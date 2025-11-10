ランサムウェア攻撃事例から考えるセキュリティー対策

近年、サイバー攻撃の脅威はますます深刻化しており、特にランサムウェアは企業や組織に多大な被害をもたらしています。

ランサムウェア攻撃は、コロナ禍の2021年頃から急激に増加し、2025年に入っても、製造業や医療、金融など幅広い業種で被害が相次いでいます。警察庁の報告によると、2025年上半期の国内での法人被害件数は114件 に上り、前年同期を上回る高水準です。

ここ最近の事例としては、2025年9月に発生した大手飲料メーカーへの攻撃が挙げられます。

同社ではサイバー攻撃の結果、国内システムに障害が発生し、受注・出荷業務が一時全面停止しました。これにより、主力商品の出荷がストップ。新製品発表会も中止を余儀なくされ、推定で週100億円規模の損失が生じたとされています。 攻撃の原因はランサムウェアとみられており、攻撃グループ「Qilin（キリン）」の犯行声明とともに、個人情報流出の可能性についても公表されています。

現時点で本事案の詳細は明らかになっていませんが、これまでも多くの企業が同様の被害に直面しており、大手企業でも脆弱な箇所を狙われることで致命傷になることを示す典型例です。

