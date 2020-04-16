コミュニケーションスキルは、ビジネス上の意思決定における重要な要素であり、ビジネス成果の成功の要因です。仕事や業種・業務に関係なく、良好なコミュニケーションが企業のスキル・リストの上位にあることが多いのは驚くべきことではありません。どれだけうまくコミュニケーションをとるかは、同僚とのちょっとしたやりとりから大きな商談の成立まで、すべてに影響します。そしてそれはリーダーにとってクリティカルなスキル領域です
技術業界では、スキル開発について考えるとき、より良いコミュニケーションはおそらく最初に思い浮かぶものではないでしょう。しかし実際には、IBMのITインフラストラクチャーでクライアントが厳しいワークロードを克服し、それぞれの領域で成功を収めるのを支援するために、私たちが行うすべてのことに不可欠なことなのです。IBMは、すべてのお客様の成功のために献身すること、当社のため、そして世界のために重要なイノベーションを行うこと、そしてすべての関係において信頼と個人的責任を持つことを基本的価値観とする企業です。優れたコミュニケーションは、これらの価値観の中心にあり、私たちのビジネスのあらゆるレベルで必要とされています。
リーダーシップとは人間と人間のやり取りであり、そのためにはコミュニケーションが重要です。私たちは人間と協力し、人々のグループを結集して、集団的な使命やタスクを達成することを目指しています。ミーティングから販売機会、クライアントとの技術的な関わりに至るまで、日常の専門的なやり取りの中で、利害関係者は異なる優先順位、ニーズ、興味を持っています。優れたコミュニケーションは、さまざまな利益をすべて考慮し、全体的な目標に最も役立つ決定を下すのに役立ちます。私たちは、よく耳を傾け、貴重な洞察を提供し、すべての声を聞くためのスペースを作ってこそ、成功します。
ありのままであること。リーダーがチームとコミュニケーションを行う際には、信頼という条件を構築することが重要です。信頼を築くことで、組織が団結し、チームが協力して動き出せるようになります。信頼の条件はコミュニケーションに基づいています。つまり、敬意を持ち、無私で、共感的で、明確であることです。目的意識を持ち、従業員のために闘い、これらすべてを高い倫理基準をもって実行します。
話すよりも聞くリスニングは、個人的な関係だけでなく、同僚や仕事仲間と実践するための貴重なスキルです。反射リスニングとは、誰かの話を聞き、その人の視点を反映させる能力のことを指します。話された内容を確認し、伝達ミスを修正するのに役立ちます。共通の目標を達成しようとしているどのような状況でも、このような目的を持って耳を傾けることで、相互理解とより良い結果を促進できます。
目的を持って話し、会話に価値を加えます。自分が話す担当になるときは、思慮深く準備の行き届いた、簡潔な口頭コミュニケーションを提供してください。会議に参加していると、話しすぎたり、付加価値を生むことなく話している人もいます事前に考え、準備をして会議に出席し、価値のある情報がある場合にのみ発言することで、誰もがより思慮深い意見交換に貢献できます。
多様な意見に対応する余地を作ります。ダイバーシティーがイノベーションと成果を向上させることはよく知られています。IBMは、その歴史を通じて、卓越した意見を盛り込むことに尽力しており、たとえば、職場における女性の活躍の場を加速させるリーダーシップが認められています。（私が率いるチームも同様に、ジェンダー平等の推進に取り組んでいます）。ビジネスにおける効果的なコミュニケーションでは、最もPowerのある人だけでなく、すべての声が聞くスペースを作る必要があります。
より良いコミュニケーションは、差し迫った課題に対するより良い思慮深い洞察を生み出し、結果的により良い製品エンジニアリング、強力な技術エンゲージメント、より良い顧客満足度の向上につながります。このようなコミュニケーション・スキルを顧客とのやり取りに適用することで、データだけに依存する必要はなくなり、すべての人にメリットをもたらす価値を共有することが可能になります。
IBMのITインフラストラクチャーは、世界トップ銀行から研究用のスーパーコンピューティング・センターまで、世界の多くの大手企業に基盤を提供しています。IBMのサーバー、ストレージ、ソフトウェアは、これらの組織が困難なワークロードを克服し、既存の投資の価値を拡大できるように設計されています。私たちは、クライアントのニーズを理解し、信頼できるアドバイザーとしてサービスを提供することで、クライアントを支援します。そして、それは効果的なコミュニケーションに始まり、効果的なコミュニケーションに終わります。これが私たちのリーダーシップのやり方です。
