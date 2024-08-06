過去10年間、医療業は一貫して、データ侵害により最も高額な業種の一つであり、そのコストは世界平均を大幅に上回っています。しかし、コストは業種全体で増大しています。例えば、2014年には、データ侵害によりかかる世界平均コストは350万米ドルでした。

HIPAA（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）、HITECH法（経済的および臨床的ヘルスのための医療情報テクノロジー法）、さらにはGDPR（一般データ保護規則）など、医療におけるデータ処理を管理する規制も、業種・業務におけるデータ侵害による平均コストの高さの一因となっています。

この調査では、盗まれた認証情報を含む侵害という継続的な課題にも対処しましたが、その解決に平均292日と最も時間がかかりました。社内のセキュリティー担当者によって検知された侵害は、わずか3分の1でした。

この報告書には、特に有用な新知見が含まれていました。自動化とAIのサイバーセキュリティを真剣に活用している組織は、そのような技術を導入していない組織と比較して、平均176万米ドルのコスト削減を実現しました。レポートによると、AIを活用したセキュリティーとオートメーションにより、侵害のライフサイクルが平均で108日という驚くべき短縮が行われました。