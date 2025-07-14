イグアス 松平からのフィードバックを受け、田村は早急にIBMのソフトウェアブランド担当者に依頼をしたと言う。

「Minori様営業担当者の方たちが、勉強会後に『担当しているどのお客様に適しているか』をすぐイメージできること。そして『ドアノック資料』としてそのままお客様に持っていけること。そういう勉強会資料を急ぎで作成してほしい、。と伝えました。

多くのお客様が来年度予算を策定する時期に入るタイミングでしたから。」

再び、田村が問いかけた。



IBM 田村

でき上がった資料を松平様にご確認いただき、毎週1時間、4回シリーズの勉強会を実施させていただきました。

毎回、20名前後の東日本・西日本の営業の皆様にご参加いただき、想像以上に盛り上がることが多くて私はびっくりしたのですが、お二方はいかがでしたか?

Minori 木村

私はもともと懐疑的なところがありましたから、「これはわかりやすいし、とっつきやすい!」とびっくりしました。

営業も、IBMソフトウェアも勉強会も、自分たちがイメージしていたものと違っていたでしょうね。

イグアス 松平

資料があれだけ「営業目線」になっていると、やっぱり反応が変わってくるものですね。

開催順も良かったと思います。「オートメーション・プラットフォーム」をまずやっていただけたので、ハードウェアやインフラ寄りの営業にとっては全体感がつかみやすかった。

Turbonomicをはじめ、インフラストラクチャー監視のIBM Instana Observability、クラウド利用最適化のIBM ApptioやCloudability など、話を聞きながら、具体的にどうやって担当しているお客様の困りごとを解決できるかが頭に浮かんでいる様子が伺えました。

IBM 田村

さらに素晴らしかったのが、勉強会終了後の松平様の動きです。

Minori様の営業全員お一人おひとりと1on1をやってくださって。「このお客様にはソリューションAを、でもお困りごとの状況によっては、この製品群のソリューションB、あるいはCもあるかもしれないね」と、ニーズの掘り起こしを一緒に進めていただけました。

「ディストリビューター様 ・ ビジネスパートナー様と連携したお客様アプローチ」という、パートナー様との共創における理想形の1つだと本当に感激しました。

Minori 木村

あれは本当にありがたかったですね。

勉強会って、これまで学びにはなっても営業活動につながりづらかったんです。そうしたら、松平さんが「じゃあ、この話をどこにどうやって持っていこうか」と音頭を取って進めてくれました。

あれがハイ急スピード で営業活動が動き始めた大きな理由の一つですね。

営業活動って「一回転目」が1番大切だし難しいのですが、そこを一緒になってうまく回していただけました。あれは本当に大きかった。

ハイパーリンク設定箇所は「IBM Apptio」「Cloudability」が正

「急スピードで」とはあまり言わない気がするので「ハイスピードで」または「急速に」の方がいいかと思います