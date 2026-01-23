最先端半導体ファブで製造する量子コンピューター

IBM®が量子ハードウェアの未来を築くのに、最先端の300mm半導体製造技術を活用している様子をご紹介します。
量子コンピューターを大規模に構築するということは、量子チップを、最先端のハードウェアとして扱うことを意味します。すなわち、量産規模の古典コンピューターのチップ製造に用いている品質基準と同じ最高基準の品質で、量子チップを製造するということです。
2025年11月、IBMは、IBM Quantum Loon、IBM Quantum Nighthawk、そしてIBM量子開発ロードマップで言及しているすべての量子チップが、NY CREATESのAlbany NanoTech Complexで、最先端の300mm半導体ウェハー技術を用いて製造されていることを明らかにしました。Albany NanoTech Complexは世界で最も先進的な半導体ファブ（工場）の一つです。これまで量子チップ製造プロセスの詳細は秘密にされてきましたが、ここまでプロジェクトを成功させてきた方法を共有して未来へのビジョンを伝えたいと考え、今回チームは技術を披露しました。
ここでお話しするのは、大きなウェハーで量子チップを作成しているというだけのことではありません。量子コンピューティングを実現するのに、最高の頭脳、装置、プロセスを駆使しているということです。Albany NanoTech ComplexでのIBM Quantumチップの製造と、アルバニー全域およびニューヨーク州ヨークタウンにあるIBMトーマス・J・ワトソン研究センターでの半導体技術者と物理学者の緊密な連携が、IBMにおける量子コンピューティングの成功の鍵となっています。
「もし300mm技術を使ってアルバニーでチップの加工を始めていなかったら、これまで開発ロードマップを成功させることはできなかったでしょう」とIBMのQuantum Fab Technology & Infrastructureに所属する Distinguished EngineerであるChristy Tybergは語っています。
IBM量子コンピューターの中核となるプロセッサーは、古典コンピューター・チップと同じ方法でシリコン・ウェハーから作られています。半導体製造プロセスは、シリコンの長い円柱を薄いディスクにスライスすることから始まります。エンジニアや研究者はコンピューター・ソフトウェアを使って電気回路を設計します。その後、自動化された装置を用いた一連の工程によって、エッチング、金属成膜、ウェハー処理を行います。その結果として、ディスク表面にコンピューター・チップが長方形のグリッド状に並びます。
量子チップの場合には、複数のウェハー・タイプを製造した後、ヨークタウンにある別の装置で追加のカスタム処理工程を行います。最後に、複数のチップを3次元に重ねて接続し、制御電子機器に接続します。
量子チップであれ古典であれ、コンピューター・チップは最も精密な製造環境とクリーンルーム環境を必要とします。これは、現在の古典コンピューター・トランジスタの微小さと量子ビットの超高感度の性質のため、どんな粒子や欠陥も性能に影響を与えてしまう可能性があるからです。
ウェハーのサイズにはどんな意味があるのでしょうか？最も単純には、ウェハーの幅が生成チップの数を決定します。20世紀を通じてウェハーのサイズは徐々に大きくなり、200mmウェハーが登場したのは90年代初頭でした。今でも小規模な半導体ファブでは200mm以下のウェハーをプロセスします。300mmのウェハーが登場したのは、21世紀への変わり目でした。
これらそれぞれのウェハー技術には異なるツールセットが必要です。300mmは、より多くのチップをより高速に製造するのに最先端のツールとプロセスを用います。一方、200mmはより柔軟で、カスタマイズされた研究開発が可能です。
Tybergは2000年にIBMに入社した後、半導体、特に低誘電率材料と呼ばれる材料の研究を始め、その後ムーアの法則を継続するための3Dチップ積層技術のプロセス開発に取り組みました。2016年になると、彼女は量子コンピューティング分野に進みたいかどうか尋ねられましたが、その時、彼女にとって量子はまだ遠い技術でした。それはIBMが小規模で実験的なシステムをクラウドに導入し始めた時期でした。しかし、Tybergはそのプロジェクトに興味を感じてチームに加わることにしました。
Tybergは基本から始め、量子コンピューティングとは何か、そして自分の半導体経験が技術をどのように進歩させうるかを学んでいきました。そして現在彼女は、量子コンピューティングを本格的な実用コンピューティング・システムとして実現するという長期的な目標のためプロセス開発に注力しています。
初期のチップはヨークタウンハイツにあるIBM Researchの200mm研究用規模の製造ラボで製造されましたが、それには専用のツールとプロセスが必要でした。量子チップ向けウェハーの製造は特別な作業を必要とし、新しいツールの構築、プロセス、不良解析、問題解決には長い時間がかかりました。プロセスは週5日、2シフトで行われました。
2021年、Tybergと、現在IBM ResearchのディレクターであるJay Gambettaは、その時点で利用可能な24時間稼働の300mmファブを使って量子チップ製造を量産技術にするためには何が必要か議論しました。近い将来の量子コンピューティングにおいては、最先端の300mm技術を部分的に自動化しつつ、カスタムプロセスや特に難しいプロセスには200mmを使うのが理想です。
Albany NanoTech Complexは、米国内で最も先進的な半導体研究開発施設を建設するために、2002年にIBM、東京エレクトロン、ニューヨーク州がニューヨーク州立大学のキャンパスで協力して始まった、独自性のある官民パートナーシップです。それから20年間でAlbany NanoTechは半導体分野で最も成功したエコシステムとなり、これまでに200億ドル以上の投資を集めました。IBMは現在もこの最先端施設のアンカーパートナーであり続けています。
最先端の機器と数十年にわたって蓄積された専門知識を活用し、IBM Research Albanyは材料科学、ナノテクノロジー、チップ設計の分野でブレイクスルーを起こし続けています。その中には、IBMによる世界初の2nmチップの供給を可能にするナノシート技術の研究開発も含まれます。このような環境を考えれば、アルバニーが量子コンピューティングの未来を築くミッションの一部になるのは当然のことでした。
「私たちはIBMの量子ハードウェアのミッションとロードマップの加速装置となりました」と、IBM ResearchのProcess Technology R&D and Semiconductor Acceleration for Quantum担当ディレクターでありDistinguished EngineerであるHemanth Jagannathanは言います。「私たちは、量子チームが明確にしたニーズを理解し、それに必要なプロセスや集積化、そしてデバイスを高速かつ大規模に作る方法を考えました。」
Jagannathanは2006年にIBMに入社し、デジタル・エレクトロニクスのスケーリングを推進するために新規材料とプロセス、中でも特に高誘電率材料と金属ゲート技術を中心に研究しました。そして長年にわたり、彼はIBMの先進的なロジック・ロードマップを前進させるために様々なイノベーションを推進しました。また、チップレットおよび先進パッケージング技術のテクニカル・エグゼクティブを務め、IBMのAIハードウェア・ロードマップのソリューションを推進しました。
半導体材料、プロセス、デバイス・アーキテクチャー、パッケージング技術のベテランであるJagannathanは、2021年に量子チームがアルバニーに来た際にプロジェクトのリードを依頼されました。彼の幅広く深い知識が量子プロジェクトに不可欠と考えられたからです。そして量子プロセッサー・ウェハーのプロセス開発と統合を担当するチームを率いることになりました。
しかし量子は古典とは違いました。量子ビットは実際は量子チップのトランジスタでありますが、古典チップ用に設計された2nmノードとは大きく異なります。その製造に、教科書的なプロセスは使えませんでした。量子チームの要求はすべて古典と異なり、異なる素材、異なるツール、異なる部品が新しい方法で配置・配線される必要がありました。
おそらく最大の違いは時間感覚だったかもしれません。古典の半導体チームではチップの完成に数年の余裕があるのに対し、野心的なロードマップを発表しているIBM Quantumは、サイズと性能の両面で向上した新しいチップを毎年開発することを約束していて、2029年までにはフォールト・トレラント量子コンピューターの実現を約束していました。
量子・半導体合同チームは、70年代から80年代のエンジニアがバイポーラ接合トランジスタ（BJT）や金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）のルールを作成したのと同じ方法で、量子チップ製造のルールを作成する必要がありました。しかもそれをわずか数年のうちにやらなければなりません。これには新しい研究開発の方法が必要でした。
TybergとJagannathanは、アルバニーとヨークタウンで量子チップの実現を目指す緊密な合同チームの構築を始めました。
このチームではまず、物理学者が製造エンジニアと協力し、量子コンピューティングを発展させるのに必要なスケール、品質、速度を実現できるチップを設計します。その設計は製造チームに渡され、実際の300mmウェハー上で再現可能なプロセスに落とし込まれます。
近い将来、一部のウェハーは200mmにカットされ、そこでさらに追加のカスタムプロセスが実施されます。ウェハーは最終組み立てを経て、希釈冷凍機内に入れられ、研究者が動作検証を行います。
量子技術はチップ設計およびファブ・エンジニアに新たな課題をもたらしました。量子ビットは、望ましくない相互作用を起こしエラーを引き起こすことがあるため、量子ビット間の相互作用を遮断できる部品が必要でした。また、複数の配線セットで接続された複数の量子ビットを制御する必要がありますが、それには配線同士を上下に交差させる必要がありました。さらに最新のチップでは、近傍の量子ビットだけでなく遠くの量子ビットを接続する必要がありますが、この解決には半導体側チームの助けが必要でした。
成長を続けるチームは、これらの問題解決を使命とする協力的かつハイ・パフォーマンスな文化を築き始めました。これは研究者が要求を出し、プロセス技術者がそれを解決するというような一方通行の会話ではありません。研究者とプロセス・インテグレーターは問題を理解するために頻繁に話し合いました。チームは量子に求められた厳しい期限を守るために昼夜を問わず働きました。
半導体技術開発の強固な基盤と300mmファブ施設へのアクセスは、IBMの量子コンピューティングのリーダーシップを確立する上で重要な役割を果たしました。300mmファブの技術力と生産能力により、研究者はより短時間で多様なチップ設計を探求できます。Albany NanoTechは24時間365日ウェハーを処理しています。これを活用してサイクルタイムを大幅に短縮して、研究者は迅速な学習サイクルで改善を繰り返し実行できます。
しかし成功の真の鍵は、Heron、Nighthawk、Loonのようなチップを予定通り開発するために、チームがアルバニーとヨークタウンの拠点で緊密に連携したプロセスを作り上げ、最先端の300mm技術、確立された200mmプロセス、そして両パラダイムの専門知識を活かせるようにしたことです。ウェハー上でミリ秒コヒーレンス時間を持つ量子ビットを作るプロセス工程を再現・革新することができたのは、複数のチームの緊密な協力があってこそでした。
「IBMは200mmと300mmのファブの両方に内部アクセスできる非常にユニークな立場にあります」とTybergは述べています。「その能力を最大限に活かすことができれば、私たちにとって非常に大きなアドバンテージになります」。
NighthawkとLoonを工場から初めて送り出せば、合同チームはケーキをたくさん用意して、これらのプロセッサーに関連したグッズでいっぱいになった部屋で祝賀会をすることができます。しかしまだ旅は始まったばかりで、Kookaburra、Cockatoo、Starling、Blue Jayの出番が近づいてきています。解決すべき新しい課題はたくさんありますが、それでもチームには自信があります。
「これらのシステムを提供するには、今後数年間で多くのイノベーションと急速な技術成熟が必要です。しかし、半導体についてもシステム構築についても、ここでは外部から想像もつかないほど高いレベルの純粋な才能と専門知識が、開発のあらゆる側面に注がれています」とJagannathanは言います。「私の贔屓目かもしれませんが、私たちはおそらく地球上で唯一これをできる会社であると豪語させてください。」
この記事は英語版IBM Researchブログ「Building quantum computers with leading-edge semiconductor fab」（2025年11月12日公開、Ryan Mandelbaum著）を翻訳し一部更新したものです。
関連リンク