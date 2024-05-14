どこから始めるべきか：3人のIBMのリーダーが新任の最高AI責任者を指導

LinkedInによると、最高人工知能責任者（CAIO）の数は過去5年間でほぼ3倍に増加しました。さまざまな業種の企業が、後れを取らないようにするために、経営陣と共にAIを中核ストラテジーに統合する必要性を認識しています。これらのAIリーダーは、企業と連邦政府におけるAIの導入と監視の青写真を策定する責任を負っています。
最近のバイデン政権による大統領令と各分野にわたるAI導入の急増を受けて、行政管理予算局 (OMB) は連邦機関がAIの機会を捉えつつリスクを管理する方法についてのメモを発表しました。
多くの連邦政府機関は、担当領域内でのAIの使用を監督し、責任あるAIイノベーションを促進し、生成AIを含むAIに関連するリスクに対処して、国民への影響を考慮した上で組織に導入することを徹底するために、CAIOを任命しています。しかし、これらのCAIOは、規制対策とイノベーションのバランスをどのように取るのでしょうか。顧客はどのように信頼を育むのでしょうか。
新任のCAIO（最高AI責任者）が最初の90日間で直面する重要な機会と課題について、3人のIBMリーダーが洞察を共有します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
最高 AI 責任者としての最初の 90 日間は緊張感にあふれ、あっという間に過ぎてしまいますが、それでも近道をせず確実に取り組まなければなりません。最後に付け加える考慮事項としてではなく、最初から、安全性、包括性、信頼性、ガバナンスを考慮します。しかし、内なる社会変革の担い手の慎重さやクリティカルな視点に、内なる技術者の楽観主義を消し去らせてはいけません。AI が今存在しているからといって、政府機関が国民に対する既存の責任から免除されるわけではないことを忘れないでください。問題を特定し、データを理解し、解決策を評価する際には、私たちの中で最も脆弱な人々を考慮してください。
限られた情報を公平に分配するだけから、最も困っている人をどのように支援できるかを考えることにまで、公平性を再考することをためらわないでください。責任を、単に規制に従うことから、テクノロジーの管理へと再定義することをためらわないでください。事後に行われた選択を単に文書化することから、事前に公的な情報を求めることへと透明性を再定義することをためらわないでください。
都市計画と同様、AIはインフラストラクチャーです。今下す選択は、将来の世代に影響を与える可能性があります。第七世代の原則に従いましょう。ただし、現在明らかな危険を無視して、長期的な実存的リスクの議論に逃げないでください。従来の機械学習モデリングを通じて私たちが数年にわたって遭遇してきた危険と、事前トレーニングされた基盤モデルを通じて見られる新たな拡大された危険にも注目してください。コストと動作を制御できるより小さなモデルを選択しましょう。プロジェクトのポートフォリオを使用してパイロットおよびイノベーションを実施し、出現する共通パターンに対するソリューションを再利用して強化し、その後、マルチモデルプラットフォームアプローチを通じて大規模に提供しましょう。
効率性とイノベーションを推進し、信頼を構築するために、すべての CAIO は、信頼できるAI開発とデプロイメントを生み出す上で中心となる倫理的、社会的、技術的問題の解決を支援するAIガバナンスプログラムを導入することから始める必要があります。
最初の90日間は、まず組織の成熟度アセスメントを行うことから始めましょう。フレームワークと評価ツールを見直して、AIツールの実装能力に影響を与え、関連するリスクの解決に役立つ長所と短所を明確に示してください。このプロセスは、AIソリューションが対処できる問題や機会を特定するのに役立ちます。
技術的な要件に加えて、AI の生成と使用に関する組織全体の倫理と価値観を文書化して明確に表現する必要があり、それがリスクに関する意思決定の参考になります。これらのガイドラインは、データ・プライバシー、偏見、透明性、説明責任、安全性などの問題を考慮する必要があります。
IBMは、信頼と透明性の原則と「Ethics by Design（AIに関する倫理問題を設計によって解決する）」プレイブックを作成しました。このプロセスの一環として、AI システムが責任を持って倫理的に使用されるように、説明責任と監視のメカニズムを確立しましょう。これには、責任と監督の明確な境界線を確立することや、倫理指針の遵守を確保するための監視および監査プロセスの確立が含まれます。
次に、AIをサポートするために、組織の既存のガバナンス構造を適応させ始める必要があります。質の高いAIには質の高いデータが必要です。サードパーティのリスク管理、調達、エンタープライズ・アーキテクチャ、法務、プライバシー、情報セキュリティなど、既存のプログラムや実務の多くは、すでに重複しているため、効率化を図り、エージェンシーチームの能力を最大限に活用することができます。
安全性と権利に影響を与えるAIに最低限のリスク管理プラクティスを組み込むか、コンプライアンスが達成されるまでAIの使用を停止するかの期限である 2024 年 12 月 1 日は、あなたが考えるよりも早く到来するでしょう。最初の90日間は、オートメーションツールを活用してプロセスを合理化し、責任あるAIソリューションを構築するために必要な戦略の実施を支援してくれるIBMなどの信頼できるパートナーに依頼しましょう。
IBMは10年以上にわたり、米国連邦機関と協力してAIの開発を支援してきました。このテクノロジーにより、多くの連邦政府機関の業務効率、生産性、意思決定において重要な進歩が実現しました。例えば、AIは内国歳入庁（IRS）が紙の納税申告書の処理（および国民への税金還付の送付）を迅速化するのに役立ち、退役軍人省（VA）は処理にかかる時間を短縮しました。さらに、海軍艦隊司令部が食料供給の計画と調整を改善すると同時に、関連するサプライチェーンのリスクを低減するのにも貢献しています。
IBMはまた、AIの採用による潜在的なリスクを以前から認識しており、強力なガバナンスと、透明性が高く、説明が容易で、堅牢な、公正で安全なAIの実現を提唱してきました。リスクを軽減し、実装を簡素化し、機会を活用するために、新しく任命されたすべての CAIO は、データに対する企業全体のアプローチと AI 導入のガバナンス フレームワークを確立する必要があります。データのアクセス性、データの量、データの複雑さはすべて理解して対処する必要がある領域です。「企業全体」は、AIとデータ・ガバナンスの開発と展開を従来のエージェンシー組織サイロから引き出すことを示唆しています。御社の機関の利害関係者や業種のパートナーを巻き込みましょう。成果を測定し、学習しながら、自社および政府機関全体の取り組みの両方から学びましょう。
そして最後に、「終わりを思い描くことから始める（begin with the end in mind）」という古い格言は、今日でも昔と変わらず真実です。IBMはCAIOに、AIに対してユースケース主導のアプローチを取ることを推奨しています。つまり、生み出したいエクスペリエンスを特定し、そこから使用する特定のテクノロジー（生成AI、従来のAIなど）を裏付けることを意味します。
公共のリーダーシップは、あらゆる分野でAI導入の方向性を決定できます。CAIO のポジションの創設は、AIの将来においてクリティカルな役割を果たし、政府機関がビジネス、官公庁、業界全体にわたるAI導入に対する責任あるアプローチをモデル化できるようになります。
IBMは、エージェンシーがさまざまな環境でAIを効率的かつ責任を持って導入できるように支援するツールとストラテジーを開発しました。私たちは、これらの新しい CAIO が各エージェンシー内で倫理的かつ責任あるAI実装を構築し始める際に、サポートする準備ができています。
AI導入の取り組みで何を優先すべきか悩んでいますか。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。