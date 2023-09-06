データがすべて：効果的な生成AIマーケティング戦略の構築

生成AIは、クリエイティブでカスタマイズされたコミュニケーションの新しい世界を実現し、マーケティングチームが大規模によりパーソナライズされたサービスを提供し、今日の高い顧客の期待に応えることを可能にします。この強力な新しいツールの可能性は、社内コミュニケーションや生産性から顧客対応チャネルや製品サポートに至るまで、エンドツーエンドのマーケティング・プロセス全体に及びます。IBMと Momentive.ai が2023年5月に実施した調査(リンクは ibm.com 外に掲載されています)によると、CMOの67％が今後12か月以内に生成AIを実装する予定であり、86％が24か月以内に実装する予定であると回答しています。
ビジネスのためのAIは以前から、プラットフォームやデバイスを問わないシームレスな接続、問題発生時の即時対応、現在地や購入履歴に基づくカスタマイズなど、複数のマーケティング機能を実現してきました。しかし、生成AIソリューションによって、マーケティング部門の顧客対応チームに新しい機能を提供し、大規模にパーソナライゼーションをさらに強化して従業員のスキルと性能を向上させることができます。
エンタープライズのマーケティングチームは生成AIから大きな恩恵を受けることができますが、この機能の導入には新しいスキルとプロセスが必要です。IBMの調査によると、CMOに対し、生成AIの導入における主な課題は何だと考えているかを尋ねたところ、実装の複雑さの管理、データセットの構築、ブランドと知的財産（IP）のリスクという3つの懸念事項が挙げられました。
適切な生成AIストラテジーを使用することで、マーケティング担当者はこれらの懸念を軽減できます。行程は健全なデータから始まります。
AIを実装する場合と同様に、生成AIでも、ベースとなるデータの調達と維持に注意を払う必要があります。「ゴミを入れたら、ゴミが出てくる」という、よく知られているITの格言は、今でも当てはまります。つまり、質の高い結果を出すには、質の高いデータが不可欠です。トレーニングデータが偏ったり不完全な場合、モデルは不正確なコンテンツを生成する可能性があります。
マーケティングにおいては、生成AIはコンテンツ開発やオーディエンスのターゲティングに役立ちます。データ・キュレーションは、バイアスに対処し、ブランド・ボイスの一貫性と製品およびサービス情報の正確性を確保するためのガードレールと監督を設定するとともに重要です。
例えば、小売会社は、生成AIを使用して、さまざまな顧客ペルソナに合わせてEメールやオンラインのエクスペリエンスをカスタマイズするかもしれません。テキスト、ビジュアル、ビデオ用の生成AIの高度な機能により、よりパーソナライズされた魅力的なエクスペリエンスを生み出す可能性があります。これには、顧客の体型、ファッションの選択、関心のある活動に合った衣服を着た仮想モデルが含まれる場合があります。生成AIツールには、天候、今後のイベント、買い物客の位置情報などの外部要因を組み込むこともできます。
しかし、生成AIツールが顧客に、真冬の中でソリューションを購入したり、夏に雪のパーカーを購入したりすることを顧客に勧める場合はどうなるでしょうか。さまざまな生成AIソリューションは大量のデータでトレーニングされるため、既存のデータを誤って取得して解釈する機能を備えています。したがって、このツールは予期しない結果をもたらす可能性があります。
AI基盤モデルがトピックを外れたり、誤ったコンテンツを生成する場合、その行動はハルシネーションと呼ばれます（リンクはibm.comの外に存在する）。このシナリオを軽減するには、チームはオープンソースのインターネット・データだけに依存するのではなく、独自のデータ・セットを使用してモデルをカスタマイズする必要があります。
マーケティング組織が効果的な生成AIソリューションを導入する前に、AI基盤モデルを実装するためのストラテジーが必要です。利用可能なデータ（外部および内部の両方）は膨大なランドスケープに及ぶことを考えると、モデルのソーシングとトレーニングに先立って、ユースケースを定義しておくことが不可欠です。各ユースケースのメリットとリスクを理解すると、モデルのトレーニング・プロセスに優先順位を付ける段階的なパスを作成することができます。
マーケティング担当者はまた、IT部門と緊密に連携し、知的財産や機密データの必要な保護に従いつつ、基盤モデルを安全に構築・デプロイするために必要なデータ・アーキテクチャについて調整する必要があります。適切な使用ガードレールは、IPとブランドの完全性を監視および保護するのに役立ちます。
デプロイしたら、生成AIのデータの行程は終わりではありません。基盤モデルは、顧客との対話中に継続的に改良され、収集されるデータ量が増え、それによって基盤モデルの機能が向上します。基盤モデル上で実行される生成AIアプリのアウトプットを人間の意図に合わせて調整し、有用性、倫理性、信頼性を確保するためには、人間の監督（人間の注釈を使用した教師ありファイン・チューニングや、人間のフィードバックからの強化学習など）が必要です。
生成AIは、人間のように見える顧客対応業務を実現できますが、データの使用に関する倫理的および法的な懸念に対処するための専門知識を持つ人間のガイドがそれでも必要です。人間のレビュアーは、コンテンツに浸透してしまったバイアスやハルシネーションを特定して修正することもできます。
IBMの調査では、CMOは生成AI機能の上位のB2Bユースケースとして、コンテンツの作成と編集、SEO、ソーシャル・メディア・マーケティングを挙げています。1B2Bマーケティング機能に関しては、これらのリーダーはリード創出と販売育成を最上位のユースケースとして挙げました。1
生成AIに関する最大の懸念について尋ねると、リーダーはデータの精度、プライバシー管理、このソリューションを構築するための熟練したリソースに重点を置きました。1そのためには、生成AIテクノロジーを導入するには、その機能を構築し、テストし、学ぶための実用的なアプローチが必要です。これにより、専有データが保護され、顧客体験が関連性がありやりがいのあるものになり、マーケティング・プロセスが合理化され、コスト効率が向上することが保証されます。
数十年にわたり、IBMはビジネスのためのAIの最前線に立ち続けてきました。私たちは、マーケティング担当者が生成AIを責任を持って効果的に実装できるよう支援するソリューションとサービスを提供します。IBM watsonx® のAI製品ポートフォリオは、マーケティングやその他のビジネスリーダーが自信を持って生成AI分野に参入できるよう設計されています。ポートフォリオには以下が含まれます。
IBM Consulting™ と、2万人を超えるAI専門家からなる多様でグローバルなチームを支援し、マーケティング組織が迅速かつ自信を持ってAIと自動化を設計・拡大できるよう支援しています。私たちはIBM watsonx®テクノロジーとパートナーのオープン・エコシステムと連携し、倫理と信頼に基づき、あらゆるクラウド上でAIモデルを提供します。
ブランドのアクセス、品質、豊富さ、保護をサポートする適切なデータ・ソースとアーキテクチャーを備えた生成AIへの第一歩を踏み出します。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。