より良い成果を達成するために、組織がデータ・ファブリックを必要とする理由
データは、データ駆動型の意思決定とプロセスを通じてより良い成果を得ようとする企業にとってクリティカルなコンポーネントです。データ駆動型のアプローチは、意思決定の改善、リスクの最小化、競争上の優位性につながります。しかし、多くの組織にとって、簡単にアクセスでき、統合された方法でデータを活用することは困難な場合があります。多くの組織は、高度なスキルを持つ参考情報と最先端のテクノロジーを利用できますが、刻々と変化するビジネス・ニーズに対応するのに十分なスピードで針を動きます。なぜでしょうか？組織がデータ駆動型になることがなぜそれほど難しいのでしょうか？
このホワイト・ペーパーでは、次のトピックについて説明します。
著者：Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
Academy of Technology エグゼクティブ・スポンサー兼共同スポンサー：Jo Ramos氏、Oliver Claude氏
イニシアチブ・リーダー兼共同リーダー：Sonia Mezetta氏、Pat O'Sullivan氏
ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
直感的なグラフィカル・インターフェースでスマートなストリーミング・データ・パイプラインを作成、管理できるため、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境でのシームレスなデータ統合を促進します。
データ・アーキテクチャーの設計で生成AIのデータ・レディネスを早期化し、データ・チームの比類なき生産性を解き放ちます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。