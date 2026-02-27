エンタープライズ・オートメーションは波状的に進化してきました。最初に登場したのは、スクリプト、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）チャットボット、ワークフロー・エンジンといった決定論的システムです。予測可能で、再現性があり、ポリシー主導型です。事前に定義されたパスを実行し、ビジネスルールを正確に実施します。



しかし、決定論的システムには限界があります。設計上、もろいのです。特定の画面レイアウトに依存したRPAボットは、UIが変わると壊れてしまいます。予期せぬ入力を受けたワークフローは停止します。条件が明示的に定義されていない場合、システムは処理を進めることすらできません。決定論的オートメーションは、構造化された安定した環境で最もうまく機能しますが、曖昧さや、予想外の状況、変化に苦戦します。



その後、予測AIモデルが登場しました。構造化されたデータに基づいて学習されたモデルが、結果を分類し予測します。今、エージェント型AIの時代に移行しつつあります。推論し、計画を立て、道具を使い、曖昧なタスクに動的に適応するシステムです。



エージェント型システムは新たな要素を導入します。すなわち、意図を解釈し、文脈を統合し、最適な次善の行動を決定し、複数のツールと自律的に連携する能力です。静的なワークフローでは不可能な、予想外の状況や進化するインプットに対応できます。しかし、その能力に伴い、変動性が生じます。決定論的システムは、同じインプットに対して同じアウトプットを生成します。エージェント型システムは確率的に作動し、途中で適応する可能性があります。その柔軟性こそが、まさにその強みであり、同時に企業が慎重になる理由でもあります。

