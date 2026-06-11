銀行業界は、急速かつ構造的な変化の時期を迎えています。今後2年間で、銀行業界のリーダーは重要な問いに直面します。決済フローと、トークン化によって生み出されつつある新たな収益プールを誰が支配するのか、という問いです。
かつてはニッチなイノベーションと考えられていたトークン化は、急速に戦略的優先事項となりつつあります。IBM Institute for Business Valueによる最新の調査レポート『2026 銀行業界グローバル展望：トークン化経済圏における銀行業』では、トークン化が資産の移転や流動性の管理方法、さらには銀行の価値創出のあり方を再構築する可能性が示されています。
トークン化の本質は、現金、証券、不動産などの金融資産の所有権をデジタルトークンとして表現することにあります。このプロセスにより、資産の移動、分割、決済が容易になり、多くの場合、数日ではなく数秒で済みます。
しかし、実際の影響は迅速な決済をはるかに超えています。
トークン化は、流動性の仕組みとそれにアクセスできる人々を根本的に変える可能性を秘めています。市場では、複数の仲介者や手作業による照合作業に頼ることなく、摩擦を抑えながら、ほぼリアルタイムで取引を処理できるようになります。
その変化は、金融サービスの経済性を変え、新たなビジネスモデルを可能にするとともに、価値の移転において銀行が果たす役割を変える可能性があります。この進化により、多くの銀行業界リーダーは現在、トークン化をニッチなイノベーションとしてではなく、戦略的優先事項と見なしています。
多くの銀行幹部はこの機会を認識していますが、その取り組みの進捗には依然としてばらつきがあります。
大きな障壁の1つは人材です。IBM Institute for Business Valueの調査によると、経営幹部の71％が、トークン化の取り組みに必要な重要なスキルが不足していると回答しており、中にはその影響を「大きな制約となっている」と表現する回答者もいます。
テクノロジーももう一つの障害です。多くの銀行は依然として、トークン化された通貨やトークン化された資産をサポートするように設計されていないレガシーのコア・プラットフォームに依存しています。これらのシステムの変革は、複雑で費用がかかります。
さらに、どのプラットフォームやパートナーを選ぶべきかという不確実性も加わり、多くの銀行業界のリーダーは、勢いが重要なこのタイミングで行動をためらっています。
報告書では、もう1つの潜在的な変化についても指摘しています。経営幹部の約3分の1は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）が最終的に従来のカードネットワークに取って代わる可能性があると考えています。
そうなった場合、銀行への影響は即座に重大なものになる可能性があります。インターチェンジ手数料や預金に基づく収益には下押し圧力がかかる一方で、取引データやカスタマー・リレーションシップに対する主導権が新たなプレーヤーへ移る可能性があります。
この変化により、銀行はその価値の源泉を再考せざるを得なくなります。銀行は、主に取引の処理から収益を得るのではなく、さまざまなサービスに重点を置く必要があるかもしれません。これらのサービスには、デジタル・マネーの保護、トークン化された資産の保護、そしてますます複雑化するデジタル金融エコシステムへの対応を顧客に支援することなどが含まれます。
トークン化された経済では、信頼と専門知識が重要な競争上の差別化要因になる可能性があります。
トークン化された経済が形を成しつつある中で、銀行業界のリーダーたちは将来への投資方法を再考しています。
主要機関は、トークン化を一連の孤立したパイロットまたは実験的なユースケースとして扱うのではなく、トークン化を銀行の中核インフラストラクチャーの一部として見始めています。その変化により、投資の優先順位も変わりつつあります。
銀行は、静的資産の保護だけに焦点を当てるのではなく、受け渡しの工程を減らし、摩擦を抑え、柔軟性を高めながら、資本をより効率的に移動できるプラットフォームにますます注目しています。モジュール式でAIに対応したアーキテクチャーは、この環境において特に重要です。テクノロジーや規制が進化し続ける中で、銀行が適応していく上で役立つためです。
2030年までに、これらの機能はもはや差別化要因ではなく、必要不可欠なものになっているかもしれません。
早期に行動する金融機関こそが、銀行業界の次なる進化をリードする上で最も有利な立場に立つ可能性が高いでしょう。
トークン化は単に資産をデジタル化するだけではありません。それは、金融システムを通じて価値がどのように移動するのか、そして最終的に誰がその価値を獲得するのかを再定義するものです。
IBVレポート『トークン化経済圏における銀行業』をお読みください。
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