AIOpsのメリットの計算

AIOpsソリューションへの投資は、リターンが不明なためにストレスがかかることは言うまでもなく、多額になる可能性があります。とはいえ、ITオペレーションの担当者として、ミッションクリティカルなワークロードを通じてインシデントを確実に評価、診断、解決するためには、それが不可欠であることをご存知なはずです。

潜在的なメリットを事前に、文字通り数分で定量化できるツールがあることを想像してみてください。イベント・ノイズを削減し、インシデントが障害になる前に迅速に診断して解決できるという、目に見えるメリットを知ることで、心から必要な安心感が得られます。

もう想像する必要はありません。当社の新しい計算ツールが利用可能になったことで、AIOpsにより成熟度レベルを迅速に評価し、潜在的なメリットを導き出すことができます。これは、ITの障害やインシデントの解決にかかる平均時間から、1回の停止あたりのダウンタイムの平均コストまで、重要な質問に答えるのに役立ちます。

そこからは、IBM Cloud Pak for AIOps が提供できるプラスの影響を実証する計算をツールに任せて、あとは待つだけです。