トークン化の本質は、現金、証券、不動産などの金融資産の所有権をデジタルトークンとして表現することにあります。このプロセスにより、資産の移動、分割、決済が容易になり、多くの場合、数日ではなく数秒で済みます。

しかし、実際の影響は迅速な決済をはるかに超えています。



トークン化は、流動性の仕組みとそれにアクセスできる人々を根本的に変える可能性を秘めています。市場では、複数の仲介者や手作業による照合作業に頼ることなく、摩擦を抑えながら、ほぼリアルタイムで取引を処理できるようになります。

その変化は、金融サービスの経済性を変え、新たなビジネスモデルを可能にするとともに、価値の移転において銀行が果たす役割を変える可能性があります。この進化により、多くの銀行業界リーダーは現在、トークン化をニッチなイノベーションとしてではなく、戦略的優先事項と見なしています。