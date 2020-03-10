ユースケースに特定の業種・業務用語が含まれている場合、事前トレーニングされたモデルはニーズの一部しか満たさない可能性があります。様々な業種・業務において、一部のエンティティー（人、場所、イベントなど）には異なる意味があるため、すぐに使えるモデルでは、文脈によってはこれらのニュアンスを応答できない可能性があります。たとえば、「プレミアム」という言葉は、製品範囲の最上位を意味することもあれば、保険契約と引き換えに行われる支払いを意味することもあります。オーストラリアでは、この保険支払いは「カバー」と呼ばれます。

カスタム・モデルは、ユースケースや業種・業務に固有の基盤となるニュアンス、意味、関係を理解するようにトレーニングできます。上記のように、ビジネスの文脈において「プレミアム」という言葉が何を意味するのかをモデルに教えることができます。これらのモデルはいくつかの方法で構築でき、モデルを作成するためにデータサイエンティストやソフトウェア開発者である必要はありません。コード不要のツールを使用するため、必要なのは対象分野の専門知識だけです。専門分野のエキスパート（SME）は、モデルにとって重要な情報を定義し、学習用のドキュメントをアップロードし、そのドキュメント内で例を選択します。これらの例は、しばしばアノテーションと呼ばれます。

ドキュメントに作成する注釈は、モデルの「グラウンド・トゥルース」として機能する具体的な例をシステムに提供します。ドキュメントから抽出する特定のエンティティーを定義する場合でも、それらの間の関係を定義する場合でも、トレーニングを通じて、モデルの有効性を確保する改善を行います。