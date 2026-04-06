IBMのサイバーセキュリティー・サービス

クラウド、AI、IoT、ブロックチェーンなど、テクノロジーの進化に伴い、複雑で多様化するビジネスの基盤となるIT/OT環境および、それを取り巻くサイバー空間におけるリスクは深刻化しています。IBMは、お客様をセキュリティー脅威から保護し、ビジネスの健全な発展と組織の持続的な運営をサポートするため、高い専門性と信頼性に基づくソリューションの提供、コンサルティング、技術的アドバイス、システム構築、運用監視などの豊富で網羅的な製品とサービスを、世界中に配置されたセキュリティー・エキスパートとともに、卓越した専門性をもってご提供します。近年のサイバーセキュリティー対策では戦略立案から運用まで一貫した対策が必要となりますが、IBMはこれらをワンストップのサービスとして保持しています。

IBMではサイバーセキュリティーに必要とされる対策を、戦略・リスク、サイバー防衛、脅威管理の３つの領域に分けてご提供しています。