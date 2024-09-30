AIとサステナビリティの未来: IBMのエキスパートとの気候週間の対話

イノベーションの問題は、地球を守るか利益を守るかの選択を迫られているかのように、持続可能性とは相反するものとして位置づけられることが多すぎます。実のところ、技術の進歩は持続可能なビジネス慣行を改善するための取り組みを推進するのに役立ちます。テクノロジーは、オペレーションを最適化し、リソースを大量に消費する慣行を削減することで、組織のコスト効率を高めるだけでなく、サステナビリティーへの取り組みも前進させることができます。
IBMは、人工知能と生成AIのイノベーションを活用して、組織がサステナビリティーへの取り組みを加速するためのソリューションを見つけられるよう支援しています。これには、今週初頭のClimate Week NYCで発表されたいくつかのソリューションも含まれています。
私たちはIBMのサステナビリティー専門家3人と対談し、組織がオペレーションを改善する上でAIが果たす役割について話し合い、イノベーションの余地がどこにあるのかを特定し、こうした新たな開発による環境コストをどのように説明できるかを探りました。
IBM Consultingグローバルサステナビリティーリーダー、Oday Abbosh： AIは単なるツールではなく、変化の触媒です。これは、組織が環境フットプリントを削減し、より持続可能な未来を構築するために情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。具体的には、AIは企業がサステナビリティー戦略に取り組む方法を変革する可能性を秘めています。最近のIBM Institute for Business Valueの調査によると、サステナビリティー報告への支出は、サステナビリティー・イノベーションへの支出を43% 上回っています。AIは、データ収集を効率化し、組織がサステナビリティーの真の進歩を促進できるよう、より的を絞った行動を取れるようにすることで、こうした資金をイノベーションに振り向ける手助けをすることができます。
IBMのESG担当副社長兼資産管理プロダクト・リーダー Kendra DeKeyrel: AIは持続可能なビジネス慣行の将来にとって極めて重要であり、経営幹部はこれを知っています。IBMの最新の「State of Sustainability Readiness」レポートによると、査対象のビジネスリーダーの9割がAIがサステナビリティー目標の達成に役立つと同意しています。しかし、やるべきことはまだあります。IBMはまた、組織の 56% がこの方法で積極的にAIを利用していないことも発見しました。
IBM最高サステナビリティー責任者のChristina Shim： 私たちにとって、すべてはデータから始まります。データは、どれだけのエネルギーを消費しているか、何が無駄になっているかを知る上で中心的な役割を果たします。データは、すべての目標の基盤となるベースラインを作成し、現在の影響を判断し、進捗状況を追跡し、調整を実施するための情報源となります。適切なデータがあれば、AIのような技術を導入することは、持続可能性移行の最も強力なツールの一つとなり得ます。
DeKeyrel: AIは気候変動の影響からの回復力を構築するための重要なツールであり、ビジネスリーダーは早急にツールを必要としている：IBMが最近発表した「State of Sustainability Readiness 」調査対象者の半数しか、気候リスクへの対応に完全に備えていると感じていないということです。組織が物理的資産、インフラ、天然資源を異常気象や関連リスクに適応させるには、膨大な環境データセットを理解する必要があります。関連する気候データや地理空間データにラベル付けし、そこから洞察を抽出するまでに数か月かかる場合がありますが、AIはその時間を大幅に短縮します。例えば、IBM Environmental Intelligenceは、AIとAPIを使用して、複雑で多様なデータ・セットを統合し、迅速に洞察を抽出して、レジリエンスを向上させます。EIには、海面変化による暴風雨や潮汐リスクの予測から、保全活動のためのバイオマスや森林破壊の傾向の追跡まで、幅広い用途があります。
Shim：気候変動は人々にさまざまな影響を与えます。洪水の増加につながり、熱中症を引き起こし、農場や生活を破壊しています。保険は手の届かないものになっています。異常気象による建設の遅れは、すでに世界中で数十億ドルの損害につながっています。私たちが気にするのは、どこに住んでいても私たちの日常生活に影響を与えるからです。しかし、ソリューションに焦点を当ててみましょう。AIは、データを分析して、異常気象や自然災害、その他の気候関連のリスクをより高い精度で予測することで、気候変動に対するレジリエンスを大きく強化します。
たとえば、NASAと協力して、AI予測を超えたモデルをリリースし、科学者、開発者、企業に短期と長期の両方の気象や気候状況に関する新たなインサイトを提供しました。これは気候と気象に関する最先端のAIモデルの一つであり、オープンソースプラットフォーム「Hugging Face」で利用可能になりました。これによりコードへの注目が高まり、問題解決に向けた知見が集まることになります。基盤モデルは「ヒートアイランド現象」の軽減に向けた取り組みにも貢献できます。IBMとMohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligenceは、基盤モデルを応用して都市部のヒートアイランド （アブダビにおいて周辺地域と比べて著しく高温となる区域）をマッピングする先駆的な取り組みを進めています。現在までに、このモデルは、同地域のヒートアイランド現象を摂氏3度以上軽減することに成功した取り組みに役立っています。
DeKeyrel:すでにクライアントがこのメリットを受けているのを実感しています。たとえば、Ford Motor Company社では、欠陥とダウンタイムを削減し、より持続可能な製造プロセスの構築を目指していました。フォードはIBM Maximo Visual Inspection(MVI)を導入し、サステナビリティーの向上だけでなく車両の品質も向上させました。その結果、フォードはMVIとそのAIの機能の利用を拡大し、IBMに名誉あるITイノベーション賞を授与しました。スイスとオランダでは、DSM-firmenich Animal Nutrition & Health社は、データとAIの活用でビジネスのサステナビリティーと動物の健康を改善したいと考えていました。DSM-FirmenichはIBM Environmental Intelligence Suiteとその強力なアルゴリズムを用いて穀物汚染を予測・防止し、ヨーロッパの農業業種に毎年数百万ユーロの節約をもたらしました。
Shim: 当社のクライアントの一社は、AIを活用してLEEDプラチナ認証を取得した地区全体で10万を超える資産の保守管理を調整しています。この地区には94棟の建物があり、リヤドで最も高い超高層ビルも含まれています。ブラジルの再生可能電力会社は、Environmental IntelligenceとAIモデルを使用して風予測を15％、太陽光の予測を30％改善することで、より適切な計画を立て、回復力と信頼性の高い電力網を確保できるようになりました。IBMでは、AI搭載ソリューションであるEnviziを使用して、600の拠点にわたる単一のツール内でエネルギー・データを追跡および分析しています。これにより、IBMは温室効果ガス排出量、エネルギー消費量、水の使用量を効率的に追跡・削減しながら、施設管理や職場での体験を最適化できるます。
DeKeyrel: Ikano Group は、複数の大陸にわたってさまざまな業界で事業を展開する多国籍コングロマリットです。このため、さまざまな報告基準を満たすために必要な膨大な量のデータを整理することが、サステナビリティーへの取り組みにおいて極めて重要です。新しいEU Corporate Sustainability Reporting Directiveの準備にあたり、IkanoグループはIBM Envizi ESG Suiteを取り入れました。このプラットフォームのおかげで、CSRD報告用の15,000種類を超えるデータ・タイプを簡単に取り込んで追跡できるようになり、プロセスで何千もの工数が節約されました。
Abbosh：私たちは循環型経済においても AI に大きな可能性を見出しています。AIは、リソースをより効率的に使用する方法を発見し、多くの場合、生産費用の大部分を占めているリソースのコストを削減するのに役立ちます。たとえば、生成 AI は製造現場で PFAS (合成化学物質に類似)を置き換える材料を発見し、推奨することができます。これにより、テクノロジーが循環型経済の実現にどのように貢献しているか、材料開発を推進し、プラスチックやPFASの代替品を見つける方法を探求することが可能になります。
DeKeyrel：生成AIは、従来のAIでは不可能な「ギャップを埋める」こととデータのモデリングによって、これらすべてのプロセスを強化できます。これにより、企業はさらに一歩進んで、資産障害コードの推奨事項の生成など、資産ライフサイクル管理の新しいユースケースに取り組むことができます。
Abbosh: 3人に4人の経営幹部が、手作業で処理されたデータがサステナビリティー報告を妨げ、ビジネスとサステナビリティーの両方の成果を妨げていると回答しています。AIは、これらの洞察を表面化するのに役立ちます。企業の規模に関係なく、ほとんどのクライアントではサステナビリティー・チームが分散しており、データの内容に集中するのではなく、データを手作業で追跡しようとしています。生成AIで、生産性の可能性を解き放つことができます。例えば、サステナビリティー・チームが紙の燃料レシートを手作業で収集してレビューする代わりに、テクノロジーを活用することで、レシートの画像を燃料関連のメトリクスに必要なデータ要素に変換することができます。これにより、これらのチームは、データ追跡に時間を費やすのではなく、データの洞察に時間を費やし、脱炭素化に向けた燃料使用を最適化する方法により多くの時間を費やすことができます。
Abbosh：生成AIは万能薬ではありませんが、戦略的に使用すれば、サステナビリティーの取り組みや目標を大規模に推進するのに役立ちます。サステナビリティーへの取り組みを最大限に活用するには、企業にはデータが必要です。データがなければ、サステナビリティーは実行可能ではなく、運用できません。多くのビジネス・リーダーは、AIがサステナビリティー目標の達成にどのように役立つかを理解し始めています。調査対象のエグゼクティブの64％は、生成AIがサステナビリティーへの取り組みにとって重要になることに同意しています。生成AIは、データ駆動型の意思決定を加速し、生産レベルの最適化、廃棄物の最小化、効率的なエネルギー消費の促進、規制や自主的な報告要件への対応など、有意義な方法で持続可能性を推進できるようにします。
Shim: 生成AIは、運用データと環境データを統合する能力を持ち、ビジネス運営への混乱を予測・軽減するだけでなく、その先を見据えた対応を可能にします。たとえば、エネルギーグリッド、気象パターン、使用傾向のデータを活用して、エネルギーの配分をリアルタイムで予測し、調整することができます。これにより、組織はカーボンフットプリントを制限すると同時に、コスト削減により収益も向上します。これは、大企業、中小企業、非営利団体、そしてもちろん官公庁・自治体など、あらゆる組織に当てはまります。例えば、IBMと国連開発計画は、AIを用いて2030年までのエネルギーアクセスを予測するインタラクティブモデルを立ち上げたばかりです。モデルは、アフリカ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東の102の国または地域で利用でき、官公庁・自治体がデータ駆動型の意思決定を行い、ユーザーが複雑なエネルギー問題を分析できるようにするためのものです。
Abbosh: AIと生成AIは、ビジネスとサステナビリティーの両方に確かにメリットをもたらす素晴らしいテクノロジーですが、課題のない道はないことを認識しておく必要があります。エネルギー消費、そして環境への影響を最小限に抑えるエンド・ツー・エンドのAI対応ソリューションを構築する方法は数多くあります。
Shim：企業は AI へのアプローチを賢く行う必要があります。ある最近の調査では、2024年末までに組織の63％がITイニシアチブに生成AIを適用する予定ですが、ITプロジェクトを最初に設計する際にサステナビリティーを組み込んだ組織は23％に過ぎないことが示されています。そして、これは問題です。AIのサステナビリティーを最初から重視すれば、AIのフットプリントを削減するだけでなく、より効率的でコスト効率の高いソリューションを構築することになります。環境への影響を最小限に抑えながら、AIのメリットを享受する方法はいくつかあります。
Abbosh：ハイブリッドクラウド・アプローチを選択することで、企業はエネルギー使用量の削減にも貢献できます。すでに企業の 4 分の 1 がハイブリッドクラウドソリューションを活用して、IT オペレーションのサステナビリティーとエネルギー効率を大幅に向上させています。ほぼ半数がIT全体のサステナビリティーに大きなプラスの影響を感じていると報告しています。
Shim:考慮すべきもう 1 つの点は、モデルのサイズです。大規模なモデルにはより多くのデータ・ストレージとコンピューティング・コストが伴い、より頻繁な更新も必要となるため、大規模であるほど良いというわけではありません。企業は必要なことを達成するために、適切な規模の基盤モデルを使用する必要があります。これは、持続可能性だけでなく、コストやスピードの面でも役立ちます。たとえば、特定の関連データでトレーニングされたIBM Graniteモデルは、より大規模なモデルと同等のパフォーマンスを発揮します。考慮すべきもう1つの側面は、処理場所です。Odayが述べたように、「ハイブリッドクラウド」アプローチを採用することで、処理をクリーンなエネルギー源の近くに配置する柔軟性が得られます。データを処理する場所の隣に設置することで、時間の経過とともに実際のエネルギー節約も実現できます。
私たちの調査では、ITサステナビリティーを深く統合した組織は、環境面での成果が向上するだけでなく、業務効率においても大きなメリットが得られることも示されています。たとえば、当社は従来のモデルよりもエネルギー効率が 14 倍高い AI チップを開発しました。これにより、AIワークロードの実行に必要な電力が大幅に削減され、エネルギー消費を最小限に抑えながらAI機能を拡張できるようになります。
Abbosh：サステナビリティーへの取り組みに対する重点が高まっているにもかかわらず、サステナビリティーと収益性は相反するものであるという俗説が根強く残っています。
Shim：地球にとって良いことは、ビジネスにとっても有益であることを私たちは知っています。私たちの研究によると、オペレーション全体にサステナビリティーを組み込んだ組織では、サステナビリティーと財務上の成果が向上し、収益性において同業他社を上回る可能性が高く、収益成長率が高くなります。また、持続可能なITに全社的なアプローチを採用した組織は、運用効率におけるメリットを実感していると報告しています。
Abbosh：実際には、財務的成果と持続可能な成果は共存できるだけでなく、互いに強化し合う可能性があるということです。サステナビリティーを組み込んだ組織の52%は、収益性、売上成長、人材定着の面で同業他社を上回る可能性が高いです。
Shim： 2023年、IBMは世界の130以上の拠点で省エネプロジェクトを実施しました。これらのプロジェクトにより、当社は約1,100万米ドルを節約しながら、推定95,000 MWhのエネルギー消費と33,000 mtCO2e 排出を回避しました。また、コストの削減にとどまらない分野もあります。たとえば、サステナビリティーを組み込んだ組織は、人材の獲得において優れたパフォーマンスを発揮する可能性が 56% 高くなります。
Abbosh: 私たちは、組み込まれたサステナビリティーの力を目の当たりにしてきました。DownerはIBM Consultingを活用し、MaximoとWatson AIOpsを用いてオーストラリア全土の200以上の列車のほぼリアルタイムデータを活用しました。この分析により予知保全がサポートされ、故障が減り、列車の信頼性が51%向上しました。同様に、Hera Spa は IBM Consulting に依頼し、AI を使用して埋め立て廃棄物を削減し、89 の施設で効率を高めて、より多くの材料を再利用できるようにしました。
Shim： サステナビリティーは長期的な戦略です。組織はサステナビリティーを特別なケースとして扱うべきではありません。組織が持続可能性を単なる追加要素ではなく、業務に真に組み込むことで得られるメリットは、持続可能性ソリューションの「クライアントゼロ」となることまで及びます。つまり、自ら得た知見をクライアントに還元し、彼らが持続可能性を実装・運用化する手助けができるようになります。
開発者やデータサイエンティストに環境データとAI駆動型の洞察を提供し、気候変動の影響からのレジリエンス（回復力）とビジネスの効率を高めます。
