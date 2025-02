SMBCグループのクラウド戦略により誕生した専任組織CCoEの成果とは

ーーCCoEとして、具体的にどのような活動を展開されているのですか。

日本総研 SMBCグループ各社のクラウド活用を支援するため、利用者・開発者への情報発信、QA対応・提案を実施するとともに、セキュリティー・コストをはじめとしたクラウドを利用するにあたって留意すべき事項の統制を、企画・ガイド・実装の3つの観点から実施しています。

活動は大きく5つに分類されます。

1つ目が、各社からクラウドを使いたいという相談を受けた際、手続、セキュリティー、運用、契約などでSMBCグループが求める基準に則り利用するためのガイドを行います。セキュリティーや制約の網羅だけでなく、活用のためのノウハウ共有やシステム・アーキテクチャーの提案を行います。

たとえば、あるSMBCグループの企業が何らかのSaaSを使いたい、何らかのクラウド・サービスを使って業務システムを作りたいとなった時、その企業が満たさなければならない法規制や制約などの基準を検討しながら、どうするのが最善なのかを提案します。

2つ目として、既存案件から得られた知見やSMBCグループが求める基準を遵守した形でクラウド活用するための共通事項を、システム設計や実装観点からガイドとして作成しグループ各社へ還元しています。

3つ目は、共通基盤の実装です。SaaSやPaaSなどを導入するにあたって、金融機関ならではの制約を満たし、既存運用機能をうまく利用するための仕組みの開発と展開を行っています。

4つ目は人材育成です。SMBCグループにてさらなるクラウドの活用を行うために、クラウド技術、開発、管理手法といった知見を共有し育成につなげています。また、各クラウド事業者の資格取得も支援しています。

5つ目はSMBCグループ内外への情報発信です。クラウドに関する仕様変更・障害・セキュリティー情報や利用実績について、日本総研社内やSMBCグループ内に情報発信を行っています。SMBCグループ外向けにも、本ブログをはじめとしまして、クラウド活用の取り組みを発信していきます。

日本総研 クラウド導入効果の一つにコストの最適化があります。単にコストを下げるということだけでなく、ビジネス環境の変化に対して、新たな価値の実現とコストの最適化も合わせて検討する必要がありますね。たとえば、オンプレミス環境の更改検討では、クラウドへのリフト&シフト※1といった検討にて、IaaSへのリフトだけがゴールではなく、新たな価値実現のための更改検討が必要です。戦略的なクラウド活用において重要なポイントです。

※1 企業などの情報システムをクラウドへ移行する際、既存システムをそのままクラウドに持ち込み(リフト)、漸進的にクラウド環境に最適化(シフト)していく方式

クラウド・サービスを大きく分けるとSaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)と区別されますが、オンプレミスにあるサーバーをIaaSにそのまま移しただけではコスト効果は限定的です。業務要件や各種制約の整理を実施し、各クラウド・サービスの利点を活かしたSaaSやPaaSの採用ができたとすると、オンプレミス対比で大幅なコスト効果が見込める場合もあります。このような支援を行う事例も増えてきました。加えて、オンプレミス環境だけでは、実現困難なイノベーションを成功させた事例もあります。

SMBCグループでは、Microsoft、AWS、Google、Salesforce、Oracle、その他事業者が提供するクラウド・サービスのマルチな活用を行っています。幅広い領域とその業務要件の中で、要件を満たすクラウド・サービスの選定や場合によってはオンプレミスとのハイブリット利用など、クラウド活用の効果を見極めた実効性のある支援がCCoEに求められています。