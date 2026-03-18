長野で芽吹く循環型地方創生──地域資源×テクノロジーがつくる未来社会

2026年2月24日、長野市で開催された「地方創生ソリューション協議会 長野セミナー」。会場となったのは、古民家から取り出した古木を再活用する事業を展開する株式会社山翠舎が運営するシェアオフィス「FEAT.space（フィート・スペース）」です。
梁や柱に刻まれた歳月の痕跡。手間を惜しまず再生された木材がつくる柔らかな空間は、「循環」と「温古創新」いう本セミナーのテーマとも強く共鳴し合う舞台でした。
当記事では、地域経済の活性化やICT活用によるビジネス高度化を模索するビジネスパーソンに向け、長野で提示された実践事例と戦略的示唆を読み解きます。
冒頭、地方創生ソリューション協議会会長の佐々木慎治氏（株式会社システム研究所 取締役副社長）は、山翠舎の「三つの循環」を引き合いに出しながら、この日のセミナーの狙いを語りました。
一つ目は「ものの循環」――古木の再利用。
二つ目は「技術の循環」――技の継承と担い手の育成。
そして三つ目は「時の循環」――建物の歴史や思い出を未来へつなぐこと。
廃棄される資源、埋もれた技術、忘れられた物語。それらを再結合し、新たな市場価値へ転換することこそが、これからの地方創生の本質であり、ここ長野で行われているさまざまな取り組みは、これからの日本をより魅力的にする可能性に満ちているというメッセージでした。
続いて登壇したのは、荻原健司長野市長です。掲げるビジョンは「オリンピック開催都市が目指す、選ばれるまち、世界に誇れるまち」。
1998年の長野オリンピックは、単なる過去の栄光ではありません。中核都市最多の266に及ぶスポーツ施設群、整備された交通インフラ、そして市民の誇りと経験。これらは都市の「基幹的な資本」として今も機能しています。
産業政策では「地域で稼ぎ、地元へ返す経済」を柱に、商工業振興を推進。長野市の立地優位性を活かした企業誘致政策も具体的です。
また、商工業振興等により得られた税収を子どもたちへの体験ポイント（小中学生全員に3万円分付与）などへ再投資し、人材基盤を強化しています。
都市機能と豊かな自然が近接し、仕事とゆとりある暮らしを両立できる点も大きな魅力。市域の約7割を占める自然に囲まれた生活環境の中で、荻原市長は「暮らしの充実と仕事の充実が循環するまち」として企業立地を強く呼びかけました。
都市ブランド、財政戦略、人材投資。この三位一体の政策設計は、多くの自治体にとって参考になるでしょう。
長野の地方創生を語るうえで、発酵は単なる食品カテゴリーではなく、「地域OS」ともいえる存在です。登壇したマルコメ株式会社代表取締役社長・青木時男氏は、創業172年の味噌メーカーがなぜ「発酵特化企業」へと進化しているのか、その戦略を語りました。
現在、同社は「味噌事業」「糀事業」「大豆事業」を三本柱に据えています。
伝統食品の枠を超え、大豆のお肉やあおさの陸上養殖など原料確保と次世代生産技術にも挑戦しています。
その延長線上にあるのが、長野市との包括連携協定、そして「発酵バレーNAGANO」の設立です。
長野市との連携では、災害時の支援体制整備や「発酵マルシェ」の開催などを通じて地域活性化を推進。加えて、8団体が連携する「発酵バレーNAGANO」を設立し、民間主導で産業横断型のコンソーシアムを形成しました。
注目すべきは、「発酵」を産業政策・観光政策・文化政策を束ねる「横串」として機能させている点。発酵の歴史を文化資源として掘り起こし、発酵を核に、産業・観光・文化を横断する形で地方創生を推進しています。
また、地域の大学とも連携し、研究・商品開発も実施。白馬では外国人向けイベントも行い、輸出や後継者育成につなげています。
「地方創生には自助努力が不可欠であり、助け合うことも大切。お互いの活動を知らなかった味噌組合と酒組合も、一緒に取り組むことで新たな学びや発見を繰り返しながら、地域ブランドそのものを設計し直しています。」
地方創生において重要なのが、一つの強みを徹底的に磨き、それを軸に異分野を巻き込んでいくこと——発酵バレーNAGANOは、その成功例として全国的に注目される可能性に満ちています。
AIやデジタル技術の進化が加速するなか、地域社会の持続性をどのように確保していくのか。
インフラづくりと社会実装ソリューションを担っている企業として、日本アイ・ビー・エム株式会社 エコシステム共創本部 執行役員の村澤賢一は、最新技術の潮流とともに、人材育成を軸とした新しい社会モデルの必要性を語りました。
「人は財産であり、共に育むという視点が不可欠です。」
強調したのは、技術だけでは未来社会をつくれないという点。中学生には先端技術に触れる体験機会を提供し、高校生にはICTコンテストを通じて実践力とネットワーク形成を支援しています。大学生には地域企業と連携したAI実践プログラムを展開しています。
こうした段階に応じた学びの機会をつくり、気づき・実践・社会還元の循環を地域で生み出すことが重要だと指摘します。
たとえば長野における半導体分野では、課題から逆算して設計できる高度人材の育成を、地域との共創で推進したいと語り、「豊かな自然、伝統産業、教育基盤がそろう長野だからこそ、産学官で未来の人材を育み、世界に通じる新たな社会づくりにつなげられる」と締めくくりました。
テクノロジー導入の成否を分けるのは、結局のところ人材育成であることが改めて会場に示されました。
信州大学工学部は、企業と大学をつなぐ産学官連携室の取り組みを紹介しました。
特徴は三点です。
代表例として、シナノケンシ株式会社との包括連携が挙げられました。
モーターの騒音・振動課題に学科横断で取り組み、デジタル人材育成講座へ発展。企業にDX教育を提供し、学生には実務知見を還元する双方向型モデルです。
さらに「信州半導体高度専門人材育成コンソーシアム」を設立し、実践授業や研究型インターン、技術者講座、共同研究を推進。
加えて、発酵食品の強みを生かした美肌産業モデル構想や、地域企業出資の寄付講座、自治体と連携したデータ人材育成など、多層的に地域産業の高度化と人材育成を進めている点が強調されました。
大学を知の拠点にとどめず、地域経済のエンジンへと位置づける姿勢は、今後の地方モデルに不可欠でしょう。
企業誘致といえば、補助金や税制優遇が中心というイメージが根強くあります。しかし長野県が推進する「チャレンジナガノ」は、その発想を根本から転換しています。
特徴は、「課題起点」であること。まず市町村が、自らの地域課題や実現したい未来像を整理し、ピッチ形式で提示します。そこに関心を持った企業が手を挙げ、マッチングが成立。さらに県が伴走支援を行い、実証実験から事業化、自走化までを支援します。
これまで5年間の事業の中で、延べ46自治体が53課題を提示し、310社が参画。単なる名刺交換に終わらず、実証プロジェクトへと発展した事例が多数生まれています。ここからは、代表例である「チャレンジ白馬」について、登壇者三人の息の合ったトークから、その一部をご紹介します。
「チャレンジ白馬」が描く持続可能な観光地への道
白馬村は、標高1,800メートルのスキー場や雄大な北アルプスに囲まれた山岳観光地として発展してきました。人口は約8,300人ですが、冬季には外国人労働者の増加により1万人を超えます。
観光は主要産業で、地域住民の約半数が関連業務に従事しています。
観光客数は1994年に400万人でピークを迎え、その後減少しましたが現在は約300万人まで回復。近年は夏季の来訪者増加が顕著で、またオーストラリアを中心とした長期滞在型インバウンドの増加により、交通不足や飲食店の供給不足といった課題が浮き彫りになっています。
こうした状況を背景に始まったのが「チャレンジ白馬」です。
4年目を迎え、企業・大学・自治体など多様なパートナーとともに課題解決に取り組んでいます。初年度にはAIオンデマンドタクシーを導入し、利便性やCO₂削減効果が確認され、満足度は91％と高く評価されました。
一方で、需要に対する供給不足も明確になりました。
翌年度には地域アプリを導入し、飲食予約や住民向けチケット機能を統合する実証を行いました。Uberとの連携による共同配車にも取り組み、交通と飲食・小売をつなぐ仕組みづくりが進んでいます。
現在は3年間のデータを活用し、地域に最適な交通モデルの検討を進めています。
また、交通だけでは地域課題を解決できないことから、観光で得られる収益を地域内で循環させ、再投資につなげる「地域公社」の構想も進行中です。
企業誘致を「場所の提供」から「価値創造の共演」へ——。
チャレンジ白馬は、個別の課題対応にとどまらず、持続可能な地域経営モデルの構築へと発展しています。
チャレンジナガノとチャレンジ白馬は、人口減少時代の地域戦略において極めて重要な示唆を含む文字通り挑戦的な取り組みではないでしょうか。
株式会社サンクゼール執行役員・三浦秀一氏が語ったのは、「地方にこそ価値がある」という確信でした。
同社はジャムづくりから出発し、1998年の長野オリンピック公式商品採用を契機に成長。その後、都市部への展開に際し、“リゾート型ブランド”の限界に直面します。
転機となったのが、2013年に立ち上げた久世福商店です。
サンクゼールが自社製品中心だったのに対し、久世福商店は全国約500の生産者と連携するセレクト型業態。「ザ・ジャパニーズ・グルメストア」というコンセプトのもと、日本各地の逸品を編集し、都市生活者の日常へ届けるモデルを確立しました。
ここで鍵となるのが“編集力”です。単に商品を並べるのではなく、「どの地域の」「どの生産者の」「どんな背景を持つ商品なのか」を物語として提示。
売り場では試食・試飲を通じて体験を提供し、商品理解を深める設計とデザインでブランド世界観を統一しています。
現在は全国約170店舗へ拡大。加えて長野（本質的ものづくり）、東京（情報収集・開発）、米国オレゴン州（成長市場）の三極体制を構築。海外では現地生産・現地販売へと舵を切り、地域ブランド買収や小売開拓を地道に進めています。
このモデルが示すのは、地方資源を「素材」のまま売るのではなく、「物語と世界観」で再編集することの重要性。地域経済の活性化においては、生産力だけでなく編集力が競争力を左右します。
誰に、どの文脈で、どう届けるのか。サンクゼールの挑戦は、地方発グローバル戦略の実践例として、多くの示唆を与えてくれます。
なお、翌日は希望者を募り「サンクゼール・ワイナリー本店」（サンクゼールの丘）を訪問。「おいしさを追求するために、効率だけを追うことは決してしない」というこだわりのワイナリー作業を、現場担当者の方からご案内いただきました。
その後、サプライズで現れた創業者である久世良三取締役会長からは、創業からの波瀾万丈の物語と、現在に至るまで引き継がれ続けている「人を大事にする経営」について伺いました。
質問タイムでは、数十年前から働き続けている知的障がいがある従業員の方のお話や、個人としても企業としても長年活動を続けられているタンザニアの孤児支援にまつわる話など、同社の経営理念を体現する活動についてもお聞かせいただきました。
なお、サンクゼールの丘敷地内の教会やショップの一部、そして広場は、「人が集まり、誠実に語り合える場があることが大切」と語る会長が自らデザインや施工工事に直接関わられたそうです。
循環・共創・編集。その先に見える長野モデルから学ぶ
本セミナーを貫いていたのは、「強みを尖らせ、共創で広げる」という思想でした。
いずれも単独ではなく、連携によって価値を最大化しています。
地域経済活性の鍵を握るのは、自社・自地域の「尖った強み」は何か。そして、それを誰と組み、どの市場へ届けるのかという設計力です。
古木の空間で交わされた議論は、単なる成功事例紹介にとどまりませんでした。
循環を起点に、テクノロジーと人材、産業と文化を結び直す——。地方発イノベーションの次章は、すでにここ長野から始まっています。
そしてその動きは、地域の強みを再編集し、未来へつなぐ日本全体の挑戦へと広がっていくはずです。