ブロックチェーンと責任ある調達による持続可能性

RSBNなどのネットワークは、複雑な鉱物やその他の紛争調達原材料のサプライチェーン全体でサプライヤーと顧客間のコラボレーションを奨励および可能にし、参加者すべてにビジネス価値をもたらしています。例えば、RSBN参加者によって実現されるメリットは次のとおりです。

自動車メーカーは 2021年から2022年にかけて、より多くの電気自動車(EV)を市場に投入する準備を進めており、リチウムイオン電池とそれに必要なコバルトの新たな需要を生み出しています。RSBNのような責任ある調達イニシアチブに取り組むことで、自社の製品を持続可能な方法で生産されたものとして販売できるだけでなく、路上でも持続可能なものとして販売することができます。責任あるコバルト調達は、貧困との闘い、人権の支援、環境悪化の防止に関連する企業市民活動にも貢献します。

鉱山や製錬所 はサプライチェーンの最上位に位置し、責任ある調達の取り組みが始まる場所であり、真の課題はここにあります。手作業で採掘されたコバルトを製品バッチから排除するには、プロセスの変更、金融投資、腐敗と闘う取り組みが必要です。監査と認証を通じて成果を実証することで、これらの企業は電池メーカーのサプライヤーとして有利な地位を築いています。

消費者の声は届いています。最近のIBMの調査では、調査対象となった消費者の77％が、持続可能なブランドや環境に配慮したブランドから購入することが重要であると回答しました。EV、スマートフォン、ノートPCは、再充電が可能な長期にわたるリチウムイオン電池と密接に関連している注目度の高い製品です。責任ある調達を実証できれば、顧客を獲得し、評判を確立し、法的措置などの反発を防ぐことができます。