られました。

それらの進歩の中でも最も大きな効果があったのは人的側面です。クラウドでアクセス可能になった量子コンピューターの初期ユーザーたちが、今やこの分野の未来を形作る開発者や創業者、パートナーに育ちました。

YouTubeで記念ビデオをご覧ください（10分54秒）。

2016年5月4日、IBMは量子コンピューターを初めてクラウドに接続しました。これはコンピューティング史における画期的な瞬間であり、その後数か月から数年で初めて実際の量子ハードウェアを体験した何千人もの初期ユーザーにとっても重要な出来事でした。

そして今、私たちは素晴らしい節目を祝っています。量子コンピューティングがクラウドアクセス可能になって10周年です。2026年5月初旬にIBMの年次Thinkカンファレンスも行われたこの機会に、クラウドの最初の10年がもたらしたもの、そしてこれから先には何が待っているのか、クライアントやパートナーの皆様とともに思いを巡らしてみましょう。

Basque Quantum （BasQ）イニシアチブのアドボケートであり、Global Data QuantumのQuantum Technical LeadであるÁlvaro Nodar博士も、初期IBM Quantumユーザーの一人でした。

「クラウドを通じて本物の量子デバイスにアクセスしたのは2016年、修士課程の時でした」とNodar博士は語りました。

「教授たちがこのクラウド公開の話をしてくれた日のことを覚えています。その日の午後には自分が勉強やプロジェクト、試験などで取り組んでいた回路を走らせ始めました」と彼は語りました。「紙面上にしかなかった回路を本物のデバイスでテストできたのは衝撃的でした。」

クラウド上の量子コンピューティングの次の10年を一緒に形作りませんか。IBM Quantum Platformで無料のOpen Planアカウントに登録し、今すぐ回路を実行してみてください。