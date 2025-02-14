顧客が住宅ローンや個人ローンなどの金融商品を申し込むと、リスク・アセスメント・プロセスはデータ収集から始まります。このデータには、申請者の個人情報、信用履歴、収入、雇用状況、取引記録などが含まれます。



その後、データは統計モデルと機械学習アルゴリズムを使用して処理され、リスク・スコアが計算されます。このスコアは、顧客が義務を履行しない可能性を反映しています。

このスコアは、最近の大規模取引、異常な支出パターン、収入の安定などの要素を考慮し、顧客の財務行動を徹底的に分析することによって補完されます。

リスク・アセスメントプロセスには、クレジットスコアと行動分析に加えて、経済状況、市場動向、規制環境などの外部要因の評価も含まれます。この総合的なアプローチで、銀行は資産を保護するだけでなく、規制要件に準拠するため、情報に基づいた意思決定を行うことができます。