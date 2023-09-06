データがすべて：効果的な生成AIマーケティング戦略の構築

AIを実装する場合と同様に、生成AIでも、ベースとなるデータの調達と維持に注意を払う必要があります。「ゴミを入れたら、ゴミが出てくる」という、よく知られているITの格言は、今でも当てはまります。つまり、質の高い結果を出すには、質の高いデータが不可欠です。トレーニングデータが偏ったり不完全な場合、モデルは不正確なコンテンツを生成する可能性があります。

マーケティングにおいては、生成AIはコンテンツ開発やオーディエンスのターゲティングに役立ちます。データ・キュレーションは、バイアスに対処し、ブランド・ボイスの一貫性と製品およびサービス情報の正確性を確保するためのガードレールと監督を設定するとともに重要です。

例えば、小売会社は、生成AIを使用して、さまざまな顧客ペルソナに合わせてEメールやオンラインのエクスペリエンスをカスタマイズするかもしれません。テキスト、ビジュアル、ビデオ用の生成AIの高度な機能により、よりパーソナライズされた魅力的なエクスペリエンスを生み出す可能性があります。これには、顧客の体型、ファッションの選択、関心のある活動に合った衣服を着た仮想モデルが含まれる場合があります。生成AIツールには、天候、今後のイベント、買い物客の位置情報などの外部要因を組み込むこともできます。

しかし、生成AIツールが顧客に、真冬の中でソリューションを購入したり、夏に雪のパーカーを購入したりすることを顧客に勧める場合はどうなるでしょうか。さまざまな生成AIソリューションは大量のデータでトレーニングされるため、既存のデータを誤って取得して解釈する機能を備えています。したがって、このツールは予期しない結果をもたらす可能性があります。

AI基盤モデルがトピックを外れたり、誤ったコンテンツを生成する場合、その行動はハルシネーションと呼ばれます（リンクはibm.comの外に存在する）。このシナリオを軽減するには、チームはオープンソースのインターネット・データだけに依存するのではなく、独自のデータ・セットを使用してモデルをカスタマイズする必要があります。