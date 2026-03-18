長野で芽吹く循環型地方創生──地域資源×テクノロジーがつくる未来社会

「チャレンジ白馬」が描く持続可能な観光地への道

白馬村は、標高1,800メートルのスキー場や雄大な北アルプスに囲まれた山岳観光地として発展してきました。人口は約8,300人ですが、冬季には外国人労働者の増加により1万人を超えます。

観光は主要産業で、地域住民の約半数が関連業務に従事しています。

観光客数は1994年に400万人でピークを迎え、その後減少しましたが現在は約300万人まで回復。近年は夏季の来訪者増加が顕著で、またオーストラリアを中心とした長期滞在型インバウンドの増加により、交通不足や飲食店の供給不足といった課題が浮き彫りになっています。

こうした状況を背景に始まったのが「チャレンジ白馬」です。

4年目を迎え、企業・大学・自治体など多様なパートナーとともに課題解決に取り組んでいます。初年度にはAIオンデマンドタクシーを導入し、利便性やCO₂削減効果が確認され、満足度は91％と高く評価されました。

一方で、需要に対する供給不足も明確になりました。

翌年度には地域アプリを導入し、飲食予約や住民向けチケット機能を統合する実証を行いました。Uberとの連携による共同配車にも取り組み、交通と飲食・小売をつなぐ仕組みづくりが進んでいます。

現在は3年間のデータを活用し、地域に最適な交通モデルの検討を進めています。

また、交通だけでは地域課題を解決できないことから、観光で得られる収益を地域内で循環させ、再投資につなげる「地域公社」の構想も進行中です。

企業誘致を「場所の提供」から「価値創造の共演」へ——。

チャレンジ白馬は、個別の課題対応にとどまらず、持続可能な地域経営モデルの構築へと発展しています。

チャレンジナガノとチャレンジ白馬は、人口減少時代の地域戦略において極めて重要な示唆を含む文字通り挑戦的な取り組みではないでしょうか。