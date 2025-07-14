2025年2月に開催された「SKO1（Sales Kickoff Q1）」の後、IBM社内やビジネスパートナー様の間で「あの話聞いた?」と大きな話題になったのがSCSK Minoriソリューションズ様の営業活動「勝手課題解決仮説」です。
今回、その営業活動の「仕掛け人」である株式会社イグアス 松平 知之氏とSCSK Minoriソリューションズ株式会社 木村 直樹氏に、日本IBM 田村 美和子がお話を伺いました。
写真左より
松平 知之（まつだいら ともゆき） | 株式会社イグアス パートナービジネス事業部 東日本営業本部 第一営業部
木村 直樹（きむら なおき） | SCSK Minoriソリューションズ株式会社 営業本部 営業第一部長
田村 美和子 (たむら みわこ) | 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 製品統括本部 テクノロジー・アライアンス事業部
イグアス、SCSK Minoriソリューションズ（以下「Minori」）、IBMによる「3社共創ソフトウェア拡販アプローチ」の萌芽が見られたのは2024年春。
市場ではVMwareライセンス体系の大規模変更による実質的値上げに対し、ユーザー企業がいよいよ対応を迫られていたタイミングだった。
「そんな中で、イグアスの松平様に『Minori様とのソフトウェア拡販をどう進めていけばよいだろうか?』とご相談をいただきました。そこで『VMwareの最適化ツールとして非常に高い評価をいただいているIBM Turbonomicをご紹介するちょうどいいタイミングではないだろうか? インフラ寄りでイメージがつきやすいのでは。』と考え、松平様にその旨お伝えしたところ、そこからは驚くほどのスピードで展開していきました。」
——こう語るのは、日本IBMでビジネスパートナー様とのソフトウェア販売をリードしている田村 美和子だ。
ここからは、田村が進行した三者会談の様子をお伝えする。
IBM 田村
本日は、現在進行中の「IBMソフトウェアソリューション 案件発掘セールス企画」のこれまでを振り返ってみたいと思っています。よろしくお願いいたします。
まずお伺いしたいのですが、最初にこの企画についてを聞かれたときはどのように思われましたか? 私の個人的な印象ではイグアス様もMinori様も、ともに「ハードウェアに強いパートナー様」という印象で、当初はIBMソフトウェアに対して少し違和感や苦手意識のようなものもあったのではないかと思うのですが。
イグアス 松平
実際、イグアスはIBMハードウェアに強いディストリビューターで、ソフトウェアの取り扱いは決してこれまで多くはなかったですよね。
ですから、Minori様には、率直にIBMソフトウェアをどのように思われているのかを訊きました。そうしたら、「わかりにくいし、高い」』って。
Minori 木村
そんなにストレートに言いましたっけ(笑)。でも、実際そういうイメージでした。そして製品説明会などで話を聞いても、｢こんなことができそうだ」というイメージが湧かないんですよ。
ですから、松平さんから「4つのIBMソフトウェアブランド製品ごとに、Minori営業担当者向けに4回の勉強会を開催してみませんか」と言われたときは、まずは「説明会の資料はシンプルな一枚ものにしてもらいたい」と伝えました。そして事例紹介も、｢どんな困り事をどのように解決したのか、それがはっきりわかるようにしてほしい」とお願いさせてもらいました。
イグアス 松平からのフィードバックを受け、田村は早急にIBMのソフトウェアブランド担当者に依頼をしたと言う。
「Minori様営業担当者の方たちが、勉強会後に『担当しているどのお客様に適しているか』をすぐイメージできること。そして『ドアノック資料』としてそのままお客様に持っていけること。そういう勉強会資料を急ぎで作成してほしい、。と伝えました。
多くのお客様が来年度予算を策定する時期に入るタイミングでしたから。」
再び、田村が問いかけた。
IBM 田村
でき上がった資料を松平様にご確認いただき、毎週1時間、4回シリーズの勉強会を実施させていただきました。
毎回、20名前後の東日本・西日本の営業の皆様にご参加いただき、想像以上に盛り上がることが多くて私はびっくりしたのですが、お二方はいかがでしたか?
Minori 木村
私はもともと懐疑的なところがありましたから、「これはわかりやすいし、とっつきやすい!」とびっくりしました。
営業も、IBMソフトウェアも勉強会も、自分たちがイメージしていたものと違っていたでしょうね。
イグアス 松平
資料があれだけ「営業目線」になっていると、やっぱり反応が変わってくるものですね。
開催順も良かったと思います。「オートメーション・プラットフォーム」をまずやっていただけたので、ハードウェアやインフラ寄りの営業にとっては全体感がつかみやすかった。
Turbonomicをはじめ、インフラストラクチャー監視のIBM Instana Observability、クラウド利用最適化のIBM ApptioやCloudability など、話を聞きながら、具体的にどうやって担当しているお客様の困りごとを解決できるかが頭に浮かんでいる様子が伺えました。
IBM 田村
さらに素晴らしかったのが、勉強会終了後の松平様の動きです。
Minori様の営業全員お一人おひとりと1on1をやってくださって。「このお客様にはソリューションAを、でもお困りごとの状況によっては、この製品群のソリューションB、あるいはCもあるかもしれないね」と、ニーズの掘り起こしを一緒に進めていただけました。
「ディストリビューター様 ・ ビジネスパートナー様と連携したお客様アプローチ」という、パートナー様との共創における理想形の1つだと本当に感激しました。
Minori 木村
あれは本当にありがたかったですね。
勉強会って、これまで学びにはなっても営業活動につながりづらかったんです。そうしたら、松平さんが「じゃあ、この話をどこにどうやって持っていこうか」と音頭を取って進めてくれました。
あれがハイ急スピード で営業活動が動き始めた大きな理由の一つですね。
営業活動って「一回転目」が1番大切だし難しいのですが、そこを一緒になってうまく回していただけました。あれは本当に大きかった。
ハイパーリンク設定箇所は「IBM Apptio」「Cloudability」が正
「急スピードで」とはあまり言わない気がするので「ハイスピードで」または「急速に」の方がいいかと思います
Minori営業全員との1on1に驚いたと語った田村だが、イグアス 松平のアクションはそこで止まらなかった。
1on1で提案ソフトウェアを決め終えると、すぐMinoriの営業活動に同行し、担当者とともに各地のお客様を訪問したという。
IBM 田村
10月からの松平様とMinori営業の皆様でのお客様訪問で、3カ月余りで数多くの案件を発掘いただきました。
松平様の実行力にも驚きましたが、早々にあれほどの結果につながったことにも驚きました。
イグアス 松平
僕もね、「本当にこれ刺さるのかな」って内心では疑心暗鬼なところもあったんです。だって、ご訪問先はMinori様のお客様であって、僕自身はお客様のことを詳しく理解できていませんでしたから。
でも、最初の数日で5件、6件のお客様を回るうちに「これはいける」と感触が変わっていきました。それは、一緒に回っているMinori営業の皆さんが、説明を繰り返すうちにどんどんご理解を深め、お客様に伝わりやすく語るようになっていることがすぐ横で感じられたからです。
IBM 田村
Minori様社内の反応はどうだったのでしょう? 営業の皆様にも変化があったのではないかと思うのですが。
Minori 木村
大きく変わりました。これまではほとんどが「ハードウェアありき」で、ソフトウェアは「ついで」という感じでしたから。私自身、IBMのソフトウェアを積極的に売りにいく営業メンバーの姿を意外に感じていましたね。
今回、こうした良い動きになった一つの要因は、松平さんのご尽力であることは間違いありません。しかしもう一つ、「新しいものに積極的」という西日本の営業チームの特性も関係していたかと思います。彼らの活況な様子に刺激を受けて、東日本の営業たちも「これは自分たちのお客様にも響くんじゃないか」と影響が広がっていきましたから。
そして営業全体として、「お客様の課題や困りごと」に対し、主体的にストーリーを組み立ててお伝えしようという姿勢に変わっていきました。みんなが自信を持ちはじめましたね。
IBM 田村
私もお客様訪問のたび毎回共有いただいていた議事メモに目を通していたので、雰囲気は伝わってきていました。そしてメモのおかげでIBM側でも技術セールスチームと情報共有し、案件を先に進めるための準備や次回の訪問同行などにつなげられていました。
改めて良い枠組みと流れであることを感じます。
脱字？
IBMソフトウェアの引き合いがどんどん強まる中で、Minori社内では営業部だけではなく技術部にも新しい動きが起きている。
「案件があるのだから、ソフトウェアの実装、サービス構築といったデリバリー体制も構築されてはどうか。今後は保守や運用にまでつなげていくことで、Minori様のビジネスも拡大できるのではないか」
—田村のこの提案が受け入れられ、Minori社内では現在デリバリーチームの取組みも進んでいるという。
IBM 田村
木村様、これからの取り組みについて、ポイントや意識されていることなどはありますでしょうか。
Minori 木村
まずは、今進めている提案を、より広くより良いものにすること。これは漏れなく徹底的にやり遂げようと思っています。
さらにその先ということでは、「仕入れて売る」から、より多くの付加価値を付けてお客様にお届けするMinoriにとっての「サービス化」の深化です。イグアス様とIBM様のお力添えをいただきながら、こちらも進めていきたいです。
IBM 田村
ぜひご一緒させてください。ところで、イグアス様との共創を通じて、ディストリビューターのイメージも変わられたのではありませんか?
Minori 木村
それはもう本当に大きく変わりました。イグアス様以前は、商流が発生する段階になって初めてディストリビューターとやり取りすることがほとんどでしたから。
そしてIBM様とのやりとりも、以前はブランドごとに個別に連絡を取らねばならず煩雑でしたが、イグアス様に変わり松平さんが担当してくれるようになり、まるで変わりました。今回の話もそうです。松平さんに「IBMのソフトウェアはよくわからない」｢高くつくとお客様に思われるのでは」と相談したら、的確にくみ取っていただけてしっかり伝えてくれました。あれがあったからこそ、現在の活動の成果が生まれそうな状況につながっています。
ディストリビューターのイメージが大きく変わりましたね。今では「一緒にやっていく仲間」という意識になりました。
イグアス 松平
…ちょっと持ち上げ過ぎじゃないですか（笑）。
IBM 田村
でも、実際このスピード感での広がりは想像を大きく超えてきていますよね。
今日お話しを伺い、弊社 執行役員 製品統括本部長の榎並がSKO1でお話をさせていただいた日本IBMが目指す共創パートナーモデルを、実現していると改めて実感しました。
イグアス 松平
これは僕の個人的な考えですけど、ディストリビューターは関係者の誰も損を することがないように、そしてみんなが儲けを得られるように、ビジネスを進めていく役割を担っているんだと思っています。それがディストリビューターのあるべき姿であるし「営業かくあるべし」じゃないでしょうか。
そして今回の話は、やはりMinori様が私たちを信用して「乗って」くれたからこそ実現したことです。私たちに可能性と価値を感じてくれたからこその「やってみようか!」だったわけですから。ありがたいですし、嬉しいですね。
名詞なので送り仮名は不要
「損をする」の方が一般的かと思います
IBM 田村
最後に、共創モデルの今後の展望、そしてIBMへの期待の言葉を頂戴できますでしょうか。
イグアス 松平
営業としては、ここからはどんどんと目に見える形で結果を出して、この共創モデルをどんどん発展させ、さらに勢いをつけて前に進ませたいですね。
iPaaSソリューションなどの引き合いも出てきはじ始めていますし、きっとこれからますます注目されるのではないでしょうか。
…あとは「高い」というイメージをなんとかしたいな。
IBM 田村
IBMが取り扱っている製品ラインアップが幅広いので、金額だけを見れば高く見えるソリューションやサービスもたしかに存在していますのでイメージだと思うのですが 。それが「高い」というイメージにつながっているのだと思うのですが、さまざまな製品でSaaS版を取り揃えていますので、スモールスタートから始めていただくことも可能です。
IBM watsonx OrchestrateやIBM webMethodsなども、ありがたいことに大変多くの引き合いをいただいています。
製品紹介をすると「え! IBMソフトウェアって今はこういう価格帯なの?」と驚かれます。もっと私たちが伝えていかなければいけませんね。それでは、木村様はいかがでしょうか。
Minori 木村
今回、ソフトウェアの勉強会用に作成いただいた資料が営業視点で本当に素晴らしいものでしたので、願わくは今後は、他の製品も同様にお願いしたいですね。
それから、お客様への訴求力の強い資料に関しては、今後はより早く日本語版の提供をお願いしたいです。やはりお客様の反応が違いますから。
IBM 田村
たしかにそれは重要ですね。貴重なご意見をありがとうございます。社内に持ち帰り、広く共有させていただきます。
本日はありがとうございました。これからも三者三様で強みを持ち寄り、一緒に喜びをわかち合うえることができるように と強く願っております。今後も全面的に協力させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
補助動詞の「はじめる」なので平仮名の方が適切
「存在していますのでイメージだと思うのですが」は文の繋がりが不自然なため、「存在していますのでそのイメージだと思うのですが」とするか、校正案のように2文に分ける形に修正するのがいいかと思います
「勉強会用」とした方がわかりやすいかと思います
「合えることができるように」はやや冗長に思えます