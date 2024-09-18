医療におけるサイバーセキュリティー・リスクは現行の危機

医療機器は患者の健康を監視するように設計されていますが、病院のネットワークへのハッカーの主要な侵入口になる可能性もあります。医療従事者は電子医療記録（EHR）のセキュリティを強化していますが、ハッカーは医療機器を標的にしています。これにより、医療機器のセキュリティーは「コード・ブルー」状況に陥っています。例としては、次のようなものがあります。

レガシー機器：現在も使用されている多くの古い医療機器は、サイバーセキュリティを念頭に置いて設計されていません。多くの場合、古いソフトウェアを実行しているため、脆弱なエントリー・ポイントが発生します。

規制のギャップ：食品医薬品局（FDA）（以下FDA）は近年、医療機器規制の強化に大きく舵を切りましたが、医療機器メーカーや医療従事者によるコンプライアンスにはまだ一貫性がありません。

セキュリティ・プロトコルの欠如：多くの医療機器は堅牢なプロトコルを持たずに設計されているため、攻撃者の標的になりやすくなっています。

複雑さ：医療機器は複雑なシステムであり、セキュリティを確保するのが難しい場合があります。これは、複数のコンポーネント、インターフェース、接続オプションがあるためです。

相互運用性の要件：医療機器は他のシステム、デバイス、ネットワークと通信する必要があるため、セキュリティー・リスクが生じます。

リソース不足：一部の医療機器メーカーは、適切なセキュリティ管理を実施するためのサイバー専門知識を持っていません。

サプライチェーンのリスク：医療従事者は、医療機器ネットワークとサプライチェーン全体にわたって、エンド・ツー・エンドの可視性が限られていることが多く、適切な検知と対応が制限されています。

医療機器のこれらの脆弱性に対処することは、医療従事者のネットワーク・レジリエンスを大幅に強化し、サイバー攻撃のリスクを軽減できます。