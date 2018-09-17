AIチームの構築：企業が必要とする役割

人工知能（AI）で重要なのは、フレームワークやデータソース、パイプラインだけではありません。人も重要な要素です。AI の導入に取り組む企業は、経営幹部のサポートと主要な AI の役割を担う適切な人材を確保することで、成功する可能性が大幅に高まります。
あなたは自分のビジネスを最もよく理解しており、会社にとって正しい選択を行える立場にあります。AIの取り組みについて検討する際に役立つ情報として、AIチームに誰を配置すべきかについてのIBMからの提案を以下に示します。私たちの経験は、プロジェクトへの賛同を得て、成功するソリューションを作成するには、これらの特定の役割を果たす必要があることを示唆しています。
AI の導入に成功した企業には、新しいテクノロジーに対する経営幹部の強力なサポートがあります。経営幹部のスポンサーは、 AIプロジェクトが企業の戦略と確実に一致するように積極的な役割を果たすことができます。エグゼクティブ・スポンサーはスタートアップ資金の調達を担当し、ソリューション・プロバイダーと提携してプロジェクト ディレクターとして活動することができます。
コグニティブ・ソリューション・アーキテクトと呼ばれることもあるこの役割の担当者は、ディープラーニングと機械学習モデル一式を、手元のフレームワークとシステムの中で運用する責任を負います。データサイエンティストと同様、システムアーキテクトはこれらのモデルとそのアプリケーションについて確かな知識を持っていますが、よりシステム指向に重点を置いています。さらに、運用の観点から会社のビジネスを理解する必要があります。
機械学習モデルのアウトプットの価値は、データの品質、深さ、幅広さに大きく依存します。データ品質を確保するには、データエンジニアの役割がAIの成功にとって不可欠です。データエンジニアは、AI全体のアーキテクチャにデータを統合し定義し実装する責任があります。この役割の複雑さを考慮すると、チーム・アプローチをお勧めします。スキルには、SQL データベースや NoSQL データベースなどのデータ プラットフォームの経験が含まれます。
データサイエンスの核心は、ビジネス上の意思決定を行うための実行可能な情報を探索することによって抽出することにあります。データサイエンティストは一般に幅広いテクノロジーに関するバックグラウンドを持っており、多くの場合、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学（STEM）分野で学位を取得しています。この仕事には、数学の能力とコーディング・スキル、クリティカル思考と問題解決の能力が求められます。
開発、品質保証、および運用エンジニア (総称してDevOpsと呼ばれます) は、アプリケーション開発とデプロイメントの両方の経験を持つ専門家です。DevOpsエンジニアは、アーキテクト、開発者、データエンジニア、データサイエンティストと協力して、ソリューションの展開と管理を確実にします。
ビジネス・アナリストはデータサイエンスモデルの成果を使用し、多くの場合、ビジネス・ユーザーと機械学習チームの間の「トランスレーター」として機能します。例えば、ビジネスアナリストはマーケティングチームと協力して顧客をターゲティングするためにチームが必要とするものを理解し、その後機械学習チームと協力して作業を導くことがあります。
多くの企業では、こうした中核的なAIの役割は、既存の従業員の教育プログラムと訓練、必要に応じて他の従業員の採用を行うことで果たすことができます。従業員も、機械学習の成果を日常業務の中で使用する際に支援が必要な場合があります。従業員教育プログラムは、実践的な体験に加え、対面とオンライン・コースを組み合わせて実施できます。最初のユースケースの提供には、経験豊富な専門家を従業員に迎え入れて協力してもらうことをお勧めします。
IBMは、AI導入のどの段階においても、コンサルティング・サービス、トレーニング、ツール、プラットフォーム、サポートなど、エンドツーエンドのソリューションを提供します。IBM Power Systemsは、GPUを組み込んだアクセラレーテッド・サーバーを含むAIプラットフォームのポートフォリオを提供し、AIの実現までの時間を短縮して、洞察の発見を可能にします。
AIの取り組みを進める準備を整え、IBM Power Systemsについての詳細情報を入手してください。
