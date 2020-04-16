ありのままであること。リーダーがチームとコミュニケーションを行う際には、信頼という条件を構築することが重要です。信頼を築くことで、組織が団結し、チームが協力して動き出せるようになります。信頼の条件はコミュニケーションに基づいています。つまり、敬意を持ち、無私で、共感的で、明確であることです。目的意識を持ち、従業員のために闘い、これらすべてを高い倫理基準をもって実行します。

話すよりも聞くリスニングは、個人的な関係だけでなく、同僚や仕事仲間と実践するための貴重なスキルです。反射リスニングとは、誰かの話を聞き、その人の視点を反映させる能力のことを指します。話された内容を確認し、伝達ミスを修正するのに役立ちます。共通の目標を達成しようとしているどのような状況でも、このような目的を持って耳を傾けることで、相互理解とより良い結果を促進できます。

目的を持って話し、会話に価値を加えます。自分が話す担当になるときは、思慮深く準備の行き届いた、簡潔な口頭コミュニケーションを提供してください。会議に参加していると、話しすぎたり、付加価値を生むことなく話している人もいます事前に考え、準備をして会議に出席し、価値のある情報がある場合にのみ発言することで、誰もがより思慮深い意見交換に貢献できます。

多様な意見に対応する余地を作ります。ダイバーシティーがイノベーションと成果を向上させることはよく知られています。IBMは、その歴史を通じて、卓越した意見を盛り込むことに尽力しており、たとえば、職場における女性の活躍の場を加速させるリーダーシップが認められています。（私が率いるチームも同様に、ジェンダー平等の推進に取り組んでいます）。ビジネスにおける効果的なコミュニケーションでは、最もPowerのある人だけでなく、すべての声が聞くスペースを作る必要があります。