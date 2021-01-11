保険バリューチェーンを変革するブロックチェーン

中核となる保険業界は、損失が発生した場合に補償を支払うという法的な約束に基づいて構築されています。この約束の中核にあるのは信頼です。ただし、消費者が保険会社に対して持つ信頼のレベルは平均的なものです。IBM Institute for Business Value (IBV) は、2020 年 5 月から 7 月にかけて世界 34 か国の企業保険幹部 1,100 人を対象に調査を実施し、さらに 9 か国で保険顧客 10,061 人を対象に調査を実施しました。顧客の信頼に関する成果は非常に厳しいもので、顧客の42%は保険会社を十分に信頼していません。顧客の信頼向上は、保険業界の最優先事項でなければなりません。ブロックチェーン技術は信頼の不足を埋めるのに役立ちます。
許可型ブロックチェーンのその中核において、分散型台帳技術（DLT）を使用しています。これは、中央管理者を必要とせずに複製されたデータで構成されるピアツーピア・ネットワークです。イベントをブロックチェーンに記録する必要がある場合、各ノードはトランザクションを通じて実行され、必要なノードが結果に同意（コンセンサス）した場合、各ノードはトランザクション・データを台帳のコピーに記録します。ブロックチェーンテクノロジーにより、データが改ざん不可能であり、いかなる方法でも変更できないことが保証されます。
ブロックチェーンは、ピアツーピア・ネットワーク、暗号化、情報セキュリティ、スマート・コントラクトなど、複数のテクノロジーを融合したものです。ブロックチェーン・ネットワークにおけるコンセンサス、レプリケーション、不変性により、信頼できるトランザクションを記録し、出所と追跡可能性を提供することができます。
ブロックチェーンは、より容易で公正な請求処理と決済を実現します。また、不正管理の強化、効率的で透明性の高い引受を実現し、クライアントのオンボーディングを容易にします。以前のブログでは、ブロックチェーンのコンポーネントと、企業がこれを活用してネットワークを拡大し、競争上の優位性を得る方法について説明しました。
保険業界は、小規模な新規参入者がブロックチェーン、IoT、AI、その他のテクノロジーを使用して顧客の保険エクスペリエンスを再定義することで、根本的な変化を遂げています。これらの新しいサービスは、長期的には従来のプレーヤーに破壊的な影響を与える多くの可能性を秘めています。既存企業は、長年の顧客や深い知識のほか、プロセス、バリュー・チェーン・パートナー、競争の激しい環境からの関連データにアクセスできるため、新規のプレーヤーに対して明確な優位性を獲得しています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
透明性と目的の共有という不変の基盤を通じて、新たなビジネス価値を解き放ちます。スマートを仕事に活かしましょう
企業が顧客をよりよく理解し、その行動について洞察を得るためには、信頼できる顧客データにアクセスする必要があります。保険会社のコンソーシアムは、ブロックチェーン技術を使用して、信頼できるビジネス・ネットワークのプラットフォームとパートナーシップの利点を活用できます。ブロックチェーン技術を使用したTIPPは、保険バリューチェーン内の課題に対処し、プロセスを変革するのに役立ちます。
トークンは、ブロックチェーン内の資産をデジタル形式で表現するメカニズムを提供します。デジタル資産は、あらゆる物理的資産や契約を表す可能性があり、参加者間で取引できます。トークンを使用すると、参加者が高価値資産の株式を所有し、新しいビジネス・モデルを推進できるようになり、エコシステムの拡大が可能になります。トークンにより、従来の保険バリュー・チェーンを分解できるため、中央当局に頼ることなく、独立したサービス・プロバイダー・グループによるリスクの価格設定、移転、管理が可能になります。
ブロックチェーン・ネットワークは言うに及ばず、信頼されたアイデンティティはあらゆるシステムの中核をなします。保険は高度に規制されており、参加者は、顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）のコンプライアンスの遵守が求められます。ブロックチェーン・ネットワークによって提供される分散型IDは、エコシステム内の顧客やパートナーに対してより高いレベルの信頼を提供します。分散型IDシステムでは、顧客の個人情報はローカルに保存され、ブロックチェーン・ネットワークによって顧客から保険会社とデータを交換するためのフレームワークが提供されます。これにより、各保険会社はKYCを再度完了する必要がないため、より迅速な顧客オンボーディングが可能になります。保険ネットワークにおける分散型IDにより、データ侵害が発生した場合の攻撃対象領域を確実に縮小します。
ブロックチェーン・ネットワークの来歴は、参加者に対し、ネットワーク内で交換される資産やサービスの変更不可能な記録を提供します。スマート・コントラクトは、紙の契約書をプログラム可能なコードに変換できます。これにより、請求処理を自動化し、関係するすべてのプレーヤーの保険責任の計算を支援します。保険金請求プロセスには、顧客がオンラインまたは電話で保険会社にイベントを通知する複数の手動ステップが含まれます。ある地域で大規模な自然災害が発生した場合、の地域の査定担当者は多数の請求に対応するのが困難になります。調査員の可用性は、請求処理全体のボトルネックとなっています。信頼できるデータが利用できるブロックチェーンは、スマート・コントラクトを使用して一部のステップを自動化することで、請求処理を迅速化することができます。
プラットフォームは、2つ以上の相互依存するグループ間のやり取りを促進するインフラストラクチャーを確立することで価値を創出するビジネス・モデルです。プラットフォームは、競合他社に対して決定的な優位性を獲得するビジネスおよび運用モデルにより、複数の業種・業務におけるゲームチェンジャーになることがよくあります。IBV Global 経営幹部スタディによると、ビジネス・プラットフォーム・モデルを運用している企業は、収益の8倍もの市場評価を達成することができます。
保険会社は、混乱が訪れることをより強く認識しており、保険プラットフォームの構築に投資して備えを始めています。IBVへの回答者の4分の3以上が、ブロックチェーン・プラットフォームが従来の保険バリュー・チェーンに破壊的変化をもたらしていることに同意しています。プラットフォームは、保険会社がより多くの顧客にリーチし、新しいさまざまな商品を提供し、付加価値のあるパートナーエコシステムに参加できるようにすることで、収益を向上させることができます。また、レガシー・システムから移行することでコスト面を改善することもでき、柔軟性を高めることもできます。最後に、イノベーションを推進し、イノベーション思考を育みます。
インシュアテック業界は、顧客に革新的なソリューションを提供するのに役立つ新しいデータ・ストリームを収集するための道を模索しています。センサーや接続されたデバイス（IoT（モノのインターネット））の普及により、AIによる分析に使用できる大量のデータが提供されるようになりました。これらのデバイスから生成された情報は、新製品に不可欠な貴重な洞察につながる可能性があります。
ブロックチェーン・ベースのプラットフォームは、ネットワークで収集されたデータへの信頼性と、顧客データの使用方法に関する使用についての信頼性をさらに高めることができます。データの消費のされ方に対するこの信頼は、データをネットワーク内の他の関係者が利用できるようにすることで、顧客がデータを収益化することにつながる可能性があります。ブロックチェーン・プラットフォームは、データの品質と消費の両面でシステムに対する信頼を生み出し、実装と配布を簡素化するのに役立ちます。
ブロックチェーンベースのソリューションにより、組織は独自のエコシステム内の相互作用に関する大量の信頼できるデータにアクセスできます。このデータから収集された洞察の価値は、新製品を構築し料金を設定する上で非常に貴重です。ブロックチェーンベースのネットワークは、データ・セキュリティーを提供する企業のための信頼できるマーケットプレイスの構築に役立ちます。同時に、すべての参加者のエコシステムを拡大して、保険エコシステム全体にわたって顧客、ブローカー、再保険会社、売り手、銀行、規制当局にアクセスできるようにします。
製造業の主要企業が、AI、IoT、オートメーションなどのインダストリー4.0のテクノロジーをどのように活用して、新たなデータ・インサイトを発見しているかをご覧ください。
Humana社が、生産性の高いデジタル・ヘルス対話システムをどのように構築して、コストがかかる事前の電話対応の削減や医療従事者のエクスペリエンス向上にAIを活用したかをご覧ください。
保険業界向けのクラウドとAIテクノロジーを活用して、競争上の優位性を獲得し、保険契約者の体験を向上させましょう。
AIをIBM Cloud Paksで加速します。
IBMのAIを搭載した保険チャットボットで、ワンランク上の顧客体験を提供します。