IBMのサイバーセキュリティー・サービス

クラウド、AI、IoT、ブロックチェーンなど、テクノロジーの進化に伴い、複雑で多様化するビジネスの基盤となるIT/OT環境および、それを取り巻くサイバー空間におけるリスクは深刻化しています。IBMは、お客様をセキュリティー脅威から保護し、ビジネスの健全な発展と組織の持続的な運営をサポートするため、高い専門性と信頼性に基づくソリューションの提供、コンサルティング、技術的アドバイス、システム構築、運用監視などの豊富で網羅的な製品とサービスを、世界中に配置されたセキュリティー・エキスパートとともに、卓越した専門性をもってご提供します。近年のサイバーセキュリティー対策では戦略立案から運用まで一貫した対策が必要となりますが、IBMはこれらをワンストップのサービスとして保持しています。
IBMではサイバーセキュリティーに必要とされる対策を、戦略・リスク、サイバー防衛、脅威管理の３つの領域に分けてご提供しています。
本領域ではセキュリティー・コンサルティングを中心に、組織が増大するサイバーリスクの需要に対応するためのプロアクティブなアプローチを提供します。お客様に寄り添ったセキュリティー戦略立案、セキュリティー・アセスメント、各種規制への対策やコンプライアンス対応といった分野で、生成AIを通じてより高精度で高効率なサービスをご提供します。IBMには多くのプロフェッショナルなセキュリティー・コンサルタントが在籍しており、お客様のお悩みを紐解くところから一緒に汗をかきながら短期的のみならず、中長期のセキュリティー戦略において併走します。
本領域では生成AIや弊社のアセットを活用し、お客様のハイブリッド・マルチクラウド環境のセキュリティー関する助言、設計、構築、管理を行います。弊社に在籍する、セキュリティーやインフラ、製品に深い知見のあるエンジニアが高品質なデリバリーを可能にします。また、多くの企業とパートナーシップを結んでいるため、IBM製品のみならず昨今のサイバーセキュリティー課題に対する最適解を幅広く実装します。
本領域では、セキュリティー監視、インシデント・レスポンス、侵入テスト、脆弱性管理を中心に、昨今の脅威管理に必要となるサービスをご提供します。特にセキュリティー監視では日々無数に行われるサイバー攻撃に対して生成AIを活用することで重要度の高いアラートの切り分け、情報のトリアージなど高精度、高効率で行い、お客様環境における現場のエンジニアだけでなく経営層に対してもセキュリティー監視状況の可視化をご提供します。また、IBMが収集する脅威情報を活用し、多数在籍するホワイトハッカーによる侵入テストやセキュリティー監視を更に高品質でご提供することができます。
IBMは上記３つの領域について、アプリケーションからデータ、アイデンティティ＆アクセス、インフラストラクチャー、エンドポイント、脅威検知・対応までの全てのレイヤーにおいて、ご要望に応じたサービスをご提供します。また、上記３つの領域はシームレスにつながっており、全てをご活用頂くことで、Cyber Strategy & Risk のアセスメント結果を活用して Cyber Defendでの防御実装を行い、Cyber Threat Managementで、その防御実装の管理を行うといったサイクリックなセキュリティー運用を行うことができます。