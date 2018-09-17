AIチームの構築：企業が必要とする役割

人工知能（AI）で重要なのは、フレームワークやデータソース、パイプラインだけではありません。人も重要な要素です。AI の導入に取り組む企業は、経営幹部のサポートと主要な AI の役割を担う適切な人材を確保することで、成功する可能性が大幅に高まります。

あなたは自分のビジネスを最もよく理解しており、会社にとって正しい選択を行える立場にあります。AIの取り組みについて検討する際に役立つ情報として、AIチームに誰を配置すべきかについてのIBMからの提案を以下に示します。私たちの経験は、プロジェクトへの賛同を得て、成功するソリューションを作成するには、これらの特定の役割を果たす必要があることを示唆しています。