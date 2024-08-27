データ侵害のコスト：セキュリティー向けのAIとオートメーションのビジネスケース

Yogi Berra氏は次のように述べています。「またしてもデジャブです」データ侵害の世界的な平均コストが年々上昇しているという考えが、これまでと同じことの繰り返しのように思えるなら、それはその通りだからです。データ保護ソリューションは改良されていますが、脅威アクターも進化します。もう一つの「壊れたレコードのような繰り返し」は、 人工知能 や 自動化など、データの保護に役立つテクノロジーの過少使用または誤用です。

IBMの「2024年データ侵害コスト（CODB）レポート」では、 16の国または地域の17業界にわたる604の組織と、2,100件から113,000件の侵害記録を調査しました。その重要な発見は、最新テクノロジーを使用することで、侵害コストを平均220万米ドル削減できたということでした。そして CISOやセキュリティチーム が投資を求める場合、ビットやバイトではなく 、ドルやセントの金額を話すこと こそがオーディエンスの共感を呼ぶものです。