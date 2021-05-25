スマート・コントラクトは、分散型財務（DeFi）内の分散型アプリケーションにバンドルして、より複雑な機能を実行することができます。金融テクノロジー（FinTech）におけるスマートコントラクトの有効性は、ますます明らかになっています。この新しい形式の契約により、2つのシンプルな概念を1つの強力なアイデアに統合することで、世界中で行われる取引の正確性と検証が向上します。

スマート・コントラクトは条件付き取引における信頼の問題を解決するため、引き続き金融業界で最も広く使用されています。支払処理、金融商品の清算と決済、トレード・ファイナンス、および規制テクノロジーはすべて、スマート・コントラクトから大きな恩恵を受けています。

すでに、PayPalのようなフィンテック大手が暗号通貨に参入しており、デジタル金融会社が何か新しいものに変貌を遂げるかもしれません。新世代の金融の到来を告げる可能性があるため、これは潜在的に賢明な投資となる可能性があります。ペイパルは、スマートコントラクトの実験やブロックチェーンのテストを行い、決済やその他のトランザクションを改善するために、暗号化された「スーパーアプリ」の立ち上げを計画していると報じられています。

信頼性を損なうことなく、スマート・コントラクトはフィンテックに透明性をもたらします。契約条件の確認を分散化することで、契約パートナーは互いに責任を負います。

透明性が高まることで、WeBullやRobinhoodのようなプラットフォームが、以前は他の方法ではアクセスできそうになかった投資へのアクセスを提供することで、フィンテックのランドスケープを席巻しています。しかし、Robinhoodの騒動を受けて、個人投資家は同様の機能を提供する代替プラットフォームを選んでいます。たとえば、Nasdaqに上場しているFreedom Holding Corp.（FRHC）は、小売投資家が株式を購入し、選択されたIPOに参加できるようにするプラットフォームを持っています。ただし、IPOに関しては、少なくとも2,000ドルの購入基準が適用されます。一部の小売投資家は、TD Ameritrade、E*TRADE、Fidelityなど、より従来型のプラットフォームに注目しています。これらはすべて、RobinhoodやWeBullと同様の主要な機能を提供していますが、ただし軽微な違いがあり、USPは異なります。

スマート・コントラクトは、事前に設定されたルールに従ってトランザクションを自動的に実行するため、トランザクションは暗号化され、不変であることを目的とした分散型台帳に保管されます。

これは、金融契約の世界を再構築する可能性を秘めています。個人は、個人的な利益のために情報が変更されていないことを確認して安心できます。

ブロックチェーン取引記録は暗号化されるため、セキュリティー機能をスマート・コントラクトに統合することで、損害、元のデータに対するデータの損失、またはハッキングが発生した場合に、バックアップと複製を自動的に生成することができます。個々のレコードは分散型台帳上の過去のレコードに接続されているため、1つのレコードを変更するにはチェーン全体を変更する必要があります。

また、スマート・コントラクトは自動的に実行されるため、ある程度の確実性も得られ、書類の処理や文書に手で記載された誤りの修正に時間を費やす必要がありません。スマートな契約は、わずかなコストで数分で実行できます。

デジタル資産と支払いの流れを自動化すると、フィンテック内で新しい製品やビジネス・モデルを促進できます。ブロックチェーン・スマート・コントラクトにより、監視と執行コストが削減され、金融機関は取引後の金融市場インフラストラクチャーにそれほど依存する必要がなくなりました。

全体として、ブロックチェーン・スマート・コントラクトは、業種・業務、特にフィンテックにおける契約の実現方法を確かに変革する力を持っています。ただし、主流のアプローチに到達するまでには、時間がかかり、さらなる開発が必要です。