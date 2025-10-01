IBM CIS（Clinical Information System）＋ソリューション（以降IBM CIS）は、IBMが開発した電子カルテ・システムです。IBM CISは初版リリースから既に25年の歴史があり、400床以上の大規模病院を中心に全国で50以上の病院施設に導入されています。そのことからIBM CISは、日本IBMが提供する最も実績のあるソリューション・アセットの一つとされています。
本ブログではIBM CISの特長と今後の展望を紹介します。
電子カルテ・システムであるIBM CISは、診察内容、検査結果、診断、治療などの医療情報を電子化して一元管理するシステムです。IBM CISは、医師が看護師や薬剤師などの医療従事者に対して処方や検査の実施などを指示するオーダリング・システムから始まり、その後バージョンアップを重ね、診療情報を全面的に管理する病院情報システムとして発展してきました。
現在のIBM CISは、3つのコンポーネント、CIS-MR（Medical Record）、CIS-Order、CIS-Nurseから構成されており、継続的な発展性と拡張性をそなえた設計基盤（アーキテクチャー）となっています。
また新たに生成AIを活用した非診療業務を支援する拡張機能として、病院業務支援AIソリューションが追加されました。
また、上記の蓄積された診療情報を、FHIR等の業界標準形式で出入力することで、病院間での診療データの共有や診療連携を推進します。
IBM CISは、User Centered Design（ユーザー中心設計：UCD）のアプローチを取り入れ、ユーザーの思考過程に沿った使いやすい操作性と良好なシステム応答時間を実現しています。
すべての医療従事者が同じ画面で診療情報の概観を共有し、それを起点に必要な各種業務へ展開するダッシュボード（患者オーバービュー）を提供します。
また、運用基盤として、デスクトップ・クラウド技術など最新のテクノロジーの採用により、情報漏えいのリスクを減らし、情報へのアクセス利便性を高め、安心して診療情報へアクセスできるシステム基盤を提供します。
日々の業務の中で蓄積される診療情報を一元管理およびデータ構造を開示し、データ・マイニングや予測分析の技術を使った二次利用、診療現場だけでなく経営や研究、教育への情報活用を可能としています。
病院業務支援AIソリューションは、IBM電子カルテ（CIS）の拡張機能であり、生成AIや音声認識AIを利用して、電子カルテの情報を元とした医療文書や会議音声データを元とした会議録のドラフトを自動作成することで病院の非診療業務を支援するアプリケーションです。医療従事者の働き方改革につながる入力、記録業務の負荷軽減に貢献します。
病院業務支援AIソリューションの機能である退院サマリー生成機能では、翌日に退院する患者をリストアップし、退院予定患者リストを作成します。その後夜間バッチ処理により退院予定者全員の退院サマリーのドラフトを作成します。医療従事者であるユーザーは、必要に応じて退院予定患者を任意に追加することができます。
また病院業務支援AIソリューションは様々な生成AIプラットフォームに対応できる設計となっています。そのため様々なベンダーが提供する生成AIプラットフォーム（Azure Open AI、Amazon Bedrock、Google Gemini、IBM watsonx）が利用可能となっています。また院内にGPUサーバーを配置し、オンプレミス環境で稼働させることも可能です。
病院業務支援AIソリューションは、CISとは独立したアーキテクチャーとなっていることから他社ベンダーの電子カルテとの連携が可能な設計となっています。
IBMが描く電子カルテの未来像は、単なるデジタル化を超えて、AIとロボティクスが融合し、病院業務を包括的にAIで支援する電子カルテの構築を目指しています。
電子カルテにおけるAIの活用は、現在は記録業務や書類作成といった非診療業務を中心に進められていますが、今後は診療業務や病院の経営・運営業務の支援AIが利用されるようになるでしょう。これまでもAIを使った診療業務支援を行う医療機器は多数発売されていますが、今後は電子カルテと連携が進んでいくことが考えられます。また、経営や運営におけるAI活用事例として、IBMは既に先駆的な取り組みとしてAIを利用した入院患者の最適な転院先を見つける「Patient Flow Management（PFM、ペイシェント・フロー・マネジメント）AIマッチングシステム」を発表しています。
昨今AIとロボティクスの融合する分野が拡大しており、フィジカルAIと呼ばれています。病院におけるロボティクスの活用としては、薬剤の搬送や注射の混注（ミキシング）などが挙げられます。今後、ロボットによる患者の食事の配膳業務や喫食量を画像認識し、電子カルテへの情報連携などでの利用が期待されます。
IBMはこの変革を推進し、さらなる医療従事者の負担軽減、診療の質向上、医療安全への寄与、病院経営の効率化、そして患者中心の医療サービスの実現を目指します。