12,635原子を持つタンパク質複合体のシミュレーションを行う量子中心のスーパーコンピューティング

T4リゾチームとトリプシンという2種のタンパク質をモデル化するために、チームは2台の量子コンピューターで最大94量子ビットを使用し、9,200回路を100時間以上実行し、13億件の測定結果を収集しました。これにより、この研究はこれまでの量子化学QCSC実行例の中で最大の計算資源を用いた実験になっています。

Trpケージ・シミュレーションでは分子のみをモデル化したのに対し、今回のT4リゾチームとトリプシンのシミュレーションは溶液中のタンパク質-リガンドペアをモデル化しました。すなわち、各シミュレーションには結合分子とタンパク質が作用する水分子の溶液が含まれることで、より現実的なタンパク質挙動モデルとなりました。

303個の原子からこのスケールへの拡張は、単に計算時間の追加やより大きなスーパーコンピューターがあれば可能というものではありませんでした。研究者たちは、理研のHPC専門家からの重要な意見を参考にしつつ、より良いアルゴリズムを設計することで、実験をトリプシンの規模へと拡張することができました。

Trpケージを実用的なクラスターに分割することは計算負荷の大きなタスクではありますが、限られたHPCリソースでも実現可能でした。そのスケールにおいてEWFは、良いブレークポイントの発見をするのに、分子内の個々の電子がどのように相互作用するかの部分的な理解を必要とします。

トリプシン・サイズの分子に対して、従来のEWF手法の実装を用いると、「バス」の作成は非常に高コストになると、IBMの研究者で本研究の共著者であるMario Mottaは述べています。「バス」の作成とは、フラグメントそれぞれの周囲で高度にもつれ合った軌道群を選択することです。これは、フラグメント・バスの作成がMøller–Plesset二階摂動理論（すなわち「MP2」計算）で行われるから計算負荷が高いためです。

MP2計算量の性質上、分子サイズが2倍になると、EWF法は25倍の古典計算資源を必要とします。実際に606原子の分子をクラスターに分割するにはTrpケージの32倍の計算作業が必要でした。それは現実的ではありません。

ひとつ良いニュースは、トリプシンのような分子内の任意の電子はその周辺に「局所化」されていることです。Merz博士とクリーブランド・クリニックの同僚たちは、いわゆる線形スケーリング手法を活用して計算を簡素化できると考えました。

「7〜10オングストロム以上離れた位置にある情報は、この分子のクラスターに量子力学的な影響を与えません。もつれ効果はその距離ですでに失われています。つまり、MP2バスの拡張を各原子を中心とした球体に制限できます」とMottaは言います。

この原理を利用して最も重要な局所的相互作用のみを考慮するようにEWFを洗練させることで、トリプシン規模での実装が可能になったとMottaは述べています。

古典手法を洗練させる一方で、これまで不可能だった規模まで規模拡大できるようにチームはSQDに新しいアプローチ TrimSQDを導入しました。

SQDは電子構造計算の基本的な難題に取り組んでいます。その難題とは、分子が持つ電子の可能な配置数が分子のサイズに伴って組合せ的に増加するということです。SQDで量子コンピューターはこの広大な空間をサンプリングし、古典コンピューターが注目すべき重要な構成を特定します。古典コンピューターは得られた情報を使って解を見つけます。この方法と、さらにTrpケージ計算を可能にしたSQDとEWFの統合という進化もあって、過去18か月間に重要な量子化学の成果が数多く実現しました。

TrimSQDはEWF SQDのワークフローを改善し、量子コンピューターが注目すべき有用な部分をより明確に特定します。これは、探索領域を、個別に探索できる部分空間に分割することで機能します。

(原文ブログでワークフローの図をご参照ください)

基底状態は非常に多くの電子配置の重ね合わせです。それらの電子配置の中には、大きく寄与するものもあれば、寄与の小さいものもあります。クラウス・ルーデンベルクのような理論化学者は、重要な配置を「ライブウッド（生木）」、他の配置を「デッドウッド（（枯れ木）」と呼んでいます。重要な配置を探すことは「とても意地悪に作られたパズルを解こうとするようなものだ」とMottaは語った。

Mottaはライブウッドの例として、それはジャック・ルイ・ダヴィッドの絵画『ナポレオン戴冠』のジグソーパズルを、似たような見た目の多くのピースから組み立てようとするのに似ているかもしれないと言います。そのパズルのピースには、誰かがゴッホの『星月夜』やカーロの『二人のフリーダ』のピースを混ぜてしまっているのです。SQDの場合、これらの不要なピースは、最適でない量子回路や量子デバイスのノイズによって生じる電子配置の「デッドウッド」に対応します。それに対して、SQDは大量のピースを掘り起こし、関連するピースを見つけ出します。TrimSQDは問題を複数の小さな山に分け、必要な「ナポレオン戴冠」に必要なナポレオンやジョセフィーヌの顔は「ライブウッド」として、その中でより鮮明に際立つようにします。

改良されたEWFのワークフローとTrimSQDは、大規模化した量子中心のスーパーコンピューティングの典型例となりました。チームは量子サンプリングの作業を、クリーブランド・クリニックにあるibm_clevelandと理研にあるibm_kobeという2つのHeron r2に分散させました。その後、量子コンピューターが返した部分空間を対角化する作業を、理研のスーパーコンピューター「富岳」と、東京大学と筑波大学が運用するGPU加速スーパーコンピューター「Miyabi-G」で分担しました。QPU、GPU、CPUがすべて、問題解決を行う計算アーキテクチャーの一部として貢献した様子は、まさにスーパーコンピューティングの未来のビジョンそのものでした。