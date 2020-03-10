機械学習ベースの自然言語処理（NLP）モデルを利用することで、プロセスを高速化し、より正確な予測を行い、既存のデータから新しい洞察を得ることができます。取り組みから最大限の価値を得るには、特定のユースケースに適した機械学習ベースのNLPサービスを選択することが重要です。IBMではよく、次「機械学習モデルはどうやって私のデータを読み取るのですか？」や「機械学習モデルは何を探すべきか、どうやって判断するのですか？」といった質問を受けます。その答えは、使用しているモデルによって異なります。
NLPを使用して機械学習ソリューションを構築するための、すぐに使用できるモデルとカスタム・モデルという2つのアプローチについて説明します。一般的な洞察を迅速に明らかにする必要がある場合、すぐに使えるモデルが必要になるでしょう。ユースケースに、業種・業務データや専門用語など、特定の業界データやドメインデータが含まれている場合、カスタム・モデルが適しています。
テキストベース分析のソリューションを構築するのは面倒で時間がかかるという話をよく聞きますが、文書を分類したり、テキスト内のキーワードや感情にラベルを付けたりすることに何時間も費やすことは、時間の最善の使い方ではありません。すぐに使用できる、または事前トレーニングされたNLPモデルは、これらのタスクを自動化します。すぐに使用できるモデルは、時間が限られている場合や、トレーニングするデータがない場合に大きな利点をもたらします。これらは、特に文書内のカテゴリーなどのより高いレベルの項目を理解する必要がある場合に、迅速な概念実証に効果的で、高いROIを実現できます。事前に構築されたモデルは、多くの場合、汎用データ・ソースでトレーニングされ、特定の業種・業務やドメインに合わせてカスタマイズされない傾向があります。
ユースケースに特定の業種・業務用語が含まれている場合、事前トレーニングされたモデルはニーズの一部しか満たさない可能性があります。様々な業種・業務において、一部のエンティティー（人、場所、イベントなど）には異なる意味があるため、すぐに使えるモデルでは、文脈によってはこれらのニュアンスを応答できない可能性があります。たとえば、「プレミアム」という言葉は、製品範囲の最上位を意味することもあれば、保険契約と引き換えに行われる支払いを意味することもあります。オーストラリアでは、この保険支払いは「カバー」と呼ばれます。
カスタム・モデルは、ユースケースや業種・業務に固有の基盤となるニュアンス、意味、関係を理解するようにトレーニングできます。上記のように、ビジネスの文脈において「プレミアム」という言葉が何を意味するのかをモデルに教えることができます。これらのモデルはいくつかの方法で構築でき、モデルを作成するためにデータサイエンティストやソフトウェア開発者である必要はありません。コード不要のツールを使用するため、必要なのは対象分野の専門知識だけです。専門分野のエキスパート（SME）は、モデルにとって重要な情報を定義し、学習用のドキュメントをアップロードし、そのドキュメント内で例を選択します。これらの例は、しばしばアノテーションと呼ばれます。
ドキュメントに作成する注釈は、モデルの「グラウンド・トゥルース」として機能する具体的な例をシステムに提供します。ドキュメントから抽出する特定のエンティティーを定義する場合でも、それらの間の関係を定義する場合でも、トレーニングを通じて、モデルの有効性を確保する改善を行います。
すぐに使用できるNLPモデルとカスタムNLPモデルを組み合わせることで、両方の長所を得ることができます。まず、場所や組織などの単純なコンポーネントを理解するようにモデルをトレーニングすることをお勧めします。こうすることで、NLPモデルはビジネスにとって重要な部分に集中し、最終的にはよりスマートな意思決定が可能になります。
すぐに使えるNLPモデルとカスタムNLPモデルの違いについて詳細を確認するか、Watson Natural Language UnderstandingとWatson Discoveryをチェックして、独自の機械学習ベースのNLPモデルを構築しましょう。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
IBM® watsonx Orchestrateを使用すると、スケーラブルなAIアシスタントとエージェントを簡単に設計し、反復的なタスクを自動化し、複雑なプロセスを簡素化できます。
ライブラリー、サービス、アプリケーションの強力かつ柔軟なポートフォリオにより、人工知能のビジネス価値を促進します。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
