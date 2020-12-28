ブロックチェーンと責任ある調達による持続可能性

リチウムイオン電池の製造に不可欠な原材料であるコバルトの採掘は、人的な被害につながり、高いコストをもたらします。世界の供給量の60％以上がコンゴ民主共和国（DRC）に由来し、そのうち約45％が大規模採掘事業によるものである。残りの15％は、コンゴ民主共和国の小規模な鉱山から得られます。そこでは、子供や大人が厳しい危険な条件下で労働し、手作業で鉱石を採掘しています。
こうした労働条件と採掘地域への環境破壊が、自動車産業や電子機器産業の注目度の高い産業・業務に世界の注目を集めている理由です。彼らの製品、すなわち電気自動車(EV)、スマートフォン、ノートPCはリチウムイオン電池に依存しており、したがってコバルトも含まれます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
サステナビリティーと社会正義を真剣に考える企業は、手作業で採掘されるコバルトをサプライチェーンから排除しようと努めています。同様の懸念は、リチウム、ニッケル、銅、「3TG」グループ（スズ、タンタル、タングステン、金）などの責任ある調達リスクをもたらす他の鉱物、および不適切に廃棄された場合に環境に危険をもたらす材料にも当てはまります。
原材料の責任ある調達の推進力は強く、コーポレート・ガバナンスから、消費者、株主、その他の利害関係者の要求、政府、規制機関、 金融市場 、NGOからの監視まで多岐にわたります。しかし、最近まで、これらすべての利害関係者に対して責任ある調達を証明することは困難な目標であり、重大な評判、法的、商業的リスクを引き起こしていました。
現在、 IBM Blockchain Platform上に構築され、RCS Global Groupによって保証されているResponsible Sourcing Network (RSBN)は、コバルトの責任ある調達を実証するために必要な透明性、信頼性、およびセキュリティを提供しています。さらに、RSBN 向けに構築した基盤インフラストラクチャは、あらゆる持続可能な調達イニシアチブを活性化するために使用できます。
持続可能な調達ネットワークにブロックチェーンテクノロジーを使用する実証済みの利点には、次のようなものがあります。
従来、鉱山労働者、製錬所、流通業者、製造業者は、一般に認められた業界標準への準拠を確立するために第三者による監査に依存していました。RSBNに関しては、RCSグローバルグループが鉱物 サプライチェーン のマッピングおよび監査業務を通じてこの保証を提供し、ネットワーク参加者を経済協力開発機構(OECD)および責任ある鉱物イニシアティブ(RMI)が定める基準やベスト・プラクティスに照らして評価しています。
RSBNは、ブロックチェーンの共有分散台帳を使用して、鉱山からバッテリー、最終製品までの生産を追跡し、サプライチェーンの各段階における責任ある調達の程度に関する情報を収集します。下流企業は、責任ある調達慣行を支援し貢献していることを示す検証済み証明にアクセスでき、これを監査人、コーポレートガバナンス機関、さらには消費者と共有することができます。
あらゆるステップで、参加者は誰がどの情報を見ることができるかを制御します。台帳に追加されると、認証書やその他の文書は操作、変更、削除ができなくなります。これらの特性により、ブロックチェーンは、さまざまな企業間でデータを共有するための信頼できるプラットフォームとなり、不正行為の防止に役立ちます。
RSBNなどのネットワークは、複雑な鉱物やその他の紛争調達原材料のサプライチェーン全体でサプライヤーと顧客間のコラボレーションを奨励および可能にし、参加者すべてにビジネス価値をもたらしています。例えば、RSBN参加者によって実現されるメリットは次のとおりです。
自動車メーカーは 2021年から2022年にかけて、より多くの電気自動車(EV)を市場に投入する準備を進めており、リチウムイオン電池とそれに必要なコバルトの新たな需要を生み出しています。RSBNのような責任ある調達イニシアチブに取り組むことで、自社の製品を持続可能な方法で生産されたものとして販売できるだけでなく、路上でも持続可能なものとして販売することができます。責任あるコバルト調達は、貧困との闘い、人権の支援、環境悪化の防止に関連する企業市民活動にも貢献します。
鉱山や製錬所 はサプライチェーンの最上位に位置し、責任ある調達の取り組みが始まる場所であり、真の課題はここにあります。手作業で採掘されたコバルトを製品バッチから排除するには、プロセスの変更、金融投資、腐敗と闘う取り組みが必要です。監査と認証を通じて成果を実証することで、これらの企業は電池メーカーのサプライヤーとして有利な地位を築いています。
消費者の声は届いています。最近のIBMの調査では、調査対象となった消費者の77％が、持続可能なブランドや環境に配慮したブランドから購入することが重要であると回答しました。EV、スマートフォン、ノートPCは、再充電が可能な長期にわたるリチウムイオン電池と密接に関連している注目度の高い製品です。責任ある調達を実証できれば、顧客を獲得し、評判を確立し、法的措置などの反発を防ぐことができます。
RSBNは、IBM Blockchain Platform上に構築され、RSC Globalによって保証された、すぐに参加できるネットワークです。RSBNの創設メンバーには、フォード・モーター・カンパニー、フォルクスワーゲン・グループ、世界的なバッテリーメーカーのLG化学、コバルトサプライヤーの華友コバルトなどが含まれます。Volvo Cars、Fiat Chrysler Automobiles および「紛争調達」鉱物のサプライチェーンで事業を展開するその他の企業もメンバーです。
使用する原材料が監査を受け、責任ある調達基準を文書化して確認されていることを確認したい企業は、個人企業として、またはサプライチェーン全体でRSBNに参加し、迅速に価値を実現し始めることができます。あるいは、 IBM Blockchain Services は、RSBN を支える資産とインフラストラクチャーを活用して、他の業種・業務および原材料に対する責任ある調達ネットワークを共創することもできます。組織の責任ある調達コンプライアンスの実証を開始する方法について、今すぐご相談ください。
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric Support Editionは、Linux Foundationのエンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの事実上の標準であるHyperledger Fabricに対するSLAと24時間年中無休でエンタープライズ・サポートを提供します。
IBM Blockchainは、許可されたブロックチェーン・ソリューションを通じて、サプライチェーンのパートナーが信頼できるデータを共有し、透明性と信頼性を高めることを支援します。
IBMコンサルティングは、お客様と二人三脚でハイパフォーマンスなビジネスを設計・構築・運用するグローバルなコンサルティング組織です。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。