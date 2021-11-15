データ・ファブリックと信頼できる唯一の情報源の探索

Think 2021において、IBMは分散環境全体で動的かつインテリジェントなデータオーケストレーションを実現するモジュラーかつコンポーザブルなデータファブリックの提供開始を発表しました。これにより、データ利用者向けに即時利用可能な情報のネットワークが構築されます。セルフサービス消費機能により、ユーザーはデータを完全に把握できるようになり、データがどこにあるかや、以前にどのようにサイロ化されていたかに関係なく、データを1つとして接続できます。このようにデータアクセスが最適化されているので、企業は必要なデータの重複や移行プロセスの量をすぐに減らすことができます。さらに、データは、それが保存されている場所からクエリできます。その結果、企業は成果を速やかに達成し、新しいデータにアクセスできるようになります。Watson Query (旧称 AutoSQL) の追加により、データベース、データウェアハウス、データレイク、ストリーミングデータへのアクセスが可能になり、追加の手動変更やデータ移動を行わずにクエリを実行できるようになります。また、すべてのデータが単一ポイントから表示され、アクセスできるため、自動化されたデータのカタログ作成とデータ・ガバナンス・ポリシーの適用がはるかに容易になります。企業はこれらの重要なコンポーネントを無数の個別のサイロに適用する必要がなくなりました。