データ侵害のコスト：産業部門

例えば、組織は最近、データ侵害コストに関する性能についてのレポート・カードを受け取りました。そして改善の余地は十分にあります。

2024年のIBMデータ侵害(CODB)レポートによると、産業部門におけるデータ侵害の平均総コストは5.56百万米ドルでした。これは、2023年と比較して、このセクターが18％増加したことを意味しています。

これらの数値では、調査対象の17の業種・業務の中で、産業セクターの侵害コストが第3位にランクインしています。平均して、データ侵害のコストは工業組織の場合、世界平均の488万米ドルより13％高くなります。

明らかに、産業セクターがデータ侵害に対処する上で、強い逆風に直面していることは明らかです。ここでは、このセクターに関わるいくつかの課題と、産業組織に対するサイバー攻撃の影響を軽減するのに役立つソリューションについて詳しく見ていきます。