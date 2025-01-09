サイバーセキュリティーの動向：2025年のIBM予測

2024 年のサイバーセキュリティの懸念は、 AIの 2 文字に要約できます (生成AI（gen AI）では 5 文字)。組織は、このテクノロジーのリスクとメリットを理解するためのまだ初期段階にあります。データ保護の強化、コンプライアンス規制の遵守、脅威検知の迅速化のためにAIを使用する脅威アクターは、ソーシャル・エンジニアリング攻撃を加速させ、マルウェアでAIモデルを妨害しています。

AIは2024年に最大の注目を集めたかもしれませんが、組織が扱わなければならなかったサイバー脅威はそれだけではありませんでした。認証情報の盗難は引き続き問題となっており、漏洩した認証情報を使用した攻撃は前年比で71％増加しています。スキル不足は続いており、データ侵害により企業はさらに176万米ドルのコストを負担しています。クラウドに依存する企業が増えるにつれ、クラウドへの侵入が急増していることは驚くべきことではありません。

しかし、過去1年間でサイバーセキュリティーにおいては、前向きな進歩が見られました。CISAの Secure by Designプログラム は、サイバーセキュリティーの衛生向上のために250社以上のソフトウェアメーカーと契約しました。CISA はまた、組織がサイバー情報を共有する方法を改善するために、サイバーインシデント報告ポータルを導入しました。

昨年のサイバーセキュリティー予測は、AIと今後のセキュリティー・チームの運用方法への影響に大きな焦点を当てました。今年の予測ではAIも強調されており、サイバーセキュリティーとAIが良くも悪くも相互依存する段階に達した可能性があることを示しています。

今年の予測は次のとおりです。