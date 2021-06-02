企業全体でデータを使用する場合に最もよくある落とし穴の1つは、すべてのデータ・ユーザーに意味のあるコンテキストが提供されていないことです。企業内のビジネス分類法を管理することは、組織内の日常的なオペレーションをサポートするためにクリティカルです。なぜなら、データを必要とするすべての人が理解できる正確で整理されたデータを確保するからです。
ビジネス分類法が成功すると、コンテンツの分類とデータ関係の基盤となり、データ検索の速度を向上させながら、データへのアクセス方法や再利用方法に関するポリシーを確立するガイドラインとなります。更新を迅速に実行することは、企業がコンプライアンスや新たなビジネス・クリティカルな要求に即座に対応できるようにするために重要です。
強化されたビジネス・ガバナンス・アーティファクトの更新により、組織はIBM Cloud Pak® for DataのIBM Watson Knowledge Catalogを使用して企業全体のビジネス分類法を確立する方法が増えました。このソリューションはIBM Cloud Pak® for Data as a Serviceを通じて完全管理サービスとしても提供されています。
どこから始めればよいかを知ることは困難に思えるかもしれません。ただし、4つの中心となる活動と実証済みの実践に焦点を当て続けることで、実装までの旅を成功させることができます。
最も大きな影響をもたらす特定のビジネス・セグメントに焦点を当てます。例えば、GDPRとCCPAへの適合があなたの組織にとって最優先事項である場合、条件を確立し、個人情報に関連する資産を分類することから始めます。
このシナリオに対応するために、IBM Watson Knowledge Catalog内のポリシー管理機能を使用してデータ・プライバシーを有効にし、組織が機密データをどのように扱うべきかを記述するデータ・ポリシーを定義できます。ポリシーを作成した後、組織はデータ保護ルールを作成して自動的に実施し、未承認のユーザーがカタログ内の機密データにアクセスするのを防ぐことができます。組織はまた、ガバナンス・ルールを作成して、所定のガバナンス・ポリシーを実施するために必要な行動やアクションのビジネス記述を提供することもできます。ビジネス上の利害関係者は、情報セキュリティー、情報プライバシー、規制遵守など、組織にとって重要なガバナンスの主題領域に基づいて、ポリシーやガバナンス・ルールを策定できます。
タグなどの分類により、組織の機密性や機密性レベルに基づいて資産を分類およびグループ化できます。例としては、個人を特定できる情報、機密性の高い個人情報、または機密と見なされる資産などがあります。組織は、IBM Watson Knowledge Catalogでデータ保護ルールを作成し、ユーザーがその分類に基づいてデータ資産にアクセスできないようにすることもできます。
さらに、ビジネス利害関係者は、Categoriesを使用して、ガバナンスの成果物と、それらの成果物を閲覧・管理できるユーザーを整理することができます。ユーザーは、ガバナンス成果物をCategoriesにグループ化して、見つけやすくし、可視性を制御し、管理できるようになります。Categoriesにはサブカテゴリーがあり、その意味と関係に基づいて階層に整理することもできます。
データ保護ルールの条件に分類を含めます。たとえば、資産が PII または機密として分類されている場合、特定のユーザーへのアクセスを拒否するルールを作成できます。
論理モデルまたはビジネス・インテリジェンス・モデルの形で業界の言語を使用して、すでに設定されている既存の条件や基準を強化します。
ビジネス用語は、組織全体で用語を定義し、統一された理解を持つのに役立ち、ユーザーは必要なものを素早く見つけ、テーブルやカラムのビジネスコンテキストを理解することができます。例えば、組織ではビジネス用語を使用することで、複数の列名の代わりに1つのビジネス用語を用いてデータ・ポリシー・ルールの作成を簡素化することもできます。
組織はビジネス用語を使用して、同じ種類のデータの列、資産、ポリシー、ルールをリンクすることもできます。例えば、リファレンス・データでは 、一般的なルックアップのための有効な値の標準セットを定義したり、データ・クラスを定義したりすることができます。組織は参照データの階層と関係を管理し、参照データ・セットをビジネス・オントロジーに関連付けることもできます。
組織に連絡し、すべての情報が保管されている信頼できる唯一の情報源を持つことの利点を理解してもらいましょう。
IBM Watson Knowledge Catalogには、データエンジニア、データ管理者、データサイエンティスト、ビジネスアナリストが信頼し自信を持って利用できる企業データへのセルフサービスアクセスを得られる、信頼できる唯一の情報源となる中央ナレッジカタログがあります。組織は、セルフサービス・ディスカバリーを推進し、意思決定を自動化することで、ビジネスを進化させながら、必要なユーザーにすべての情報へのアクセスを提供し、許可することで、ビジネスを進化させることができます。
IBM Watson Knowledge Catalog 内のグローバル検索により、利害関係者は、アクセスを許可されている組織内で作成された多数のカタログ、プロジェクト、資産、およびその他のガバナンス成果物を検索できます。コラボレーション機能により、事業単位、ユーザー、データ所有者がコメントを残したり、資産に評価を割り当てたり、他のユーザーにタスクを割り当てたりすることができます。
さらに、データ・プロファイリング機能は、コンテンツに関するメタデータと統計情報を生成し、データ資産とカラムのデータ品質スコアを計算するため、利害関係者がデータ品質向上のために実行すべきアクションを特定して理解するのに役立ちます。
ビジネス・カテゴリー、ビジネス用語、ユーザー・ロールの正しい割り当て、およびデータ・カタログ・プロセスの導入のために組織がコミットする公式マイルストーンを確立します。
組織にはそれぞれ独自のニーズがあり、IT部門の内外の利害関係者が価値を付加して成功につなげる必要があります。組織のプロセスフローは、以下のフレームワークのようになります。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
