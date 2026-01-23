最先端半導体ファブで製造する量子コンピューター

IBM量子コンピューターの中核となるプロセッサーは、古典コンピューター・チップと同じ方法でシリコン・ウェハーから作られています。半導体製造プロセスは、シリコンの長い円柱を薄いディスクにスライスすることから始まります。エンジニアや研究者はコンピューター・ソフトウェアを使って電気回路を設計します。その後、自動化された装置を用いた一連の工程によって、エッチング、金属成膜、ウェハー処理を行います。その結果として、ディスク表面にコンピューター・チップが長方形のグリッド状に並びます。

量子チップの場合には、複数のウェハー・タイプを製造した後、ヨークタウンにある別の装置で追加のカスタム処理工程を行います。最後に、複数のチップを3次元に重ねて接続し、制御電子機器に接続します。

量子チップであれ古典であれ、コンピューター・チップは最も精密な製造環境とクリーンルーム環境を必要とします。これは、現在の古典コンピューター・トランジスタの微小さと量子ビットの超高感度の性質のため、どんな粒子や欠陥も性能に影響を与えてしまう可能性があるからです。

ウェハーのサイズにはどんな意味があるのでしょうか？最も単純には、ウェハーの幅が生成チップの数を決定します。20世紀を通じてウェハーのサイズは徐々に大きくなり、200mmウェハーが登場したのは90年代初頭でした。今でも小規模な半導体ファブでは200mm以下のウェハーをプロセスします。300mmのウェハーが登場したのは、21世紀への変わり目でした。

これらそれぞれのウェハー技術には異なるツールセットが必要です。300mmは、より多くのチップをより高速に製造するのに最先端のツールとプロセスを用います。一方、200mmはより柔軟で、カスタマイズされた研究開発が可能です。

Tybergは2000年にIBMに入社した後、半導体、特に低誘電率材料と呼ばれる材料の研究を始め、その後ムーアの法則を継続するための3Dチップ積層技術のプロセス開発に取り組みました。2016年になると、彼女は量子コンピューティング分野に進みたいかどうか尋ねられましたが、その時、彼女にとって量子はまだ遠い技術でした。それはIBMが小規模で実験的なシステムをクラウドに導入し始めた時期でした。しかし、Tybergはそのプロジェクトに興味を感じてチームに加わることにしました。

Tybergは基本から始め、量子コンピューティングとは何か、そして自分の半導体経験が技術をどのように進歩させうるかを学んでいきました。そして現在彼女は、量子コンピューティングを本格的な実用コンピューティング・システムとして実現するという長期的な目標のためプロセス開発に注力しています。

初期のチップはヨークタウンハイツにあるIBM Researchの200mm研究用規模の製造ラボで製造されましたが、それには専用のツールとプロセスが必要でした。量子チップ向けウェハーの製造は特別な作業を必要とし、新しいツールの構築、プロセス、不良解析、問題解決には長い時間がかかりました。プロセスは週5日、2シフトで行われました。

2021年、Tybergと、現在IBM ResearchのディレクターであるJay Gambettaは、その時点で利用可能な24時間稼働の300mmファブを使って量子チップ製造を量産技術にするためには何が必要か議論しました。近い将来の量子コンピューティングにおいては、最先端の300mm技術を部分的に自動化しつつ、カスタムプロセスや特に難しいプロセスには200mmを使うのが理想です。