テクノロジーの先駆者たちの舞台裏：Martin Keenのご紹介

私はMartinに、どのような経緯で発明に関わるようになったのか、現在最も興味を持っているテクノロジーは何であるかなど、仕事について尋ねる機会を得ました。彼は次のように話してくれました。

技術的な背景について少し教えてください。どのようなテクノロジーが専門分野だとお考えですか？

私は英国のハースリー研究所でキャリアをスタートし、メインフレーム、エンタープライズ・コンピューティング、CICSを学んで育ちました。エンタープライズ・コンサルタントとしてスタートし、世界中の顧客がCICSワークロードをモダナイズするのを支援していました。顧客の多くが米国にいることで、私は州で生活を体験することができ、最終的には永続的に拠点を構えるチャンスに恵まれました。エンタープライズ・コンピューティングとCICSの最新情報に精通していますが、ビジネス・プロセス管理、データ管理、そして複数の分野にまたがる多くの幅広いスキルにも携わってきました。

技術者が素晴らしいコンテンツを作成できるよう支援する能力はどのようにして身につけたのですか？

マスター・インベンターとして、あなたは200件以上の特許を取得しています。どのようにして発明を試みたのか、また新しいアイデアはどこから生まれるのでしょうか？

IBMのマスター・インベンターである友人を通じて、特許の世界を知りました。誰も思いつかなかったような発明を彼がどうやって思いつくのか知りたかったのです。それは非常に困難なことのように思えました。そして彼は、少し冗談めかして、斬新さを生み出すには、予測分析、ソーシャル・メディア、そしてその他あらゆるものという3つの要素を組み合わせることだと言いました。ある日、昼食に行く途中で同僚にこのことを話していたところ、予測分析、ソーシャル・メディア、そして…ナプキンを組み合わせることにその場で決めました。予測分析を使用してソーシャル・フィードを分析し、特定の日にオフィスに来る数と在宅勤務する場合の違いを判断し、その予測を使用してその日のカフェテリアで用意するナプキンの数を決定します。馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、実は私たちは何かを掴んでいました。当社は「ナプキン」を「VPN接続」に置き換え、VPNワークロード・バランシング・システムを発明しました。これが私の最初の特許となりました。以来、私はさらに多くのものを受け取るようになりました。いずれも複数の共同発明者との協働によって実現しています。そして、日々の仕事で各分野の専門家と協力しているのと同じように、発明の醍醐味は、同僚の多様な専門知識と経験を組み合わせて、何かユニークなものを生み出すことにあります。

これまでのお気に入りの発明の例をいくつか教えてください。

モバイル・デバイスやビッグデータ分析、エンタープライズ・モダナイゼーションの分野で発明を行っています。その中には、IBMのイベントでStar Trek VRゲームの開発者と会った後に生まれた、仮想現実での物理的な動きの認知レンダリングなど、本当にすごいものがいくつかあります。しかし、最も具体的なのはマイクロ流体シューズです。これは、マイクロ流体チャネルが満たされた靴底を持ち、そのチャネルが上下することで触覚フィードバックを通じて歩行方向を示します。9メートル先で左に曲がる必要がある場合は、足の裏でその方向を感じることになります。急な坂が近づいてきたか？この先に横断歩道があるか？視覚化する前にそれを感じることができます。分析およびアルゴリズムベースの発明に数多く取り組んできましたが、家族や友人に発明について尋ねられるときはその靴について話します。

今年の初め、初心者向けのCOBOLトレーニングの立ち上げを支援し、すぐに人気のオープンソース・プロジェクトになりました。その経験から得た最大の収穫は何ですか？

時には予想もできなかった方法で物事がうまくいくことがあります。「初心者向けCOBOL」の成果物を開発し、書籍やオンライン動画コースとして公開するよう依頼されました。私たちの期待はそれほど高くはありませんでした。熱心な初心者のCOBOLプログラマーといったオーディエンスを本当に見つけることができるでしょうか？私たちは、 IBM従業員数名と行政機関の顧客および地元の大学からの参加者とともに、カリフォルニア州サクラメントで研修を実施しました。1週間後、コロナ・ウイルスの影響で私たちは予期せず帰宅させられました。次にリモートでプロジェクトを進めていくうちに、COBOL のニュースが話題になり始めたのです。COBOLプログラマーは、失業給付システムなど既存の用途で緊急に作業する必要があり、作業負荷が超過してしまっていました。私たちは、書籍をオープン・メインフレーム・プロジェクトに持ち込んで、オープンソース・プロジェクトに変えることを提案しました。プロジェクトをGithubに公開した週に、リポジトリーの閲覧回数は130,000回に達しました。それ以来、私たちの書籍は幾度も改訂を重ね、コミュニティーによってまったく新しい書籍が提案され執筆されてきました。また、動画コースも非常に人気があることが証明されています。

Expert Speaker Seriesのプロデューサーとして、ハイブリッドクラウド、z/OS、ストレージ、SAP HANAなど、IBM Systemsのテクノロジーに関する専門家と仕事をする機会が得られるのではないかと思います。どの技術トレンドに最も期待していますか？

この動画シリーズでは、自律航行船の開発者から新型コロナ・ウイルス感染症との戦いを支援する人々まで、非常に多様な専門家男グループに会いました。Dockerコンテナ化、ハイブリッドクラウド、仮想化など抽象化の全体的な傾向にワクワクしています。私たちはもはや、自分たちが精通している機械やテクノロジーに限定されることはありません。最近のアプリケーション開発者は、基礎となるメインフレーム・テクノロジーに関する知識が最初になくても、エンタープライズ・グレードのコードを作成してメインフレームに導入できます。基盤となるハードウェア、プログラミング言語、オペレーティング・システム、物理的な場所を抽象化することで、誰が何を開発できるかについての幅広い可能性が開きます。

最後に、技術者のキャリアと個人的な情熱を統合したいと考えている人々へのアドバイスは何ですか？

好きこそものの上手なれです。私の情熱はまさにキャリアを形作ってきました。VRヘッドセットやドローンなどのハイテク機器が大好きで、それらが特許開示のインスピレーションになっています。私は熱心なYouTubeクリエイターです。ビデオ撮影とビデオ編集について学んだ知識を仕事に取り入れ、組織のビデオリーダーになりました。何かに情熱を感じている場合、それが自分のキャリアに応用できるかどうかを常に確認したいと考えています。そうすることで、最も楽しい仕事に取り組むことができています。本業と醸造ビールを組み合わせた方法があればいいのですが… このブログ記事は「テクノロジーの先駆者たちの裏舞台」シリーズの一環で、第一線で活躍するITスペシャリストやアーキテクト、著名なエンジニア、AI、ハイブリッドクラウド、セキュリティーなどの専門家にインタビューし、彼らがIBMのITインフラで世界中のビジネスをどのように成功に導いているかを垣間見ることができます。「テクノロジーの先駆者」とは、イノベーション、コラボレーション、創造的思考を仕事に取り入れている実証済みのリーダーであり、際限なく知識への渇望を持ち、同僚への模範となる存在です。続きにご期待ください。