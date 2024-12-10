調査を分析すれば、組織が気候変動の影響からの回復力が不可欠であることを認識していることは明らかです。それにもかかわらず、行動を起こすのに苦労しています。それを始める1つの方法として、前述のようなデータやAI搭載のツールやアプリケーションに投資することが挙げられます。ヨーロッパの栄養成分表示会社、dsm-firmenich Animal Nutrition & Health社は、まさにこの戦略を実行に移しました。彼らはIBM Environmental Intelligenceを使って作物のマイコトキシン汚染を予測し、農業業種において毎年数百万ユーロ節約しています。危険なカビの生長を予測し、防ぐために使用したのと同じデータは、干ばつや洪水などの異常気象を予測し、それに備えるためにも使用できます。このタイプのテクノロジーは、ユーザーが簡単にアクセスできる天候、気候、運用データを提供するように設計されています。これにより、ユーザーはハリケーンや鉄砲水などの緊急事態に備え、これらに伴うリスクとコストの一部を管理できるようになります。

最終的に、組織は適切なツールに投資し、重要な洞察を使用して、より回復力のある気候変動対策の構築を支援し、この重要なサステナビリティーの問題に正面から取り組むことができます。

サステナビリティーの準備状況レポートはこちらからダウンロードできます。

IBM Environmental Intelligenceの詳細はこちら。