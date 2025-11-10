ランサムウェア攻撃事例から考えるセキュリティー対策

近年、サイバー攻撃の脅威はますます深刻化しており、特にランサムウェアは企業や組織に多大な被害をもたらしています。
ランサムウェア攻撃は、コロナ禍の2021年頃から急激に増加し、2025年に入っても、製造業や医療、金融など幅広い業種で被害が相次いでいます。警察庁の報告によると、2025年上半期の国内での法人被害件数は114件 に上り、前年同期を上回る高水準です。
ここ最近の事例としては、2025年9月に発生した大手飲料メーカーへの攻撃が挙げられます。
同社ではサイバー攻撃の結果、国内システムに障害が発生し、受注・出荷業務が一時全面停止しました。これにより、主力商品の出荷がストップ。新製品発表会も中止を余儀なくされ、推定で週100億円規模の損失が生じたとされています。 攻撃の原因はランサムウェアとみられており、攻撃グループ「Qilin（キリン）」の犯行声明とともに、個人情報流出の可能性についても公表されています。
現時点で本事案の詳細は明らかになっていませんが、これまでも多くの企業が同様の被害に直面しており、大手企業でも脆弱な箇所を狙われることで致命傷になることを示す典型例です。
ランサムウェアとは、被害者のデータやシステムファイルを暗号化し、使用不能にした上で、復旧のための身代金（ransom）を要求するマルウェアです。感染すると、ファイルがランダムな文字列に置き換わり、画面に脅迫メッセージが表示されます。支払いは主にビットコイン等の暗号通貨を要求されるため、暗号通貨の匿名性の高さから犯人グループの追跡が困難であり、実際に身代金を支払ってもデータが戻らないケースも少なくありません。その攻撃の種別・手法には以下のように分類されます。
攻撃の種別・手法
企業の内部ネットワークに置かれている重要システムや機密情報にアクセスするために、攻撃者は何らかの手段で内部に侵入する必要があります。この段階を初期アクセス（initial access）と呼びますが、そのアクセス経路には、メールの添付ファイルやWebサイト閲覧を通じたマルウェアの送り込みや、ネットワークアクセスを通じた直接侵入など、さまざまな方法があります。
主な初期アクセス経路の例
ランサムウェア攻撃を想定したバックアップ施策の例
まランサムウェア攻撃が最終的に大規模な被害に至るには、さまざまな原因が複合的に結びついています。自組織の弱い箇所がどこにあるのか、すでに把握できているのであれば、ただちに強化に着手して、少しでも被害を受けるリスクを低減させましょう。
しかし、自組織のどこに弱みがあるかまだ把握しきれていない、もしくは見えていない課題があるのでは……と思われたら、まずはリスクアセスメント等を通じて、自組織の置かれた状況と、全体像を把握し、弱い箇所を特定することが重要です。
サイバー攻撃への対策を有効に施すには、組織的なガバナンスの確立から、実際の脅威の特定・防御・検知、そして万が一インシデントが発生してしまった場合の対応から復旧に至る、一連のフェーズを意識することが重要です。
