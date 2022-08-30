より良い成果を達成するために、組織がデータ・ファブリックを必要とする理由

データは、データ駆動型の意思決定とプロセスを通じてより良い成果を得ようとする企業にとってクリティカルなコンポーネントです。データ駆動型のアプローチは、意思決定の改善、リスクの最小化、競争上の優位性につながります。しかし、多くの組織にとって、簡単にアクセスでき、統合された方法でデータを活用することは困難な場合があります。多くの組織は、高度なスキルを持つ参考情報と最先端のテクノロジーを利用できますが、刻々と変化するビジネス・ニーズに対応するのに十分なスピードで針を動きます。なぜでしょうか？組織がデータ駆動型になることがなぜそれほど難しいのでしょうか？

このホワイト・ペーパーでは、次のトピックについて説明します。

データ・ファブリックの概要

データ・ファブリックとデータ・メッシュ

データ・ファブリック・リファレンス・アーキテクチャー

組織がデータ・ファブリックをエクスプロイトする方法

導入と実装を成功させるための方法論

技術的な考慮事項

著者：Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Academy of Technology エグゼクティブ・スポンサー兼共同スポンサー：Jo Ramos氏、Oliver Claude氏

イニシアチブ・リーダー兼共同リーダー：Sonia Mezetta氏、Pat O'Sullivan氏