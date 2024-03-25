保険やその他の金融サービスにおける気候変動の影響の緩和

近年、金融サービス企業は、気候変動の影響を考慮した意思決定戦略が必要であると認識しています。過去に使用されていた方法論は、新しい気象パターンや異常気象を考慮するには不十分な場合があります。



企業は、天候や気候に関するデータを投資判断に利用することで、投資リスクを軽減することもできます。たとえば、企業がエネルギーを取引している場合、予測された太陽光発電や風力パターンに基づいて再生可能電力の発電を予測できます。企業は次の3つのステップを踏むことで、自社ビジネスに関連する気候変動の影響に対処することができます。

1. 気候変動の潜在的な影響を正確に評価するためのツールを入手する

IBM ® Environmental Intelligenceは、40年間にわたる気象パターンの履歴をモデル化しています。これにより、次の時間軸での予測が可能になります。

2週間先を見据える直近の気象時間軸

1年先を予測するサブシーズナルな時間軸

2100年までのモデリングを含む気候時間軸

金融サービス会社は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）を使用することで、特定の場所における気候リスク関連情報に沿って不動産を評価することができます。このGUIにより、保険や住宅ローンの申し込みを検討する際に、より完全なリスクアセスメントが可能になります。金融サービス企業は、「もしも」の分析ツールを使用することができます。これにより、様々な気候シナリオの可能性をより深く理解し、異常気象リスクに対処するための緩和計画を策定することができます。

2. 気象データを活用した運用戦略を策定する

新しいチームや拡大したチームは、ビジネス全体で気象データを最大限に活用しなければならない場合があります。企業は、気候関連のリスクと機会を組み込むために、リスクアセスメントとポートフォリオ管理の手法を全面的に見直す必要があるかもしれません。企業は気象データを使用して、損害評価報告書を作成したり、リスク評価者を現場で指導したり、保険金請求詐欺を特定したりすることができます。投資の意思決定者も、エネルギー、農業、食品などの分野でより情報に基づいた取引を行うために気象や気候のデータを必要としています。

3. 新しいオファーで顧客を引き付ける

気候に関するインテリジェンスを共有することで、顧客を引き付けて維持するための新たな機会が生まれます。たとえば、保険会社は、不動産が直面する脅威について顧客に警告し、顧客を保護することができます。山火事から身を守るため、不動産所有者は物件に火災を広げてしまう可能性のある家具や植生を施設周辺から撤去することができます。洪水の危険がある地域では、洪水に対する防御や保護策を講じることができます。これにより、金融サービス企業は財務リスクを軽減しながら、顧客満足度を向上させることができます。

金融サービス企業は、気象データや気候データを利用して新製品を生み出すこともできます。たとえば、異常気象が発生した場合、パラメトリック保険では合意された固定額の支払いが提供されます。損害を評価する必要がないため、顧客はより迅速に支払いを受け取ることができます。

気候変動に対応し、異常気象から生じるリスクの増大を管理するために、金融サービス企業は気象に関する正確な洞察を必要としています。これらの洞察を提供することで、企業は、関心のある国や地域、または不動産に関連する気候リスクを判断できるようになります。

気象データは、損失の範囲を減らすのに役立つだけでなく、新たな機会を生み出します。再生可能エネルギーの予測はエネルギー取引の判断材料となり、また保険会社は、住宅所有者が不動産に対するリスクとその対処方法を理解できるよう支援することができます。異常気象のコストを削減して新たなビジネスチャンスをつかむことで、金融サービス企業は気象データを強力な競争上の優位性に変えることができます。

