準備ができていようがいまいが、彼らはやって来ます。環境・社会・ガバナンス（ESG）の要素に関する規制開示の義務化は、どの企業にとっても目前に迫っています。世界中の政府は、カナダ、ブラジル、EU、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、スイスを含め、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に沿った報告要件をすでに採用しています。さらに、2023年1月にドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法が施行されました。米国では、証券取引委員会（SEC）が公開会社に対する新しい要件を検討しており、早ければ2024年1月に発効する可能性があります。

ESG開示では、企業は広範かつ変化する要因を分析し、報告する必要があります。SEC規制は、公開会社に対し、温室効果ガス排出量（短期的には自社のオペレーションおよびユーティリティーについて、および将来的にはサプライチェーン全体について）の開示と、排出量削減の目標および移行計画の開示を義務付ける予定です。また、企業は、ハリケーン、熱波、山火事、干ばつなどの異常気象の可能性を報告するとともに、それらのリスクをどのように評価しているかを特定する必要があります。

EUでは、2024年に施行されるCSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive）が、企業のビジネスモデルや活動が、環境正義や人権といったサステナビリティーの要素にどのような影響を与えるかについて、さらに詳細な開示を要求しています。「規制が始まるのを待つわけにはいきません」と、IBM Consultingのグローバル・サステナブル・ファイナンスおよびESGレポーティング・オファリング・リードのアダム・トンプソンは述べています。「あなたは今この旅に出なければなりません。」