新型コロナウイルス感染症のパンデミック以来、現金の使用量は世界中で減少し、暗号通貨やレガシーのデジタル決済システムに基づくデジタル決済が普及しています。その結果、新しい形態の集中管理型デジタル通貨が、ビットコインなどの暗号通貨と並んで台頭しており、その悪名高い変動性が世界的な受け入れを困難にしています。より重要なのは、中央銀行デジタル通貨（CBDC）がデジタル形式の中央銀行マネーを提供するようになったことです。一方、トークン化された預金はリテールとホールセールの両方の文脈における商業銀行のマネーのライフサイクルをトークン化します。
このような集中管理されたシステムでは、説明責任とプライバシーを共存させる必要がありますが、両者は認可された監査の必要性を尊重する必要があります。同時に、システムのクリティカルな性質上、レジリエンスの達成は極めて重要です。一方でレジリアンスの定義は、レガシーの重要インフラシステムにおけるクラッシュ・フォールト耐性を超えて拡張されています。システムは、その一部が侵害されても稼働し続けることができるように、ビザンチン障害 に対してレジリエンスがなければなりません。
分散型台帳技術（DLT）などの分散型トランザクション処理システムは関連するプラットフォームですが、現在のDLT実装は一般に十分な拡張性を備えていません。この天井は、IBM Researchによる最近の研究によって打ち砕かれました。その研究とは、プライバシー、規制遵守、高度なレジリエンスを組み合わせたCBDCのための高性能フレームワークを提供するものです。
中央銀行デジタル通貨は、国または地域の中央銀行によって管理されるデジタル通貨です。現金と同様に、価値を保管し、交換手段として機能し、会計単位を表すように設計されています。CBDCは、商業銀行や中央銀行の間のホールセール決済と、個人による取引などの小売支払い取引の両方に使用されます。近年、CBDCは、イノベーションを促進し、決済システムへの組み込みをより効果的に支援し、決済の遅延やコスト、取引相手のリスクを軽減できるため、金融市場の現在の非効率性に対する実行可能な解決策として位置づけられています。
現在、130以上の中央銀行がCBDCを積極的に探求し、進化するアーキテクチャ上の考慮事項や、様々なCBDC実験の結果など、CBDCプラットフォームの機能的・非機能的要件について定期的にレポートを発表しています。いくつかの国の中央銀行はすでにCBDC の試験運用を開始しており、欧州中央銀行は最近、デジタルユーロ導入に向けた法整備を提案しました。
CBDCシステムの規制は現地の管轄区域によって異なりますが、システムは同じ機能要件と非機能要件の多くを共有しています。たとえば、CBDCインフラストラクチャーが金銭供給に及ぼすクリティカルな影響は、中央銀行によって管理されるべきであることを意味しています。ただし、CBDCシステムの重要な性質に関連する堅牢性とレジリエンスの要件により、分散型ガバナンス、システムの地理的に分散された展開、およびシステムのさまざまな部分の独立した運用が課せられます。
規制遵守と効率的な紛争解決機能には、透明性、監査可能性、否認防止が必要です。マネーロンダリング防止指令（ AML ）などの規制やテロ資金供与（CFT）との闘いに焦点を当てた取り組みなどの規制では、不審な支払い取引を検知し、その出所を特定し、関係当局に報告することが規定されています。あるいは、EUの改正決済サービス指令（PSD2）では、不正アクセス検知と紛争解決の重要性が強調されています。さらに、CBDCシステムは、既存の支払い、決済、流動性インフラストラクチャーを、他のCBDCシステムや新興のデジタル資産システムと並行して相互運用する必要があります。
システムの性能と拡張性は、システムを受け入れて使用する上で極めて重要です。これは、決済を超えた他のアプリケーションへの使用を拡大しようとしているホールセールCBDCプラットフォームにとって重要なことです。小売CBDCシステムは、既存の決済サービスと競合し、数百万のユーザー・トランザクションに対応できる必要があります。これは、ピーク時に1秒あたり数万件（TPS）のトランザクションを処理できることを意味します。
支払い取引のプライバシーも重要です。プライバシーとは、データ所有者が自分の取引情報にアクセスするユーザーを制御する権利を指します。たとえば、PSD2では、個人情報の処理はGDPRとそのデータ最小化の原則に準拠する必要があると規定しています。これにより、個人情報の収集は取引処理に必要なものに限定されます。これにはさまざまな解釈が可能です。データの最小化に対する保守的なアプローチにより、取引当事者や取引の価値に関する情報が漏えいすることなく、支払い取引が確実に処理されるようにします。これにより、トランザクションの監視と監査がより困難になります。許容的なアプローチでは、支払いの金額と、支払者と受取人の身元が明らかになる可能性があります。
進歩的なCBDCシステムは、パフォーマンスや監査可能性を含む他のすべての要件とともに、プライバシーのさまざまな解釈に対応する必要があります。テクノロジーが進化するにつれて、プライバシーの規制や要件も進化するため、アジリティを組み込む必要があります。
IBM Researchでは、前述のすべての課題に対処する、代替可能な金融資産管理（特にCBDC向け）のためのトランザクション処理フレームワークを開発しました。許可型DLTには、一元化されたガバナンス・モデルであっても、プライバシーに対処できる能力、透明性、侵害されたノードに対するレジリエンスなど、他のテクノロジーに比べて複数の利点があります。また、CBDCのパフォーマンスと拡張性の要件を満たしているだけでなく、それを上回っています。私たちは、以下を示すシステム・アーキテクチャーとプロトコルを導入することで、これらの主張をさらに検証しました。
この研究では、Hyperledger Fabricの進化バージョンとして私たちのフレームワークのプロトタイプ実装を主要な機能として取り上げ、4つのCBDCプライバシーモデルと組み合わせています。このモデルとはすなわち、プライバシーなしの標準未使用トランザクションアウトプット(UTXO)サポート(標準公開鍵基盤(PKI)使用)、 自己主権アイデンティティ を使用するトランザクター向けの説明責任のある偽名・匿名性を備えた標準UTXOサポート原則とプライバシー基準、匿名性とゼロ知識証明ベースの拡張を用いた交換量の機密性を強化したUTXOサポート、およびIBM Researchが導入した暗号技術を用いた完全な取引者（説明責任）プライバシーを実現する追跡不能なUTXOの4つです。さらに、私たちは、3つのコンセンサス・プロトコルを用いて当社システムのパフォーマンスを評価しました。つまり、クラッシュ・フォールト・トレラント・コンセンサス・プロトコルであるRaft、野外でのビザンチン・フォールト・トレラント・コンセンサス・プロトコルであるSmartB FT 、そして NarwhalとTuskコンセンサス・アルゴリズム に触発された新しいビザンチン・フォールト・トレラント・アーキテクチャーで、最先端の性能とスケーラビリティを示すものです。
私たちの成果として、標準的な UTXO 仮名モデルの場合、プロトタイプ実装では Raft と SmartBFT において最大 80,000 TPS、新しいコンセンサス・アルゴリズムのにおいては 150,000 TPS 以上、それぞれ処理できることが示されています。さらに、私たちの成果では、トランザクション処理コンピューティングの水平拡張性が実証されています。実際、より強力な設備のコストをかければ、交換量や個々のユーザーの活動が隠された、より強力なプライバシー・シナリオでも同じ数字を達成できることが示されています。取得された性能数値は、エンドユーザーにプライバシーを提供するCBDCシステムに対応しており、一方で権限のある監査人が、取引情報と決済コンポーネントを検査して取引を適切に処理できるようにします。
トークン化は、さまざまな形式の金融資産を拡張する用語です。これは、ビジネス資産のデジタル化を指しますが、透明性、相互運用性、レジリエンス、プログラム可能性に関する、これまでにない要件をサポートするデジタル・システムを前提としています。中央銀行のデジタル通貨は、中央銀行のお金のトークン化の例ですが、商業銀行への預金や商業銀行の資金（トークン化預金とも呼ばれる）、さまざまな形態の証券（トークン化証券）など、数多くの預金口座にトークン化が拡大しています。
これらすべてのシステムは、対応するユースケースという点では異なりますが、説明責任、プライバシー、規制遵守、レジリエンス、プログラム可能性の観点では、同様の一連の要件に帰着します。実際、各ユースケースを結論づけるには、それぞれのユースケースを詳細に調査する必要がありますが、IBM Researchが提案しているフレームワークは、トークン化された資産のより広範な用途に直接対応するのに十分な汎用性を備えています。
