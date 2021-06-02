データ保護ルールの条件に分類を含めます。たとえば、資産が PII または機密として分類されている場合、特定のユーザーへのアクセスを拒否するルールを作成できます。

2. ビジネス定義の意味に集中する

論理モデルまたはビジネス・インテリジェンス・モデルの形で業界の言語を使用して、すでに設定されている既存の条件や基準を強化します。

ビジネス用語は、組織全体で用語を定義し、統一された理解を持つのに役立ち、ユーザーは必要なものを素早く見つけ、テーブルやカラムのビジネスコンテキストを理解することができます。例えば、組織ではビジネス用語を使用することで、複数の列名の代わりに1つのビジネス用語を用いてデータ・ポリシー・ルールの作成を簡素化することもできます。

組織はビジネス用語を使用して、同じ種類のデータの列、資産、ポリシー、ルールをリンクすることもできます。例えば、リファレンス・データでは 、一般的なルックアップのための有効な値の標準セットを定義したり、データ・クラスを定義したりすることができます。組織は参照データの階層と関係を管理し、参照データ・セットをビジネス・オントロジーに関連付けることもできます。

3. メリットを確立し、関心を得る

組織に連絡し、すべての情報が保管されている信頼できる唯一の情報源を持つことの利点を理解してもらいましょう。

IBM Watson Knowledge Catalogには、データエンジニア、データ管理者、データサイエンティスト、ビジネスアナリストが信頼し自信を持って利用できる企業データへのセルフサービスアクセスを得られる、信頼できる唯一の情報源となる中央ナレッジカタログがあります。組織は、セルフサービス・ディスカバリーを推進し、意思決定を自動化することで、ビジネスを進化させながら、必要なユーザーにすべての情報へのアクセスを提供し、許可することで、ビジネスを進化させることができます。

IBM Watson Knowledge Catalog 内のグローバル検索により、利害関係者は、アクセスを許可されている組織内で作成された多数のカタログ、プロジェクト、資産、およびその他のガバナンス成果物を検索できます。コラボレーション機能により、事業単位、ユーザー、データ所有者がコメントを残したり、資産に評価を割り当てたり、他のユーザーにタスクを割り当てたりすることができます。

さらに、データ・プロファイリング機能は、コンテンツに関するメタデータと統計情報を生成し、データ資産とカラムのデータ品質スコアを計算するため、利害関係者がデータ品質向上のために実行すべきアクションを特定して理解するのに役立ちます。

4. マイルストーンを開発し、コミットする

ビジネス・カテゴリー、ビジネス用語、ユーザー・ロールの正しい割り当て、およびデータ・カタログ・プロセスの導入のために組織がコミットする公式マイルストーンを確立します。

組織にはそれぞれ独自のニーズがあり、IT部門の内外の利害関係者が価値を付加して成功につなげる必要があります。組織のプロセスフローは、以下のフレームワークのようになります。