サイバーセキュリティー意識向上月間：サイバーセキュリティー担当者が必要とする5つの新しいAIスキル

サイバーセキュリティーを含む業種・業務全体で人工知能（AI）が急速に統合され、専門家の間で切迫感が高まっています。セキュリティー防御を強化するためにAIツールの導入が進む中、サイバーエキスパートは現在、極めて重要な問いに直面しています。時代の変化に対応するために必要な新しいスキルとは何でしょうか？

10月はサイバーセキュリティー意識向上月間であり、この差し迫った問題に取り組む絶好の機会です。AIが脅威の検知、防止、対応に変革をもたらしている今、専門家が必要とするであろう必須スキルを探求する絶好の機会はありません。

あなたが経験豊富なAIの専門家であろうと、この分野に参入したばかりであろうと、どのAIサイバーセキュリティーコンピテンシーがあなたに最も価値をもたらすかを理解することは、競争力を維持するために重要です。