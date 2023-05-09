AI（AI）が進歩し、実験の時代を超えて多くの組織にとってビジネス上クリティカルなものになったことはよく知られています。今日、AIは、データを洞察と行動に変え、画期的なイノベーションを達成することで人間の能力を増幅し、リスクを軽減し、ROIを向上させる大きな機会を提供しています。
AIの約束は保証されておらず、簡単ではないかもしれませんが、導入はもはや選択の余地はありません。それは必須事項です。最近のIBMの調査で調査済みの意思決定者の72%によると、AIテクノロジーの採用を決定した企業は、絶大なアドバンテージを持つことが期待されています。では、何がAIの導入を止めているのでしょうか？
組織がAIの導入に苦慮している理由は3つあります。AIの運用への自信の欠如、リスクと評判の管理に関する課題、AI規制の増大による拡張です。
多くの組織が AI の導入に苦労しています。ガートナー によると、これらのパイプラインを管理する自動化されたプロセスがないため、モデルの54%がプリプロダクションで止まっており、AIモデルが信頼できることを確認する必要がある。 これは以下の理由によるものです：
適切に計画および実行されたAIは、透明で説明可能なアウトプットを提供するように設計された自動化ツールを使用して、信頼できるデータに基づいて構築する必要があります。スケーラブルなエンタープライズAIの提供を成功させるには、AIモデルの構築、デプロイ、監視、再トレーニングに特化したツールとプロセスを使用する必要があります。
顧客、従業員、株主は、組織が責任を持ってAIを使用することを期待しており、官公庁・自治体もそれを要求し始めています。責任あるAIの使用はクリティカルです。特に、AIの導入によるブランドへの潜在的な損害について共有する組織が増えているためです。社会的責任や倫理的責任を戦略上の必須事項とする企業が増えています。
AI規制の増加に伴い、責任を持ってAIを導入し拡大することは、特に金融サービス、医療、通信など多様な要件や厳しく規制された業種に支配されるグローバル企業にとって、ますます大きな課題となっています。規制を遵守できない場合、規制監査や罰金といった形で官公庁・自治体が介入し、株主や顧客からの信頼損失、収益の損失につながる可能性があります。
近々登場するwatsonx.governanceは、一連の自動化されたプロセス、方法論、ツールを使用して組織の AI の使用を管理する包括的なフレームワークです。責任があり、透明性があり、説明可能なAIを推進するには、モデルの設計、開発、デプロイメント、監視を導く一貫した原則が不可欠です。IBMは、AIのガバナンスはすべての組織の責任であると考えており、適切なガバナンスにより、企業は個人のプライバシーを強化する責任あるAIを構築することができます。責任あるAIを構築するには、事前の計画と、公正かつ正確で透明性が高く、説明可能な成果を推進するために設計された自動化ツールとプロセスが必要です。
watsonx.governance®は、オートメーションを通じて、企業がポリシー、ベスト・プラクティス、規制要件を管理し、リスクと倫理に関する懸念に対処できるように設計されています。現在のデータサイエンス・プラットフォームから切り替える際、過度のコストをかけずに、 AIガバナンス・ソリューションを推進できます。
このソリューションは、透明性の高い一貫したモデル管理プロセスの開発に必要なすべてを備えています。結果として得られるオートメーションにより、モデルの開発時間とメタデータが記録され、デプロイ後のモデル・モニタリングが提供され、カスタマイズされたワークフローが可能になるため、拡張性と説明責任が促進されます。
watsonx.governanceは、3つの重要な原則に基づいて構築されており、AI導入のあらゆる段階で組織のニーズに対応します。
AI/MLライフサイクル全体にわたるモデルのメタデータの取得を自動化し、データサイエンスのリーダーやモデル検証者がモデルの最新情報を確認できるようにします。ライフサイクル・ガバナンスにより、企業はAIを大規模に運用および自動化し、結果が透明で説明可能であり、有害なバイアスとドリフトを軽減できるかどうかを監視することができます。これにより、AI の使用方法やモデルの再トレーニングが必要な箇所を特定できるため、予測の精度を高めることができます。
リスクを大規模に特定、管理、監視、レポートします。動的なダッシュボードを使用することで、明確で簡潔な、カスタマイズ可能な結果を提供することで、堅固なワークフローのセットを実現し、協働を強化し、複数の地域にわたるビジネス・コンプライアンスの推進を支援します。
外部のAI規制を、さまざまな利害関係者向けの一連のポリシーに変換して、コンプライアンスに対処するために自動的に強制できるようにします。ユーザーは、定義されたポリシーや規制全体のコンプライアンス状況を追跡するダイナミック・ダッシュボードを通じてモデルを管理できます。
IBM OpenPagesにより、データ・ガバナンス、リスク管理、規制コンプライアンスを簡素化します。IBMがどのように責任あるAI（RAI）ワークフローを推進しているか、詳細はこちら。
AIライフサイクルの全段階にわたって、信頼できるAIソリューションの構築を大規模にスピードで支援するために、お客様と協力できるIBMのエキスパート・チームについてご紹介します。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。