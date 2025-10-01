電子カルテ・システムであるIBM CISは、診察内容、検査結果、診断、治療などの医療情報を電子化して一元管理するシステムです。IBM CISは、医師が看護師や薬剤師などの医療従事者に対して処方や検査の実施などを指示するオーダリング・システムから始まり、その後バージョンアップを重ね、診療情報を全面的に管理する病院情報システムとして発展してきました。

現在のIBM CISは、3つのコンポーネント、CIS-MR（Medical Record）、CIS-Order、CIS-Nurseから構成されており、継続的な発展性と拡張性をそなえた設計基盤（アーキテクチャー）となっています。

また新たに生成AIを活用した非診療業務を支援する拡張機能として、病院業務支援AIソリューションが追加されました。



CIS-MR（Medical Record）：電子カルテ・システム

CIS-MRはIBM CISの中核を成す、電子カルテ・システムです。患者の診療情報を統合管理することでチーム医療を推進し、診療および経営を支援することを目的としています。診療情報をデジタル化し統合管理することで、多角的な分析や利用が可能になります。 IBM CIS-MRでは、1患者1生涯カルテを目指し、患者の視点に立ったシステム活用により、地域全体での医療の質向上につなげています。

CIS-Order：オーダー・システム

CIS-Orderは、医師の指示を各職種や各部署へ処方や検査の実施などの指示を伝えるオーダーシステムです。ユーザーの視点に立ったシンプルで使いやすい操作、医療安全に配慮したデザインとなっており、他システムとのシームレスな連携を可能とすることで、診療の効率化を支援します。「左に参照系」「右に入力系」を配置しノートブックをめくるような感覚で操作できるユーザー・インターフェースや、電子カルテ・システムや看護支援システムと共通のシンプルな画面構成など、高い操作性を実現しています。またオーダー発行時の各種チェック機能を充実させることで、医療ミスの防止とリスクの大幅な低減を実現しています。

CIS-Nurse：看護支援システム

CIS-Nurseは、一連の看護業務をトータルに支援し、診療情報の共有化と転記作業等の省力化を実現する看護支援システムです。ユーザー・フレンドリーな操作画面やCISと他システムとの情報共有、さらにはスマート・デバイスの活用によりベッドサイドでの実施入力や記録など、利便性向上と医療過誤の防止に寄与し、あらゆる側面から看護業務のさらなる効率化を支援します。

また、上記の蓄積された診療情報を、FHIR等の業界標準形式で出入力することで、病院間での診療データの共有や診療連携を推進します。

