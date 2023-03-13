準備ができていようがいまいが、彼らはやって来ます。環境・社会・ガバナンス（ESG）の要素に関する規制開示の義務化は、どの企業にとっても目前に迫っています。世界中の政府は、カナダ、ブラジル、EU、香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、スイスを含め、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に沿った報告要件をすでに採用しています。さらに、2023年1月にドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法が施行されました。米国では、証券取引委員会（SEC）が公開会社に対する新しい要件を検討しており、早ければ2024年1月に発効する可能性があります。
ESG開示では、企業は広範かつ変化する要因を分析し、報告する必要があります。SEC規制は、公開会社に対し、温室効果ガス排出量（短期的には自社のオペレーションおよびユーティリティーについて、および将来的にはサプライチェーン全体について）の開示と、排出量削減の目標および移行計画の開示を義務付ける予定です。また、企業は、ハリケーン、熱波、山火事、干ばつなどの異常気象の可能性を報告するとともに、それらのリスクをどのように評価しているかを特定する必要があります。
EUでは、2024年に施行されるCSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive）が、企業のビジネスモデルや活動が、環境正義や人権といったサステナビリティーの要素にどのような影響を与えるかについて、さらに詳細な開示を要求しています。「規制が始まるのを待つわけにはいきません」と、IBM Consultingのグローバル・サステナブル・ファイナンスおよびESGレポーティング・オファリング・リードのアダム・トンプソンは述べています。「あなたは今この旅に出なければなりません。」
現在、CFOは、企業のサステナビリティーの実績とサステナビリティー・メトリクスが財務情報開示とどのように結びついているかについて透明性のあるコミュニケーションを確保する責任を負っています。これは、ビジネスにおける財務機能の役割における大きな進化を物語っています。IBM Consultingのグローバル・ファイナンストランスフォーメーション・リード（Global Finance Transformation Lead）であるMonica Proothiは、「財務責任者は、単なるカウンターではなくストーリーテラーへと変わりました」と語っています。「彼らは単にビジネスに情報を提供するだけでなく、ビジネスと提携してデータをインサイトに変換し、サステナビリティーに関するリーダーシップの課題など戦略的目標を推進しようとしています」
CFOには、財務部門に質の高いESG報告とコミュニケーションの能力を構築するというプレッシャーがかかっています。この能力でパフォーマンスを発揮できないと、重大なリスクが伴います。「資本へのアクセスは変わることでしょう」とThompson氏は言います。IBM Institute for Business Valueによる2022年の調査によると、調査対象のCEOは、排出量、資源利用、公正労働、倫理的調達などのサステナビリティー要因に関する透明性向上を投資家から強く求められていました。ESGレポートの普及に伴い、投資の質を判断するためにこのような詳細な情報が使用されるようになります。「信用格付けと同じように、ESGリスク評価も得られます」とThompson氏は言います。
サステナブル・ファイナンスとESGレポートの取り組みをCFOに関連したものにし続けることが重要です。データ変換に重点が置かれるようになるため、そのプロセスにサステナブル・ファイナンスの取り組みを組み込む必要があります。私たちは、CFOがこのトランスフォーメーションのhelmにもなることを知っていますが、一部の組織は現在、サステナビリティーを業務やコンプライアンスの問題としてのみ、より狭く捉えています。
Thompson氏は、多くの企業がレポート用に近道や、チェリーピッキングしたデータを選択したり、推定値や二次的なソースに依存していることを警告しています。これはグリーンウォッシングに相当し、これは評判を低下させるリスクであり、企業がますます包括的になる開示要件に備えることはできません。質の高いESG報告を行うには、企業自身のオペレーションだけでなく、サプライヤーのオペレーションについても真の可視性が必要です。
Thompson氏はこれを「内部で」と呼んでいます。新しいテクノロジーと機能は必要ですが、最終的には価値を高め、機会を解き放つでしょう。CFOは、急速に進化する規制がもたらす新たな課題と期待に対応しなければなりません。
Proothi氏はCFOに「考察する、小さく始めて素早く行動する」ようにアドバイスしています。迅速な成果は、より大きな取り組みに再投資できる価値を生み出し、変革を小さな一歩に踏み出すことで、従業員は変化を導入することができます。Proothi氏は、プロセスをまとめるために専用のトランスフォーメーション・オフィスを設立することが便利なことが多いと述べています。それには、スキルアップの管理や、新しい取り組みのペースを調整すること、従業員のエクスペリエンスを評価すること、そして「変化疲労」によって進捗が損なわれないようにすることが含まれる場合があります。
プロセス・マイニングは、Proothi氏とThompson氏が財務変革において推奨する最初のステップの1つです。「それは最適な道筋を示し、それからクライアントが見ているすべてのバリエーションを示します。最終的には、この大きなスパゲッティのボールができます」とProothi氏は言います。プロセスを最適化することで、労働力はデータ・オーケストレーションと解釈という価値の高い作業に取り組むために必要な帯域幅を得ることができます。Proothiが推奨するアプローチの1つは、Celonisが提供するソリューションを使用することです。これは、ビジネスが実際にどのように機能するかをリアルタイムで示すことで、サステナビリティーを実現することができます。これにより、サプライチェーンのボトルネックを特定し、workflowsを再調整し、隠れた非効率性を見つけることができます。
エンタープライズリソースプランニング(ERP)システムは、質の高いデータを収集する良いツールですが、「事実上の持続可能性やデータオブジェクトは組み込まれていません」とトンプソン氏は言います。「ERPを拡張、強化、強化する方法を見てみましょう」そして、従来のデータ・ストレージではもはや十分ではありません。「今では、データレイクはデータ・スワンプのようなものになっています」とProothi氏は言います。データ・メッシュとデータ・ファブリック・ソリューションは、データのクリーンさ、最新性、アクセス性の確保に役立ちます。
財務部門の進化するニーズには、多くの財務専門家がまだ持っていないさまざまなスキルが必要です。「必要なスキルを全て備えたユニコーンのような人材を見つけることは決してできません」とプルーティ氏は言います。従来の会計スキルを持つ個人とサステナビリティーとコミュニケーションの経験豊富な人々を組み合わせることで、チームはお互いのスキルアップを支援しながら、新しい責任を処理できるようになります。
IBM Envizi ESG Suite のような資産管理やサプライチェーン管理ソリューションのようなAI搭載の統合プラットフォームは、組織が幅広い環境データを収集して編集するのに役立ちます。CFOにとっておそらくより重要なことは、そのデータを読みやすいoutputに変換し、サステナビリティーのリスクと機会について効果的な意思決定に必要な可視性を提供することです。IBMはまた、データサイエンス、機械学習、AIを使用して、グローバルサプライチェーン全体のESGリスクを強調し、公正な労働などの複雑な問題であっても真の透明性を提供するプラットフォームであるFRDMとも提携しています。
財務部門が四半期ごとに決算を担当するだけの時代は終わりました。「CFOの役割は完全に変わりました」とProothi氏は言います。歴史的には経理的な役割であったものが、現在では戦略的なリーダーシップを発揮し、サステナビリティーと収益性を両立させる機会を得ています。未来のCFOは、財務機能を再構築して性能を向上させ、企業のオペレーションを高レベルの目標と価値観に合わせて説得力のあるストーリーを伝えることができます。
