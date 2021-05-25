今日、スマート・コントラクトは、多くの財務およびビジネス・プロセスを最適化するために利用できます。本質的に、これらは、明示的な契約条件によって管理される自己実行型、自己強制型プロトコルです。
ブロックチェーン上では、スマートコントラクトは複数の仲介者が関与する複雑なプロセスを合理化することができ、これがブロックチェーン業界で最も人気があり話題になるテーマのひとつになっています。これらにより、サードパーティの関与なしで信頼できるトランザクションのパフォーマンスが得られます。
スマート・コントラクトは、契約に対するまったく異なるアプローチ方法を表しています。両当事者が紙の契約書の複製に署名する代わりに、スマート・コントラクトはブロックチェーン・テクノロジーによってコンプライアンスを保証します。これにより、コストが削減され、契約交渉プロセスが簡素化されます。
スマートコントラクトは、ブロックチェーンの上で実行可能なコードを通じて機能し、信頼できる第三者の関与なしに、信頼できない当事者間の合意を促進し、強制します。このコードはトランザクションのメカニズムを定義するものであり、条件の最終的な決定権を持ちます。契約の読み取り可能な条件は、ネットワーク上で実行できるコンピューターコードにコンパイルされます。
コンピュータのネットワークは、事前に設定された条件が満たされると検証されると、アクションを実行します。その後、トランザクションが完了すると、ブロックチェーンが更新されます。トランザクションがブロックに含まれると、スマートコントラクトが開始され、取り消すことはできません。
現在のシステムにおける当事者間の取引は一元化された形で行われますが、これには高額な取引手数料とセキュリティー上の懸念が伴います。スマートな契約により、仲介者や契約執行の必要がなくなります。
スマート・コントラクトは、国際ビジネスや貿易の実行方法を変えることで、金融、不動産、小売サプライチェーン、電気通信、製造などの業種にトランスフォーメーションをもたらす可能性があります。これにより、商業的取り決めを実行する効率とスピードが向上し、取引の完全な透明性が促進されます。その他のメリットとしては、すべてのアクションが記録されるため、セキュリティーが向上します。
ブロックチェーンでは、スマート・コントラクトの目標は、匿名当事者間のビジネスと取引を最終的に簡素化する一連の指示を実行することです。ブロックチェーンは、ネットワーク内でこれまでに発生したすべてのトランザクションを記録する分散データベースです。従来の方法に関連する形式とコストを削減することで、スマート・コントラクトはブロックチェーンの基礎となるテクノロジーであり、イーサリアム・ネットワークの重要な要素となっています。
Ethereumは、その言語が、より高度でカスタマイズされた契約の作成を容易にするチューリング完全性主要な機能をサポートしているため、コーディングやスマート・コントラクトの進行に使用される最も一般的なブロックチェーン・プラットフォームです。このオープンソースプラットフォームには、利用可能な最大の開発者ネットワークの 1 つがあります。ただし、Aeternity、Cardano、Qtumなど、同様の成果を提供する他のさまざまなプラットフォームが多数あります。
ブロックチェーンは、データが失われたり、変更されたり、削除されたりすることがないため、スマートコントラクトに最適な環境です。さらに、ガートナーは、ブロックチェーンのスマートコントラクトを使用する組織は、外部から強制されたものであれ、自発的に採用されたものであれ、データ品質全体を50% 向上させることができると予測しています。
スマート・コントラクトは、分散型財務（DeFi）内の分散型アプリケーションにバンドルして、より複雑な機能を実行することができます。金融テクノロジー（FinTech）におけるスマートコントラクトの有効性は、ますます明らかになっています。この新しい形式の契約により、2つのシンプルな概念を1つの強力なアイデアに統合することで、世界中で行われる取引の正確性と検証が向上します。
スマート・コントラクトは条件付き取引における信頼の問題を解決するため、引き続き金融業界で最も広く使用されています。支払処理、金融商品の清算と決済、トレード・ファイナンス、および規制テクノロジーはすべて、スマート・コントラクトから大きな恩恵を受けています。
すでに、PayPalのようなフィンテック大手が暗号通貨に参入しており、デジタル金融会社が何か新しいものに変貌を遂げるかもしれません。新世代の金融の到来を告げる可能性があるため、これは潜在的に賢明な投資となる可能性があります。ペイパルは、スマートコントラクトの実験やブロックチェーンのテストを行い、決済やその他のトランザクションを改善するために、暗号化された「スーパーアプリ」の立ち上げを計画していると報じられています。
信頼性を損なうことなく、スマート・コントラクトはフィンテックに透明性をもたらします。契約条件の確認を分散化することで、契約パートナーは互いに責任を負います。
透明性が高まることで、WeBullやRobinhoodのようなプラットフォームが、以前は他の方法ではアクセスできそうになかった投資へのアクセスを提供することで、フィンテックのランドスケープを席巻しています。しかし、Robinhoodの騒動を受けて、個人投資家は同様の機能を提供する代替プラットフォームを選んでいます。たとえば、Nasdaqに上場しているFreedom Holding Corp.（FRHC）は、小売投資家が株式を購入し、選択されたIPOに参加できるようにするプラットフォームを持っています。ただし、IPOに関しては、少なくとも2,000ドルの購入基準が適用されます。一部の小売投資家は、TD Ameritrade、E*TRADE、Fidelityなど、より従来型のプラットフォームに注目しています。これらはすべて、RobinhoodやWeBullと同様の主要な機能を提供していますが、ただし軽微な違いがあり、USPは異なります。
スマート・コントラクトは、事前に設定されたルールに従ってトランザクションを自動的に実行するため、トランザクションは暗号化され、不変であることを目的とした分散型台帳に保管されます。
これは、金融契約の世界を再構築する可能性を秘めています。個人は、個人的な利益のために情報が変更されていないことを確認して安心できます。
ブロックチェーン取引記録は暗号化されるため、セキュリティー機能をスマート・コントラクトに統合することで、損害、元のデータに対するデータの損失、またはハッキングが発生した場合に、バックアップと複製を自動的に生成することができます。個々のレコードは分散型台帳上の過去のレコードに接続されているため、1つのレコードを変更するにはチェーン全体を変更する必要があります。
また、スマート・コントラクトは自動的に実行されるため、ある程度の確実性も得られ、書類の処理や文書に手で記載された誤りの修正に時間を費やす必要がありません。スマートな契約は、わずかなコストで数分で実行できます。
デジタル資産と支払いの流れを自動化すると、フィンテック内で新しい製品やビジネス・モデルを促進できます。ブロックチェーン・スマート・コントラクトにより、監視と執行コストが削減され、金融機関は取引後の金融市場インフラストラクチャーにそれほど依存する必要がなくなりました。
全体として、ブロックチェーン・スマート・コントラクトは、業種・業務、特にフィンテックにおける契約の実現方法を確かに変革する力を持っています。ただし、主流のアプローチに到達するまでには、時間がかかり、さらなる開発が必要です。
