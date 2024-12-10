企業が新たな年に備えるにあたって、気候レジリエンスとビジネスの成功が融合しつつあるという2024年からの重要な学びを見過ごすわけにはいきません。米国では、気象災害による年間コストは 1,500億ドルに上り、気候変動によるコストは米ドルに上ると予想されています。こうした予期せぬコストが、既に組織運営の方向を決定しています。最も成功している企業は、事前に計画を立てています。
適切な運用データの収集の確認から、気象パターンの予測に役立つテクノロジーへの投資まで、企業が気候レジリエンスに向けて次のステップを踏み出す方法は他にもあります。
IBMのサステナビリティ準備状況報告書2024は、9つの国または地域、15の業種・業務にまたがる2,790人以上のビジネスリーダーからの回答を調査し、組織がどのようにサステナビリティのさまざまな問題に直面しているかを明らかにしました。回答者は、「最もクリティカルなサステナビリティーの問題」として気候レジリエンスを挙げました。
回答者は、気候リスクと企業責任に関連する30件以上の質問に回答し、戦略、財務、規制、コンプライアンスに関する懸念が取り上げられました。本調査では、ほとんどの組織が、資産と高度なオペレーションを守るために、気候変動リスクを緩和する必要性を認識していることがわかりました。
IBMでは、企業がこの重要な仕事をどのように推進できるか、またどのようにすべきかについて明確な見通しを持っています。たとえば、メーカーは過去の気象データと AI を使用して、サプライチェーンの混乱を予測できます。農業組織も同じツールを使用して、干ばつ、病気、その他の気候関連の課題を予測できます。
ビジネスリーダーは、気候変動に備えたオペレーションを構築することの重要性を認識していますが、その野心は未だ行動とは一致していません。IBMのレポートによると、調査を受けたリーダーのうち、ますます破壊的になる気候リスクに対処する準備ができていると感じているのはわずか50％でした。経営幹部は、気候変動の影響からの回復力の強化に関して、副社長や取締役よりも楽観的です。調査対象となった経営幹部の67％が、自社の気候変動の影響からの回復力への取り組みを積極的と考えているのに対し、下位レベルの意思決定者ではわずか56％でした。
調査を分析すれば、組織が気候変動の影響からの回復力が不可欠であることを認識していることは明らかです。それにもかかわらず、行動を起こすのに苦労しています。それを始める1つの方法として、前述のようなデータやAI搭載のツールやアプリケーションに投資することが挙げられます。ヨーロッパの栄養成分表示会社、dsm-firmenich Animal Nutrition & Health社は、まさにこの戦略を実行に移しました。彼らはIBM Environmental Intelligenceを使って作物のマイコトキシン汚染を予測し、農業業種において毎年数百万ユーロ節約しています。危険なカビの生長を予測し、防ぐために使用したのと同じデータは、干ばつや洪水などの異常気象を予測し、それに備えるためにも使用できます。このタイプのテクノロジーは、ユーザーが簡単にアクセスできる天候、気候、運用データを提供するように設計されています。これにより、ユーザーはハリケーンや鉄砲水などの緊急事態に備え、これらに伴うリスクとコストの一部を管理できるようになります。
最終的に、組織は適切なツールに投資し、重要な洞察を使用して、より回復力のある気候変動対策の構築を支援し、この重要なサステナビリティーの問題に正面から取り組むことができます。
