AIとサステナビリティの未来: IBMのエキスパートとの気候週間の対話

Abbosh: AIと生成AIは、ビジネスとサステナビリティーの両方に確かにメリットをもたらす素晴らしいテクノロジーですが、課題のない道はないことを認識しておく必要があります。エネルギー消費、そして環境への影響を最小限に抑えるエンド・ツー・エンドのAI対応ソリューションを構築する方法は数多くあります。

Shim：企業は AI へのアプローチを賢く行う必要があります。ある最近の調査では、2024年末までに組織の63％がITイニシアチブに生成AIを適用する予定ですが、ITプロジェクトを最初に設計する際にサステナビリティーを組み込んだ組織は23％に過ぎないことが示されています。そして、これは問題です。AIのサステナビリティーを最初から重視すれば、AIのフットプリントを削減するだけでなく、より効率的でコスト効率の高いソリューションを構築することになります。環境への影響を最小限に抑えながら、AIのメリットを享受する方法はいくつかあります。

Abbosh：ハイブリッドクラウド・アプローチを選択することで、企業はエネルギー使用量の削減にも貢献できます。すでに企業の 4 分の 1 がハイブリッドクラウドソリューションを活用して、IT オペレーションのサステナビリティーとエネルギー効率を大幅に向上させています。ほぼ半数がIT全体のサステナビリティーに大きなプラスの影響を感じていると報告しています。

Shim:考慮すべきもう 1 つの点は、モデルのサイズです。大規模なモデルにはより多くのデータ・ストレージとコンピューティング・コストが伴い、より頻繁な更新も必要となるため、大規模であるほど良いというわけではありません。企業は必要なことを達成するために、適切な規模の基盤モデルを使用する必要があります。これは、持続可能性だけでなく、コストやスピードの面でも役立ちます。たとえば、特定の関連データでトレーニングされたIBM Graniteモデルは、より大規模なモデルと同等のパフォーマンスを発揮します。考慮すべきもう1つの側面は、処理場所です。Odayが述べたように、「ハイブリッドクラウド」アプローチを採用することで、処理をクリーンなエネルギー源の近くに配置する柔軟性が得られます。データを処理する場所の隣に設置することで、時間の経過とともに実際のエネルギー節約も実現できます。

私たちの調査では、ITサステナビリティーを深く統合した組織は、環境面での成果が向上するだけでなく、業務効率においても大きなメリットが得られることも示されています。たとえば、当社は従来のモデルよりもエネルギー効率が 14 倍高い AI チップを開発しました。これにより、AIワークロードの実行に必要な電力が大幅に削減され、エネルギー消費を最小限に抑えながらAI機能を拡張できるようになります。