CBDCシステムの規制は現地の管轄区域によって異なりますが、システムは同じ機能要件と非機能要件の多くを共有しています。たとえば、CBDCインフラストラクチャーが金銭供給に及ぼすクリティカルな影響は、中央銀行によって管理されるべきであることを意味しています。ただし、CBDCシステムの重要な性質に関連する堅牢性とレジリエンスの要件により、分散型ガバナンス、システムの地理的に分散された展開、およびシステムのさまざまな部分の独立した運用が課せられます。

規制遵守と効率的な紛争解決機能には、透明性、監査可能性、否認防止が必要です。マネーロンダリング防止指令（ AML ）などの規制やテロ資金供与（CFT）との闘いに焦点を当てた取り組みなどの規制では、不審な支払い取引を検知し、その出所を特定し、関係当局に報告することが規定されています。あるいは、EUの改正決済サービス指令（PSD2）では、不正アクセス検知と紛争解決の重要性が強調されています。さらに、CBDCシステムは、既存の支払い、決済、流動性インフラストラクチャーを、他のCBDCシステムや新興のデジタル資産システムと並行して相互運用する必要があります。

システムの性能と拡張性は、システムを受け入れて使用する上で極めて重要です。これは、決済を超えた他のアプリケーションへの使用を拡大しようとしているホールセールCBDCプラットフォームにとって重要なことです。小売CBDCシステムは、既存の決済サービスと競合し、数百万のユーザー・トランザクションに対応できる必要があります。これは、ピーク時に1秒あたり数万件（TPS）のトランザクションを処理できることを意味します。

支払い取引のプライバシーも重要です。プライバシーとは、データ所有者が自分の取引情報にアクセスするユーザーを制御する権利を指します。たとえば、PSD2では、個人情報の処理はGDPRとそのデータ最小化の原則に準拠する必要があると規定しています。これにより、個人情報の収集は取引処理に必要なものに限定されます。これにはさまざまな解釈が可能です。データの最小化に対する保守的なアプローチにより、取引当事者や取引の価値に関する情報が漏えいすることなく、支払い取引が確実に処理されるようにします。これにより、トランザクションの監視と監査がより困難になります。許容的なアプローチでは、支払いの金額と、支払者と受取人の身元が明らかになる可能性があります。

進歩的なCBDCシステムは、パフォーマンスや監査可能性を含む他のすべての要件とともに、プライバシーのさまざまな解釈に対応する必要があります。テクノロジーが進化するにつれて、プライバシーの規制や要件も進化するため、アジリティを組み込む必要があります。