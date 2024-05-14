どこから始めるべきか：3人のIBMのリーダーが新任の最高AI責任者を指導

効率性とイノベーションを推進し、信頼を構築するために、すべての CAIO は、信頼できるAI開発とデプロイメントを生み出す上で中心となる倫理的、社会的、技術的問題の解決を支援するAIガバナンスプログラムを導入することから始める必要があります。

最初の90日間は、まず組織の成熟度アセスメントを行うことから始めましょう。フレームワークと評価ツールを見直して、AIツールの実装能力に影響を与え、関連するリスクの解決に役立つ長所と短所を明確に示してください。このプロセスは、AIソリューションが対処できる問題や機会を特定するのに役立ちます。

技術的な要件に加えて、AI の生成と使用に関する組織全体の倫理と価値観を文書化して明確に表現する必要があり、それがリスクに関する意思決定の参考になります。これらのガイドラインは、データ・プライバシー、偏見、透明性、説明責任、安全性などの問題を考慮する必要があります。

IBMは、信頼と透明性の原則と「Ethics by Design（AIに関する倫理問題を設計によって解決する）」プレイブックを作成しました。このプロセスの一環として、AI システムが責任を持って倫理的に使用されるように、説明責任と監視のメカニズムを確立しましょう。これには、責任と監督の明確な境界線を確立することや、倫理指針の遵守を確保するための監視および監査プロセスの確立が含まれます。

次に、AIをサポートするために、組織の既存のガバナンス構造を適応させ始める必要があります。質の高いAIには質の高いデータが必要です。サードパーティのリスク管理、調達、エンタープライズ・アーキテクチャ、法務、プライバシー、情報セキュリティなど、既存のプログラムや実務の多くは、すでに重複しているため、効率化を図り、エージェンシーチームの能力を最大限に活用することができます。

安全性と権利に影響を与えるAIに最低限のリスク管理プラクティスを組み込むか、コンプライアンスが達成されるまでAIの使用を停止するかの期限である 2024 年 12 月 1 日は、あなたが考えるよりも早く到来するでしょう。最初の90日間は、オートメーションツールを活用してプロセスを合理化し、責任あるAIソリューションを構築するために必要な戦略の実施を支援してくれるIBMなどの信頼できるパートナーに依頼しましょう。