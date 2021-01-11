保険バリューチェーンを変革するブロックチェーン

中核となる保険業界は、損失が発生した場合に補償を支払うという法的な約束に基づいて構築されています。この約束の中核にあるのは信頼です。ただし、消費者が保険会社に対して持つ信頼のレベルは平均的なものです。IBM Institute for Business Value (IBV) は、2020 年 5 月から 7 月にかけて世界 34 か国の企業保険幹部 1,100 人を対象に調査を実施し、さらに 9 か国で保険顧客 10,061 人を対象に調査を実施しました。顧客の信頼に関する成果は非常に厳しいもので、顧客の42%は保険会社を十分に信頼していません。顧客の信頼向上は、保険業界の最優先事項でなければなりません。ブロックチェーン技術は信頼の不足を埋めるのに役立ちます。

許可型ブロックチェーンのその中核において、分散型台帳技術（DLT）を使用しています。これは、中央管理者を必要とせずに複製されたデータで構成されるピアツーピア・ネットワークです。イベントをブロックチェーンに記録する必要がある場合、各ノードはトランザクションを通じて実行され、必要なノードが結果に同意（コンセンサス）した場合、各ノードはトランザクション・データを台帳のコピーに記録します。ブロックチェーンテクノロジーにより、データが改ざん不可能であり、いかなる方法でも変更できないことが保証されます。

ブロックチェーンは、ピアツーピア・ネットワーク、暗号化、情報セキュリティ、スマート・コントラクトなど、複数のテクノロジーを融合したものです。ブロックチェーン・ネットワークにおけるコンセンサス、レプリケーション、不変性により、信頼できるトランザクションを記録し、出所と追跡可能性を提供することができます。

ブロックチェーンは、より容易で公正な請求処理と決済を実現します。また、不正管理の強化、効率的で透明性の高い引受を実現し、クライアントのオンボーディングを容易にします。以前のブログでは、ブロックチェーンのコンポーネントと、企業がこれを活用してネットワークを拡大し、競争上の優位性を得る方法について説明しました。

保険業界は、小規模な新規参入者がブロックチェーン、IoT、AI、その他のテクノロジーを使用して顧客の保険エクスペリエンスを再定義することで、根本的な変化を遂げています。これらの新しいサービスは、長期的には従来のプレーヤーに破壊的な影響を与える多くの可能性を秘めています。既存企業は、長年の顧客や深い知識のほか、プロセス、バリュー・チェーン・パートナー、競争の激しい環境からの関連データにアクセスできるため、新規のプレーヤーに対して明確な優位性を獲得しています。