保険やその他の金融サービスにおける気候変動の影響の緩和

気候変動の影響が強まる中、異常気象の発生はますます深刻になっています。米国では2023年に25件の異常気象が発生し、それぞれが10億米ドル以上の損失をもたらしており、これにより生じた総コストは738億米ドルに上りました。
こうした気候変動は、金融機関に多大な影響を与える可能性があります。2021年、大規模な洪水がオーストリア、ドイツ、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクなどのヨーロッパの国々を襲い、悲劇的な人命損失に加え、430億米ドル相当の被害をもたらしました。Berenberg社のアナリストによると、各保険会社の保険金請求総額は約3億米ドルに達したとのことです。Berenberg社は、再保険における損失が20億～30億米ドルに上ると推定しています。
保険業界以外の金融サービス企業にとって、融資の担保として受け入れら不動産も同様に、気候関連のリスクに直面する可能性があります。長期的な地域的気候変動のリスクにより、損害を被っていない不動産の価値が低下する可能性があります。これらのリスクには、海面上昇、山火事、熱波、洪水、その他の自然災害による脅威が含まれます。
一部の企業は、物理的リスクが高すぎると考えられる特定の環境には投資しないことを選択するかもしれません。その結果、それらの市場は縮小するでしょう。
金融業界全体においては、低炭素経済に移行するにあたり考慮すべきリスクが存在します。多くの金融サービス企業は、株式市場全体で重要な投資ポートフォリオを再評価する必要があるでしょう。金融市場は、化石燃料よりも再生可能エネルギーを優先し、一部の炭素集約型セクターの株式を値下げする可能性があります。過剰な温室効果ガスや炭素排出によって、地球温暖化を緩和するのではなく引き起こしているように見える企業に投資すると、評判が損なわれる可能性があります。異常気象によるサプライチェーンやその他の事業の中断は、上場企業の貸借対照表に打撃を与える可能性もあります。その結果は、年金基金やその他の株式市場投資に悪影響が生じる可能性があります。
近年、金融サービス企業は、気候変動の影響を考慮した意思決定戦略が必要であると認識しています。過去に使用されていた方法論は、新しい気象パターンや異常気象を考慮するには不十分な場合があります。
企業は、天候や気候に関するデータを投資判断に利用することで、投資リスクを軽減することもできます。たとえば、企業がエネルギーを取引している場合、予測された太陽光発電や風力パターンに基づいて再生可能電力の発電を予測できます。企業は次の3つのステップを踏むことで、自社ビジネスに関連する気候変動の影響に対処することができます。
IBM ® Environmental Intelligenceは、40年間にわたる気象パターンの履歴をモデル化しています。これにより、次の時間軸での予測が可能になります。
金融サービス会社は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）を使用することで、特定の場所における気候リスク関連情報に沿って不動産を評価することができます。このGUIにより、保険や住宅ローンの申し込みを検討する際に、より完全なリスクアセスメントが可能になります。金融サービス企業は、「もしも」の分析ツールを使用することができます。これにより、様々な気候シナリオの可能性をより深く理解し、異常気象リスクに対処するための緩和計画を策定することができます。
新しいチームや拡大したチームは、ビジネス全体で気象データを最大限に活用しなければならない場合があります。企業は、気候関連のリスクと機会を組み込むために、リスクアセスメントとポートフォリオ管理の手法を全面的に見直す必要があるかもしれません。企業は気象データを使用して、損害評価報告書を作成したり、リスク評価者を現場で指導したり、保険金請求詐欺を特定したりすることができます。投資の意思決定者も、エネルギー、農業、食品などの分野でより情報に基づいた取引を行うために気象や気候のデータを必要としています。
気候に関するインテリジェンスを共有することで、顧客を引き付けて維持するための新たな機会が生まれます。たとえば、保険会社は、不動産が直面する脅威について顧客に警告し、顧客を保護することができます。山火事から身を守るため、不動産所有者は物件に火災を広げてしまう可能性のある家具や植生を施設周辺から撤去することができます。洪水の危険がある地域では、洪水に対する防御や保護策を講じることができます。これにより、金融サービス企業は財務リスクを軽減しながら、顧客満足度を向上させることができます。
金融サービス企業は、気象データや気候データを利用して新製品を生み出すこともできます。たとえば、異常気象が発生した場合、パラメトリック保険では合意された固定額の支払いが提供されます。損害を評価する必要がないため、顧客はより迅速に支払いを受け取ることができます。
気候変動に対応し、異常気象から生じるリスクの増大を管理するために、金融サービス企業は気象に関する正確な洞察を必要としています。これらの洞察を提供することで、企業は、関心のある国や地域、または不動産に関連する気候リスクを判断できるようになります。
気象データは、損失の範囲を減らすのに役立つだけでなく、新たな機会を生み出します。再生可能エネルギーの予測はエネルギー取引の判断材料となり、また保険会社は、住宅所有者が不動産に対するリスクとその対処方法を理解できるよう支援することができます。異常気象のコストを削減して新たなビジネスチャンスをつかむことで、金融サービス企業は気象データを強力な競争上の優位性に変えることができます。
データの取り込み、GHG報告など、サステナビリティーを重視する組織がESGソフトウェア・プラットフォームに何を求めるかについて、知見を得られます。
開発者やデータサイエンティストに環境データとAI駆動型の洞察を提供し、気候変動の影響からのレジリエンス（回復力）とビジネスの効率を高めます。
AIを導入したテクノロジーとIBMのサステナビリティー・ソリューションとの戦略的パートナーシップは、環境目標の達成に役立ちます。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
