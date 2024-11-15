サイバーセキュリティー・リスクの複雑さと規模が増大する中、組織は防御を強化するための投資を拡大しています。Gartner社の予測によると、世界のエンドユーザーの情報セキュリティーへの支出は、2024年から15.1％増加して2025年には計2,120億米ドルに上ると予測されています。2024年には、世界の情報セキュリティエンドユーザー支出は1,839億米ドルに達すると推定されています。この支出の増加は、脅威環境の強化、クラウド・テクノロジーの導入、サイバーセキュリティーのスキル・ギャップの拡大など、さまざまな要因が組み合わさって引き起こされています。

Gartnerの上級研究責任者であるShailendra Upadhyay氏は、「組織は現在、エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）とEDR（エンドポイントの検知と対応）のニーズを評価しており、運用上の回復力とインシデント対応を強化するための調整を行っている」と述べています。

企業がオペレーションをクラウドに移行させる中、堅牢なクラウド・セキュリティー・ソリューションの必要性が最優先事項となっています。Gartnerは、 クラウドネイティブ・セキュリティ・ソリューションの市場占有率は今後数年で大幅に拡大すると予測しており、クラウド・アクセス・セキュリティ・ブローカー(CASB)とクラウド・ワークロード保護プラットフォーム(CWPP)を合わせた市場は、2025年までに870億円に達すると予測しています。

サイバーセキュリティーの人材不足も、支出増加の背後にあるもう1つの動機となっています。熟練したサイバーセキュリティー専門家の獲得と維持に苦慮する組織が増える中、コンサルティング、マネージド・サービス、プロフェッショナル・サービスなどのセキュリティー・サービスの需要は、サイバーセキュリティー市場の他のセグメントを上回ると予想されています。