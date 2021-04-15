AIOpsのメリットの計算

AIOpsソリューションへの投資は、リターンが不明なためにストレスがかかることは言うまでもなく、多額になる可能性があります。とはいえ、ITオペレーションの担当者として、ミッションクリティカルなワークロードを通じてインシデントを確実に評価、診断、解決するためには、それが不可欠であることをご存知なはずです。
潜在的なメリットを事前に、文字通り数分で定量化できるツールがあることを想像してみてください。イベント・ノイズを削減し、インシデントが障害になる前に迅速に診断して解決できるという、目に見えるメリットを知ることで、心から必要な安心感が得られます。
もう想像する必要はありません。当社の新しい計算ツールが利用可能になったことで、AIOpsにより成熟度レベルを迅速に評価し、潜在的なメリットを導き出すことができます。これは、ITの障害やインシデントの解決にかかる平均時間から、1回の停止あたりのダウンタイムの平均コストまで、重要な質問に答えるのに役立ちます。
そこからは、IBM Cloud Pak for AIOps が提供できるプラスの影響を実証する計算をツールに任せて、あとは待つだけです。
AIOpsの取り組みを正しい方向に進めるための追加リソースをご覧ください。
既存のITインフラストラクチャーを自動的にスケーリングして、低コストでより高い性能を実現します。
IT運用のためのAIが、卓越したビジネス・パフォーマンスを実現するのに必要な洞察をどのように提供するかをご覧ください
単純なタスクの自動化だけではなく、注目度が高く、顧客と接し、収益を生み出すプロセスを、組み込み型の導入とスケーリングで処理します。
