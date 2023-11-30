組織が環境への悪影響をどのように軽減できるか、あるいはどのようにすべきかについては多くの議論が行われています。気候変動に対する現在および将来の影響を軽減することに重点を置くことは重要ですが、既存の気候ハザードの悲惨な影響を無視することはできません。山火事、洪水、暑さ、干ばつ、風によるリスクは常に懸念事項でしたが、気候変動により、これらのリスクが強化され、組織にとってより頻繁に発生し予測不可能になっています。このような状況は、企業がサステナビリティー戦略を適応させて気候変動問題に取り組む必要性を高めています。

2023年9月にニューヨークで見られたように、極端な降水量は「通常業務」の遂行能力をすぐに妨げ、波及効果の波及効果を生み出す可能性があります。ブルックリン大学は、わずか3時間で1カ月分の雨を降らせ、道路、橋、トンネル、鉄道、港湾、空港の機能を中断させました。

異常気象はインフラストラクチャーを脅かすだけでなく、影響を受ける地域から遠く離れた地域であっても、ルートを妨害し、商品の輸送を妨げ、サプライチェーンを混乱させます。2023年のカナダの山火事の際に木材工場が閉鎖されたとき、木材の入手量が限られており、価格も高くなっていたため、北米全体の住宅業種に特に打撃を与えました。

フロリダ州とカリフォルニアでは、ハリケーンと山火事がそれぞれ拡大しており、これらの地域でのサービス提供を完全に停止することを選択している保険会社もあります。