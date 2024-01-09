サイバーセキュリティーの動向：2024年のIBM予測

量子システムの性能は、暗号的に関連性の高い点に近いところまで拡張され続けており、世界経済フォーラムが実施した研究や、CNSAが発表した国家安全保障のメモやタイムラインでは、量子コンピューターには、早くも2030年代に世界で最も広く使用されているセキュリティー・プロトコルを破ることができる可能性があることが示唆されています。そして現時点では、従来のシステムは「harvest now, decrypt later」攻撃に対しては依然として脆弱です。つまり、悪意のある攻撃者が将来の量子コンピューターにアクセスするチャンスに目を向け、データを盗み、保管して、後で復号化する攻撃です。量子コンピューティングが急速に進歩しているため、今後数年間でこれらの攻撃はさらに一般的になると考えています。

こうしたリスクを認識した米国国立標準技術研究所（NIST）は、すでに新しい耐量子暗号規格の開発プロセスを開始しており、2024年初めには最初の公式規格を発表する予定です。これに備えて、組織は環境で使用されている暗号化を特定するプロセスを今すぐ開始し、耐量子暗号への移行に備えて、データとシステムを量子復号化による脅威から確実に保護する必要があります。悪意のある攻撃者はすでに「Harvest now, decrypt later」攻撃を実行しており、この移行には15年もかかる可能性を示す試算もあるため、組織が早ければ早いほど良い結果が得られます。

2023年は予測不可能な年でしたが、2024年にはさらに多くの驚きが与えられることでしょう。しかし、適切な計画とアジャイルなサイバーセキュリティー戦略があれば、組織はそれらの課題に対処することができます。

