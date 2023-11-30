組織が環境への悪影響をどのように軽減できるか、あるいはどのようにすべきかについては多くの議論が行われています。気候変動に対する現在および将来の影響を軽減することに重点を置くことは重要ですが、既存の気候ハザードの悲惨な影響を無視することはできません。山火事、洪水、暑さ、干ばつ、風によるリスクは常に懸念事項でしたが、気候変動により、これらのリスクが強化され、組織にとってより頻繁に発生し予測不可能になっています。このような状況は、企業がサステナビリティー戦略を適応させて気候変動問題に取り組む必要性を高めています。
2023年9月にニューヨークで見られたように、極端な降水量は「通常業務」の遂行能力をすぐに妨げ、波及効果の波及効果を生み出す可能性があります。ブルックリン大学は、わずか3時間で1カ月分の雨を降らせ、道路、橋、トンネル、鉄道、港湾、空港の機能を中断させました。
異常気象はインフラストラクチャーを脅かすだけでなく、影響を受ける地域から遠く離れた地域であっても、ルートを妨害し、商品の輸送を妨げ、サプライチェーンを混乱させます。2023年のカナダの山火事の際に木材工場が閉鎖されたとき、木材の入手量が限られており、価格も高くなっていたため、北米全体の住宅業種に特に打撃を与えました。
フロリダ州とカリフォルニアでは、ハリケーンと山火事がそれぞれ拡大しており、これらの地域でのサービス提供を完全に停止することを選択している保険会社もあります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ここでは、気候ハザードの影響を管理し最小限に抑えるためのデータと洞察を得るのに役立つ６つの気候変動ストラテジーを紹介します。
気候変動リスクと今後の気象現象がビジネス運営に与える影響を予測します。小売業では、将来の洪水リスク予測を使用して、店舗立地計画、原材料の調達、サプライチェーン、インベントリーの物流に情報を提供します。
天候や気候変動がビジネスに与えるさまざまな影響に備えましょう。電力ユーティリティー部門では、送電線の周囲に過度の成長が起こっているため、暴風雨や山火事による被害が発生する可能性が高まっています。グリッド・ネットワークに沿って植生が成長する可能性のある速度を知ることは、効果的な植生管理計画に役立ちます。
悪天候の発生前、発生中、発生後にあなたの資産を保護し、事業継続性を確保します。たとえば、高リスクの資産を積極的に特定し、緊急時対応計画を策定します。これらの資産が影響を受けた場合は、リスク・シナリオ・プロトコルを確立して明確に文書化し、複数の代替物流ルートと輸送方法を含む日常的なリスク・シナリオ計画を実施します。
悪天候による経済的および環境的損害を最小限に抑えることで、リスクを軽減します。たとえば、保険会社は、激しい雹（ひょう）が予想される前に車両を移動させるよう保険契約者にアドバイスするSMSアラートを送信できます。
組織のスコープ1、スコープ2、およびスコープ3の炭素排出量を把握することで、炭素排出量を管理できます。そうすることで、エネルギー供給をモデル化し、再生可能エネルギーへの移行を促進および加速することができます。
リアルタイムの意思決定を改善して、コストを削減し、効率を高め、サステナビリティーの目標をサポートします。例えば、重要な資産の現在のヘルス状態を確認し、必要な調整をリモートで迅速に行えるようにするテクノロジーに投資してください。
環境への悪影響を軽減することは多くの組織にとって重要な課題ですが、気候変動とそれに関連するリスクへの適応もビジネスの優先事項である必要があります。気候ハザードは、業種・業務、地域、ビジネスの成熟度、サステナビリティーの目標達成への取り組みのレベルに関係なく、すべての人に影響を与えます。ビジネスの気候リスクを軽減するための積極的なアプローチには、サステナビリティーの最新動向について常に情報を提供することも含まれます。
IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
IBM Turbonomicプラットフォームを活用すれば、エコシステム全体のアプリケーションにリソースを割り当てる方法を最適化できます。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。