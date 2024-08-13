金融機関は、全業種の中で2番目に高い侵害コストがかかっていました。医療攻撃だけがより高価でした。医療も金融も、大規模な侵害のコストは同じです。5,000万件以上のレコードが侵害された場合、平均コストは3億7,500万米ドルにまで急上昇しました。

悪意のある攻撃は引き続き金融業界における攻撃経路のトップは51％でしたが、IT障害と人為的ミスは全体の4分の1を占め、それぞれ25％と24％で続きました。

検知時間に関しては、金融業界の組織は侵害の特定に平均168日、侵入を封じ込めるのに51日かかりました。これは世界平均である特定までに194日、封じ込めに64日かかるより短いものですが、それでも長い期間であることに変わりはありません。

168日は約6か月弱に相当すると考えてみてください。攻撃者がシステムに侵入し、偵察を実施し、アカウントを侵害してきた期間は6カ月分に短縮されます。