12,635原子を持つタンパク質複合体のシミュレーションを行う量子中心のスーパーコンピューティング

クリーブランド・クリニック、日本の理化学研究所（理研）、IBMのチームは、2台のIBM量子コンピューターと2台のスーパーコンピューターを用いて、生物学的に重要な分子の大規模モデル化を行いました。
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量子コンピューティングを用いた化学シミュレーションの規模は、ここ数ヶ月で劇的に拡大しました。この分野の最新のマイルストーンとして、クリーブランド・クリニック、理化学研究所、IBMの研究者たちは、量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）フレームワークを用いて、最大12,635原子規模にもなる大型タンパク質-リガンド複合体の電子構造をシミュレーションしました。
対象となった分子は、細菌の細胞膜にあるペプチドグリカンを免疫システムが分解する際に関与するタンパク質ファミリーの一種T4リゾチームと、膵臓で生成され消化を助けるトリプシンです。チームは、これらのタンパク質が自然界で相互作用する分子に結合し、水溶液中に存在している状態を、それぞれ11,608個の原子と12,635個の原子スケールでシミュレーションしました。アメリカと日本から集まった国際的な研究者チームが結集して、必要なアルゴリズムとワークフローの強化を行い、このマイルストーンが達成されました。
今回の成果は、その前の研究で303原子からなるミニタンパク質Trpケージを初めて量子コンピューティングでモデル化してから、わずか4か月後に実現しました。ここで系のサイズがTrpケージの結果と比べて40倍に拡大しただけでなく、ワークフローの特定のステップにおいては、従来の最先端のQCSCアプローチから210倍の精度向上を示しています。
これらの新たな規模と精度の改善を実現するために、研究者たちはこのワークフローで用いる古典手法と量子手法の両方を洗練させました。彼らは2台の156量子ビットIBM Quantum Heron r2プロセッサーで量子サンプリングを行い、その後、得られたデータを処理するのに古典スーパーコンピューターである富岳とMiyabi-Gを使いました。その際に重要な役割を果たしたのはチームに加わった理研のHPC専門家でした。
この手法はまだ最良の古典手法を超えることはありませんが、量子コンピューティングが今日の科学研究において有用なツールであることを示しており、今後さらに進んだ成果が期待されています。
「この結果はいわば私たち研究者の夢の一つを実現したものです」と、論文の筆頭著者でありクリーブランド・クリニックのMerzラボのリーダーであるKenneth Merz博士は言います。
宇宙は量子力学で動いています。特に化学現象は量子力学的プロセスによって直接支配されています。このことから、よく制御された、プログラム可能な量子システムが、化学現象を計算的にモデリングする最良のツールになる可能性が高いと言うことができます。
Merz博士はそのキャリアを通して、化学をモデル化するコンピューターの能力が劇的に向上しているのを目の当たりにしてきたと語っています。1980年代後半には、チップ設計の進歩により、出力と速度が100倍ほど向上しました。並列処理とGPUもまた桁違いな進化をもたらしました。
「しかし、私たちに分かっているのは、古典コンピューティングの進歩のペースが実際には鈍化しているということです。もしさらに1桁か2桁の成長を望むなら、量子コンピューティングがおそらく最善の道となるでしょう」とMerz博士は語ります。
古典コンピューターでの正確な電子構造計算は、系のサイズが大きくなるにつれてより困難になります。古典手法のみでもタンパク質挙動の特定の側面は効率的にモデル化できるのですが、タンパク質全体の高精度な量子力学的分析は依然として実用的ではありません。
QCSCは、古典コンピューティングの数十年にわたる進歩と、現代の量子コンピューターの優れた能力を融合させています。
今回の新研究の基礎となっているTrpケージでの初期実験は、波動関数ベース埋め込み(EWF)と呼ばれる手法を用いていますが、これは問題を「クラスター」と呼ばれる計算的に扱いやすい部分に分割します。そして比較的に単純なクラスターの部分問題を解くのには古典コンピューターを使います。一方で量子コンピューターはサンプルベース量子対角化(SQD)と呼ばれる手法（説明動画はこちら）を用いて、このミニタンパク質内でより多くの原子間にもつれ関係がある、より複雑なクラスターの部分問題を解きます。最後に古典コンピューターを用いて部分問題の解を結合して、分子全体についての解を構成します。
このワークフローは、確立された古典手法と同等のレベルで機能します。また、大きな分子を一口サイズの部品に分解するため、スケールアップの大きな可能性を秘めています。研究者たちは、今後数年で量子技術が進歩するにつれて、このワークフローが古典手法よりも優れた結果をもたらす可能性があると予想しています。
これはエキサイティングなことだとMerz博士は言っています。なぜなら、計算化学のより良い方法が社会に大きな利益をもたらす可能性があるからです。もし研究者が実験室での合成や実験前に新しい分子の挙動を予測する信頼できる方法を持っていれば、製薬開発、新材料科学、一般化学研究のスピードは大幅に加速できるでしょう。
「命を救う良い薬を、もっと早く。一般家庭や国のインフラに使える、より良い材料を。私が強調したいのは、より良い化学ワークフローは、あなたや将来の世代がより良く健康的な生活を送る手助けそのものであるということです」とMerz博士は言います。
T4リゾチームとトリプシンという2種のタンパク質をモデル化するために、チームは2台の量子コンピューターで最大94量子ビットを使用し、9,200回路を100時間以上実行し、13億件の測定結果を収集しました。これにより、この研究はこれまでの量子化学QCSC実行例の中で最大の計算資源を用いた実験になっています。
Trpケージ・シミュレーションでは分子のみをモデル化したのに対し、今回のT4リゾチームとトリプシンのシミュレーションは溶液中のタンパク質-リガンドペアをモデル化しました。すなわち、各シミュレーションには結合分子とタンパク質が作用する水分子の溶液が含まれることで、より現実的なタンパク質挙動モデルとなりました。
303個の原子からこのスケールへの拡張は、単に計算時間の追加やより大きなスーパーコンピューターがあれば可能というものではありませんでした。研究者たちは、理研のHPC専門家からの重要な意見を参考にしつつ、より良いアルゴリズムを設計することで、実験をトリプシンの規模へと拡張することができました。
Trpケージを実用的なクラスターに分割することは計算負荷の大きなタスクではありますが、限られたHPCリソースでも実現可能でした。そのスケールにおいてEWFは、良いブレークポイントの発見をするのに、分子内の個々の電子がどのように相互作用するかの部分的な理解を必要とします。
トリプシン・サイズの分子に対して、従来のEWF手法の実装を用いると、「バス」の作成は非常に高コストになると、IBMの研究者で本研究の共著者であるMario Mottaは述べています。「バス」の作成とは、フラグメントそれぞれの周囲で高度にもつれ合った軌道群を選択することです。これは、フラグメント・バスの作成がMøller–Plesset二階摂動理論（すなわち「MP2」計算）で行われるから計算負荷が高いためです。
MP2計算量の性質上、分子サイズが2倍になると、EWF法は25倍の古典計算資源を必要とします。実際に606原子の分子をクラスターに分割するにはTrpケージの32倍の計算作業が必要でした。それは現実的ではありません。
ひとつ良いニュースは、トリプシンのような分子内の任意の電子はその周辺に「局所化」されていることです。Merz博士とクリーブランド・クリニックの同僚たちは、いわゆる線形スケーリング手法を活用して計算を簡素化できると考えました。
「7〜10オングストロム以上離れた位置にある情報は、この分子のクラスターに量子力学的な影響を与えません。もつれ効果はその距離ですでに失われています。つまり、MP2バスの拡張を各原子を中心とした球体に制限できます」とMottaは言います。
この原理を利用して最も重要な局所的相互作用のみを考慮するようにEWFを洗練させることで、トリプシン規模での実装が可能になったとMottaは述べています。
古典手法を洗練させる一方で、これまで不可能だった規模まで規模拡大できるようにチームはSQDに新しいアプローチ TrimSQDを導入しました。
SQDは電子構造計算の基本的な難題に取り組んでいます。その難題とは、分子が持つ電子の可能な配置数が分子のサイズに伴って組合せ的に増加するということです。SQDで量子コンピューターはこの広大な空間をサンプリングし、古典コンピューターが注目すべき重要な構成を特定します。古典コンピューターは得られた情報を使って解を見つけます。この方法と、さらにTrpケージ計算を可能にしたSQDとEWFの統合という進化もあって、過去18か月間に重要な量子化学の成果が数多く実現しました。
TrimSQDはEWF SQDのワークフローを改善し、量子コンピューターが注目すべき有用な部分をより明確に特定します。これは、探索領域を、個別に探索できる部分空間に分割することで機能します。
(原文ブログでワークフローの図をご参照ください)
基底状態は非常に多くの電子配置の重ね合わせです。それらの電子配置の中には、大きく寄与するものもあれば、寄与の小さいものもあります。クラウス・ルーデンベルクのような理論化学者は、重要な配置を「ライブウッド（生木）」、他の配置を「デッドウッド（（枯れ木）」と呼んでいます。重要な配置を探すことは「とても意地悪に作られたパズルを解こうとするようなものだ」とMottaは語った。
Mottaはライブウッドの例として、それはジャック・ルイ・ダヴィッドの絵画『ナポレオン戴冠』のジグソーパズルを、似たような見た目の多くのピースから組み立てようとするのに似ているかもしれないと言います。そのパズルのピースには、誰かがゴッホの『星月夜』やカーロの『二人のフリーダ』のピースを混ぜてしまっているのです。SQDの場合、これらの不要なピースは、最適でない量子回路や量子デバイスのノイズによって生じる電子配置の「デッドウッド」に対応します。それに対して、SQDは大量のピースを掘り起こし、関連するピースを見つけ出します。TrimSQDは問題を複数の小さな山に分け、必要な「ナポレオン戴冠」に必要なナポレオンやジョセフィーヌの顔は「ライブウッド」として、その中でより鮮明に際立つようにします。
改良されたEWFのワークフローとTrimSQDは、大規模化した量子中心のスーパーコンピューティングの典型例となりました。チームは量子サンプリングの作業を、クリーブランド・クリニックにあるibm_clevelandと理研にあるibm_kobeという2つのHeron r2に分散させました。その後、量子コンピューターが返した部分空間を対角化する作業を、理研のスーパーコンピューター「富岳」と、東京大学と筑波大学が運用するGPU加速スーパーコンピューター「Miyabi-G」で分担しました。QPU、GPU、CPUがすべて、問題解決を行う計算アーキテクチャーの一部として貢献した様子は、まさにスーパーコンピューティングの未来のビジョンそのものでした。
「この研究は多くの人が傍観者の立場から一歩踏み込む助けになるかもしれない」とMerz博士は述べました。そして、このような成果は2024年頃に自分たちが予想していたよりもはるかに早く得られてきていると付け加えました。
この研究は、量子コンピューティングが今日の化学において有用なツールとなり得ることを示していると彼は述べています。そして技術が進歩するにつれて、このワークフローはますます強力になることが見込まれます。この研究手法は、2029年に予定されているIBM Quantum Starlingのような将来のフォールトトレラント量子コンピューターに容易に移植されます。
すでに彼のチームは材料科学の関連実装について共同研究者と協力しており、生物学、化学、創薬分野におけるさらなる量子探求の明確な機会があります。
「これは驚異的なことです。156量子ビットの量子もつれを持つコンピューターがすでに利用可能なのです」とMerz博士は語りました。「自然界にはそんなものは存在しません。そして、これはまだ始まりであって、これからますます洗練されていくばかりなのです。」
彼は、特に化学者をはじめとする他の研究者たちがこの研究を新たな方向へと導くことを望んでいると述べました。
今回の研究は、量子研究者とHPC研究者が協力することで、最も効果的にQCSCを進歩させることができるという実例になっています。クリーブランド・クリニック、理化学研究所、ミシガン州立大学、東京大学のHPCリソースへのアクセスによって今回の成果は得られました。
新たに公開された量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）のリファレンス・アーキテクチャーを探索し、あなたの組織が分子シミュレーションの進歩からどのように恩恵を受けられるかをぜひご検討ください。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Researchers use quantum-centric supercomputing to simulate 12,635-atom protein complex」（2026年5月5日公開、Rafi Letzter著）を翻訳し一部更新したものです。