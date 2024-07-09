10年間の世界的なサイバー攻撃と、それがもたらしたもの

サイバー攻撃のランドスケープは、ここ10年ほどの間に大きな変化と膨大な拡大が見られました。

IBMのX-Force戦略脅威分析マネージャーであるMichelle Alvarez氏と話しました。サイバーセキュリティーにおける最も目に見える変化は、「スケール」という言葉に集約できると言います。10年前には、「『大規模侵害』は比較的まれでしたが、今では日常的に発生しているように感じられます」