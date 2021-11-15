データ・ファブリックと信頼できる唯一の情報源の探索

年に一度くらい、大抵この時期に、なぜか『ナショナル・トレジャー』を観てしまいます。ニコラス・ケイジが手がかりをつなぎ合わせて隠された財宝を探す姿には、テレビで放送されているのを見るとどうしても見逃せない何かがあるのだと思います。これは私だけではないことはわかっています。ニコラスが独立宣言書を盗むにせよ、インディ・ジョーンズが聖杯を探すにせよ、手がかりを繋ぎ合わせて冒険を成し遂げる物語は、古くから愛されてきたテーマなのです。何十年もの間、企業や最高データ責任者は、特にその役職が作成されてからは、独自の目的を追求してきました。つまり、簡単にアクセスでき、責任を持って管理され、現在のシステムと連携し、異種のデータ資産全体に統合され、コストが高すぎない、データの唯一の真実の情報源を求めているのです。データ・ファブリックについて理解を深めるにつれ、それが完璧な主役であることが明らかになってきました。そして、当然のことながら、データの接続は、探している宝物を獲得する上で重要な役割を果たします。
Think 2021において、IBMは分散環境全体で動的かつインテリジェントなデータオーケストレーションを実現するモジュラーかつコンポーザブルなデータファブリックの提供開始を発表しました。これにより、データ利用者向けに即時利用可能な情報のネットワークが構築されます。セルフサービス消費機能により、ユーザーはデータを完全に把握できるようになり、データがどこにあるかや、以前にどのようにサイロ化されていたかに関係なく、データを1つとして接続できます。このようにデータアクセスが最適化されているので、企業は必要なデータの重複や移行プロセスの量をすぐに減らすことができます。さらに、データは、それが保存されている場所からクエリできます。その結果、企業は成果を速やかに達成し、新しいデータにアクセスできるようになります。Watson Query (旧称 AutoSQL) の追加により、データベース、データウェアハウス、データレイク、ストリーミングデータへのアクセスが可能になり、追加の手動変更やデータ移動を行わずにクエリを実行できるようになります。また、すべてのデータが単一ポイントから表示され、アクセスできるため、自動化されたデータのカタログ作成とデータ・ガバナンス・ポリシーの適用がはるかに容易になります。企業はこれらの重要なコンポーネントを無数の個別のサイロに適用する必要がなくなりました。
今日、最初の発表から6カ月以上経った今、IBMはデータをさらに連携させ、最も厳しい規制環境でもすぐにデータを使用できるようにする新しいデータ・ファブリック機能を発表しました。その最たるものが、分散データ処理の組み込みです。クライアントは、IBM Cloud Satellite を使用してクラウドランタイムをリモートで実行できるようになり、データがどこに存在してもワークロードを実行できるようになりました[1]。適切なランタイムを実行できるため、データ移動のニーズがさらに削減され、データ・エグレス料金を最小限に抑えることで最大47% [2] を節約でき、ワークロードごとに異なるツールを使用する必要がなくなり、データを許可することでデータ主権を維持できます。作成された地理的エリアに留まることに対応しています。ワークロードとデータを共存させると、パフォーマンスが195%[3]向上しました。
高度なデータプライバシー機能もデータファブリックに導入されています。この機能により、構造化データの動的マスキングに加えて、非構造化データのマスキングを一貫した方法で自動的に適用できるようになりました。静的にマスクされた構造化データまたは非構造化データのコピーを、クライアントの希望するターゲットデータソースに送信できます。この機能は、匿名化されたトレーニングデータやデータテストセットの作成を容易にする上で特に重要です。言い換えれば、データ・ファブリックによって、企業は顧客のプライバシーとローカル規制を遵守しながらデータを最大限に活用できるようになります。
当社は、あらゆるビジネスにとって堅牢なデータ インフラストラクチャの価値を信じていますが、各組織には独自の課題があり、その実装は他の組織とは異なるとも考えています。追求してきたデータ駆動型の理想郷を実現する上で、データファブリックがどのように役立つかを検討されている間、当社の専門知識を共有することで、お手伝いさせてください。専門家との無料相談を予約することも、この便利なスマートペーパーを使って自分のペースでデータ・ファブリックについて詳しく学ぶこともできます。
