近々登場するwatsonx.governanceは、一連の自動化されたプロセス、方法論、ツールを使用して組織の AI の使用を管理する包括的なフレームワークです。責任があり、透明性があり、説明可能なAIを推進するには、モデルの設計、開発、デプロイメント、監視を導く一貫した原則が不可欠です。IBMは、AIのガバナンスはすべての組織の責任であると考えており、適切なガバナンスにより、企業は個人のプライバシーを強化する責任あるAIを構築することができます。責任あるAIを構築するには、事前の計画と、公正かつ正確で透明性が高く、説明可能な成果を推進するために設計された自動化ツールとプロセスが必要です。

watsonx.governance®は、オートメーションを通じて、企業がポリシー、ベスト・プラクティス、規制要件を管理し、リスクと倫理に関する懸念に対処できるように設計されています。現在のデータサイエンス・プラットフォームから切り替える際、過度のコストをかけずに、 AIガバナンス・ソリューションを推進できます。

このソリューションは、透明性の高い一貫したモデル管理プロセスの開発に必要なすべてを備えています。結果として得られるオートメーションにより、モデルの開発時間とメタデータが記録され、デプロイ後のモデル・モニタリングが提供され、カスタマイズされたワークフローが可能になるため、拡張性と説明責任が促進されます。

watsonx.governanceは、3つの重要な原則に基づいて構築されており、AI導入のあらゆる段階で組織のニーズに対応します。

1. ライフサイクル・ガバナンス： AIモデルの監視、カタログ化、ガバナンスを、どこからでも大規模にAIライフサイクル全体を通じて運用できるようにします。

AI/MLライフサイクル全体にわたるモデルのメタデータの取得を自動化し、データサイエンスのリーダーやモデル検証者がモデルの最新情報を確認できるようにします。ライフサイクル・ガバナンスにより、企業はAIを大規模に運用および自動化し、結果が透明で説明可能であり、有害なバイアスとドリフトを軽減できるかどうかを監視することができます。これにより、AI の使用方法やモデルの再トレーニングが必要な箇所を特定できるため、予測の精度を高めることができます。

2. リスク管理：ファクト管理とワークフロー管理を自動化して、リスクとビジネス標準へのコンプライアンスを管理します。

リスクを大規模に特定、管理、監視、レポートします。動的なダッシュボードを使用することで、明確で簡潔な、カスタマイズ可能な結果を提供することで、堅固なワークフローのセットを実現し、協働を強化し、複数の地域にわたるビジネス・コンプライアンスの推進を支援します。

3. 規制コンプライアンス：現在および将来の規制のコンプライアンスに積極的に取り組む

外部のAI規制を、さまざまな利害関係者向けの一連のポリシーに変換して、コンプライアンスに対処するために自動的に強制できるようにします。ユーザーは、定義されたポリシーや規制全体のコンプライアンス状況を追跡するダイナミック・ダッシュボードを通じてモデルを管理できます。

IBM OpenPagesにより、データ・ガバナンス、リスク管理、規制コンプライアンスを簡素化します。IBMがどのように責任あるAI（RAI）ワークフローを推進しているか、詳細はこちら。

AIライフサイクルの全段階にわたって、信頼できるAIソリューションの構築を大規模にスピードで支援するために、お客様と協力できるIBMのエキスパート・チームについてご紹介します。